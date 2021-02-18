В Приамурье с рельсов сошли 25 грузовых вагонов

Вчера в Сковородинском районе Амурской области с рельсов сошли 25 грузовых вагонов.

Авария произошла в 9 часов вечера у станции Ангарич. Грузовой поезд перевозил уголь. Как сообщили, в пресс-службе главного управления МЧС по региону, пострадавших в инциденте нет, как и нет угрозы экологической безопасности. К месту аварии сразу же были отправлены восстановительные поезда.