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Смех и слезы: 20+ домашних фейлов, с которыми столкнулись пользователи сети

Смех и слезы: 20+ домашних фейлов, с которыми столкнулись пользователи сети (35 фото)

Автор:
25 ноября 2021 21:51
Сообщество : Юмор
Метки: курьезы   люди   неудачи   подборка   смешно   соцсети   фейлы   фото   
276
35
Никто не застрахован от неудач, ведь они существуют в балансе с положительными моментами. В этой подборке пользователи сети поделились эпичными фейлами, с которыми они столкнулись в своем доме. Такого никому не пожелаешь, но посмотреть и посочувствовать мы всегда можем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: курьезы   люди   неудачи   подборка   смешно   соцсети   фейлы   фото   
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7k
vitenok 22 минуты назад
Минус за " фейлы".
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15k
Поручик 4 минуты назад
Сначала понастроят "из говна и палок", лишь бы подешевле, а потом причитают "Ой-ёй! Сук упавшего дерева чуть не достиг кроватки моего ребёнка!"...
Хрена с два сук упавшего дерева пробил бы обычное бетонное перекрытие! И бухой сосед вряд ли бы смог "в соседнюю комнату" въехать через стенку, толщиной в два кирпича - его самого нахрен вынесло из машины, торчал бы лбом в стене с "воротником" из лобовухи. А на газоне, за машиной, лежал бы задний мост, сорванный движком, и содержимое багажника...
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1k
Тамара Коршунова Полчаса назад
Ой,как интереснороооо.
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