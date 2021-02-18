В Приамурье с рельсов сошли 25 грузовых вагонов

Самое главное, что никто не пострадал. Однако вагоны "вспахали" железнодорожное полотно, разметав рельсы по округе. Восстановление займет не один день.
Вчера в Сковородинском районе Амурской области с рельсов сошли 25 грузовых вагонов.
Авария произошла в 9 часов вечера у станции Ангарич. Грузовой поезд перевозил уголь. Как сообщили, в пресс-службе главного управления МЧС по региону, пострадавших в инциденте нет, как и нет угрозы экологической безопасности. К месту аварии сразу же были отправлены восстановительные поезда.
Как видно по видеоролику, снятому при помощи коптера, вагоны превратились в груду искореженного металла. Также сообщается, что серьезно повреждено железнодорожное полотно.
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Из-за аварии на несколько часов были задержано отправление поездов дальнего следования, а также полностью отменено движение электричек.
Сейчас специалисты выясняют возможные причины аварии.
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Жаль, что РФ уничтожила БРЖДК. Если бы этот поезд упал, тогда бы полетели большие головы. И может быть, железка воспрянула из грязи.
Это же железная дорога - поставить этого гада к стенке, и все дела!
Слава Богу обошлось без жертв..