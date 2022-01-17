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Пьяный сибиряк уснул на ж/д путях и не проснулся даже когда над ним проехал поезд

Пьяный сибиряк уснул на ж/д путях и не проснулся даже когда над ним проехал поезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   алкоголь   курьёз   поезд   рельсы   сон   спасение   
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Машинист и полицейские никак не ожидали увидеть живого и невредимого человека, которому "нормально".

Житель Красноярского края после весёлого застолья отправился встречать на станцию товарища. До неё не дошёл и прилёг отдохнуть прямо на ж/д путях. Уютно устроившегося между рельсами мужчину заметил машинист пассажирского поезда Красноярск-Абакан. Естественно, даже экстренное торможение не спасло пьяное тело от "наезда".


Но каково было удивление транспортных полицейских и поездной бригады, когда они увидели, что мужик под поездом не только живой и не покалеченный, а продолжает мирно похрапывать.

К слову, в Курагинском районе в ночь на 17 января температура опускалась до -18 градусов. Однако ни обморожения, ни каких-либо травм медики у мужчины не обнаружили.


Когда зелёный змий исполняет роль ангела хранителя.

Источник:

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Метки: Красноярский край   алкоголь   курьёз   поезд   рельсы   сон   спасение   
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13  комментариев
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304
Сервис Приемка Час назад
ему то похрен, а машинист поседел раньше времени...
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277
KS 2 минуты назад
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2k
Sandmännchen (DDR) 4 минуты назад
Блин, надо худеть!
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4k
Том Джоуд Полчаса назад
Хорошо пути почищенные были. Иначе метельником бы размазало метров на триста.
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2k
Anton Час назад
Блин сколько у нас в Карагандинской Обл, этой алкашни зимой перемёрзло.
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748
tuka Час назад
Новость должна заканчиваться фразой типа "Локомотив получил небольшое моральное потрясение, но от помощи психологов отказался"
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−3
kent Час назад
да уж...Поистине... умом Россию не понять. Куда там ковидам всяким и прочей хрени.
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Это Сибирь детка!
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вчера на скорости 100 км\ч в канаву перевернулись. Хорошо, что все пьяные были, а то бы поубивались нахрен (с)
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765
SHAGREEN 2 часа назад
Нежный российский МВД. Аки родная мама.
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