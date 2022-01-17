Россиянин выхватил кота из лап смерти

748
4
1
Житель Воронежа ехал в частном секторе, пока не увидел неравную битву – кот против стаи собак.
Мужчина заметил разъяренную свору псов, напавших на рыжего кота, и решил помочь пушистику. Сначала он сигналил, но животных это не испугало.
Тогда воронежец вышел из автомобиля и начал кричать, параллельно закидывая собак снегом.
Это сработало, и стая отстала от кота, который быстро скрылся за забором.
Это сработало, и стая отстала от кота, который быстро скрылся за забором.
Ну что ж, одну из девяти жизней блохастого изрядно потрепало.
В местном паблике жители города поблагодарили мужчину:
В местном паблике жители города поблагодарили мужчину:
Источник:
Ссылки по теме:
- Под Воронежем собака принесла людям непонятного зверька
- Котики и собаки до и после того, как их забрали из приюта
- Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске
- Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне
- Собака спасла сотрудницу магазина, позвав на помощь людей
36
Понравилось36
Новости партнёров
Зы. Мимими-это для домашних животных. Для диких там нет мимиси
И никто не смог ей помочь..
https://www.gazeta.ru/social/2021/12/29/14371321.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2021/12/29/14371321.shtml