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В Приамурье с рельсов сошли 25 грузовых вагонов

В Приамурье с рельсов сошли 25 грузовых вагонов (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 16:30
Сообщество : Аварии
Метки: Приамурье   видео   поезд   рельсы   уголь   
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Самое главное, что никто не пострадал. Однако вагоны "вспахали" железнодорожное полотно, разметав рельсы по округе. Восстановление займет не один день.

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Метки: Приамурье   видео   поезд   рельсы   уголь   
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11  комментариев
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
Это - последствия реорганизации МПС в ОАО "РЖД". С 2005-го года, идет деградация а не становление и развитие. Работяг и инженеров на дороге все меньше и меньше. Остаются только менагеры, статисты и "шестерки". И исполнители. Исполнители всех безумств, которые рождаются в головах управленцев РЖД. Тупо ради зарплаты. Профессионализм вымывается.
Жаль, что РФ уничтожила БРЖДК. Если бы этот поезд упал, тогда бы полетели большие головы. И может быть, железка воспрянула из грязи.
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77
Кто-то Там 37 минут назад
Расширение полотна, излом боковой рамы и т.д.
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77
Кто-то Там Полчаса назад
Опять же вызванное рапи..дяйством
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21k
Inter Час назад
"Сейчас специалисты выясняют возможные причины аварии."-это рас..ппиии...здяйство
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7k
Клёст 2 часа назад
Чего там выяснять?!
Это же железная дорога - поставить этого гада к стенке, и все дела!

Слава Богу обошлось без жертв..
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