Пьяный сибиряк уснул на ж/д путях и не проснулся даже когда над ним проехал поезд

Житель Красноярского края после весёлого застолья отправился встречать на станцию товарища. До неё не дошёл и прилёг отдохнуть прямо на ж/д путях. Уютно устроившегося между рельсами мужчину заметил машинист пассажирского поезда Красноярск-Абакан. Естественно, даже экстренное торможение не спасло пьяное тело от "наезда".

Но каково было удивление транспортных полицейских и поездной бригады, когда они увидели, что мужик под поездом не только живой и не покалеченный, а продолжает мирно похрапывать.