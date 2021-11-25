Смех и слезы: 20+ домашних фейлов, с которыми столкнулись пользователи сети

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Никто не застрахован от неудач, ведь они существуют в балансе с положительными моментами. В этой подборке пользователи сети поделились эпичными фейлами, с которыми они столкнулись в своем доме. Такого никому не пожелаешь, но посмотреть и посочувствовать мы всегда можем.
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"Вышел из дома на пять минут, чтобы купить пива, а вернувшись увидел это. Моя комната - справа от врезавшейся машины. Чувствую себя счастливчиком"
"Пришел домой после сильного дождя и увидел, что протекла крыша. Прямо над моим ноутбуком"
"Я купил дом в прошлом году, и мне было интересно, почему эта люстра не работает. Решил снять ее и посмотреть на проводку..."
"Мой сосед проделал дыру в потолке, а потом просунул голову, чтобы извиниться. В этот момент я был без одежды"
"Приехал домой после отпуска и обнаружил, что холодильник и морозилка не работали 10 дней.."
"Из-за торнадо в наш дом врезалась огромная ветка. Она застряла прямо над кроватью моего сына"
"В моем отельном номере на зеркале в ванной есть незапотеваюшее окошко. К сожалению, не для моего роста"
"Птица сделала свои грязные дела в окно, когда я открыл его. Через сетку всё это просочилось на мою кровать. Доброе утро"
"12-летний сын соседа решил "поиграться" с родительской машиной, нажал на газ, и врезался в мой дом"
"Это был первый день нашего отпуска, и мы пошли раскладывать детский диван-кровать, как вдруг услышали странный хруст.. Оказывается, телефон моего сына застрял в механизме кровати"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хрена с два сук упавшего дерева пробил бы обычное бетонное перекрытие! И бухой сосед вряд ли бы смог "в соседнюю комнату" въехать через стенку, толщиной в два кирпича - его самого нахрен вынесло из машины, торчал бы лбом в стене с "воротником" из лобовухи. А на газоне, за машиной, лежал бы задний мост, сорванный движком, и содержимое багажника...