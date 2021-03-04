Кошку, решившую прокатиться зайцем, сняли с крыши скоростного поезда

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Животное залезло на крышу поезда, который развивает скорость до 200 км/ч. Его обнаружили незадолго от отправления.
Кошку заметили всего за полчаса до отправления поезда 2 марта. Сотрудники вокзала Юстон в Лондоне сняли этот скоростной поезд с рейса, а пассажирам (с небольшой задержкой) предложили пересесть в запасной.
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В целом операция по спасению животного заняла более двух часов. Ведь сначала нужно было увести блохастого подальше от высоковольтных линий, а уже потом снять с крыши.
Сотрудник вокзала рассказал: "Нам часто приходится иметь дело с птицами на станции, но за все время, пока я здесь, это первая кошка, занимающаяся катанием на поезде!"
До сих пор не известно, как кот забрался так высоко.
До сих пор не известно, как кот забрался так высоко.
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