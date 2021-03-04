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Сообщество Без кота и жизнь не та 826 постов • 366 подписчиков подписаться
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Кошку, решившую прокатиться зайцем, сняли с крыши скоростного поезда

Кошку, решившую прокатиться зайцем, сняли с крыши скоростного поезда (4 фото)

Автор:
04 марта 2021 13:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: англия   животные   кот   кошка   лондон   поезд   спасение   
551
4
Животное залезло на крышу поезда, который развивает скорость до 200 км/ч. Его обнаружили незадолго от отправления.
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Метки: англия   животные   кот   кошка   лондон   поезд   спасение   
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2  комментария
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2k
foggen2 2 часа назад
Молодцы,чего уж там.Если бы не заметили,или заметили,но проигнорировали бы-скорее всего ушастого ждала бы страшная,и при этом ,увы не факт что мгновенная смерть.
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−130
Бывший мент Час назад
Да он каждый день так ездит. А теперь повязали, в неволю отдали. А у него жена, дети, работа
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