Смех и слезы: 20+ домашних фейлов, с которыми столкнулись пользователи сети

Никто не застрахован от неудач, ведь они существуют в балансе с положительными моментами. В этой подборке пользователи сети поделились эпичными фейлами, с которыми они столкнулись в своем доме. Такого никому не пожелаешь, но посмотреть и посочувствовать мы всегда можем.

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"Вид с моего балкона до и после того, как снесли дерево" 0 Источник:

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"Вышел из дома на пять минут, чтобы купить пива, а вернувшись увидел это. Моя комната - справа от врезавшейся машины. Чувствую себя счастливчиком" 0 Источник:

Мужчина зашел домой и увидел, как медведь ест его крылышки из KFC 0 Источник:

"Еноты ворвались в мой гараж и съели все средство для отпугивания енотов" 0 Источник:

"Через 10 секунд я осознаю ценность спасательных жилетов и страховки для дома" 0 Источник:

Утро начинается не с кофе 0 Источник:

"Результат ударной волны от снаряда, который взорвался в моем районе" 0 Источник:

Н - неудача 0 Источник:

"Пришел домой после сильного дождя и увидел, что протекла крыша. Прямо над моим ноутбуком" 0 Источник:

"Я купил дом в прошлом году, и мне было интересно, почему эта люстра не работает. Решил снять ее и посмотреть на проводку..." 0 Источник:

"Мой сосед проделал дыру в потолке, а потом просунул голову, чтобы извиниться. В этот момент я был без одежды" 0 Источник:

"20-летнее дерево, которое посадили, когда я родился, вчера снес ветер" 0 Источник:

"Заведи кошек, говорили они. Это весело, говорили они" 0 Источник:

"Сначала я подумал, что на моем баке рис - но потом присмотрелся. Он шевелился" 0 Источник:

"Подсолнух, который я растил так долго, наконец раскрылся.. Правда, не в ту сторону.." 0 Источник:

"На наш дом упало огромное соседское дерево" 0 Источник:

"Теперь у меня в комнате повсюду запах ночного клуба" 0 Источник:

На заднем дворе дома орудует банда скунсов 0 Источник:

"Приехал домой после отпуска и обнаружил, что холодильник и морозилка не работали 10 дней.." 0 Источник:

"Еще неделю назад этот столб был прямым. Это первый этаж семиэтажного здания" 0 Источник:

"Из-за торнадо в наш дом врезалась огромная ветка. Она застряла прямо над кроватью моего сына" 0 Источник:

"Мой друг просто упал с лестницы в нашей съемной квартире" 0 Источник:

"Заказал новый хлоратор для бассейна. Инструкцию прислали на видео-кассете" 0 Источник:

Затопленный подвал во время наводнения 0 Источник:

"Моя крышка из закаленного стекла полностью пошла трещинами. Меня ждет жаркое Шредингера" 0 Источник:

"Нет лучшего способа начать день, чем разбить огромную банку с блестками" 0 Источник:

"Случайно постирал скобы для степлера. Теперь придется менять все в машинке" 0 Источник:

"В моем отельном номере на зеркале в ванной есть незапотеваюшее окошко. К сожалению, не для моего роста" 0 Источник:

"Птица сделала свои грязные дела в окно, когда я открыл его. Через сетку всё это просочилось на мою кровать. Доброе утро" 0 Источник:

Просто день не задался 0 Источник:

Часть дома обрушилась на машину 0 Источник:

"12-летний сын соседа решил "поиграться" с родительской машиной, нажал на газ, и врезался в мой дом" 0 Источник:

"Это был первый день нашего отпуска, и мы пошли раскладывать детский диван-кровать, как вдруг услышали странный хруст.. Оказывается, телефон моего сына застрял в механизме кровати" 0 Источник: