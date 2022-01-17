Пьяный сибиряк уснул на ж/д путях и не проснулся даже когда над ним проехал поезд

Машинист и полицейские никак не ожидали увидеть живого и невредимого человека, которому "нормально".
Житель Красноярского края после весёлого застолья отправился встречать на станцию товарища. До неё не дошёл и прилёг отдохнуть прямо на ж/д путях. Уютно устроившегося между рельсами мужчину заметил машинист пассажирского поезда Красноярск-Абакан. Естественно, даже экстренное торможение не спасло пьяное тело от "наезда".
Но каково было удивление транспортных полицейских и поездной бригады, когда они увидели, что мужик под поездом не только живой и не покалеченный, а продолжает мирно похрапывать.
"Он живой! Он спать ложится!" - восклицает автор видео
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К слову, в Курагинском районе в ночь на 17 января температура опускалась до -18 градусов. Однако ни обморожения, ни каких-либо травм медики у мужчины не обнаружили.
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