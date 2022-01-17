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Россиянин выхватил кота из лап смерти

Россиянин выхватил кота из лап смерти (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 08:15
Сообщество : Животные
Метки: воронеж   драка   животные   кот   собаки   спасение   
748
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Житель Воронежа ехал в частном секторе, пока не увидел неравную битву – кот против стаи собак.
Мужчина заметил разъяренную свору псов, напавших на рыжего кота, и решил помочь пушистику. Сначала он сигналил, но животных это не испугало.
Тогда воронежец вышел из автомобиля и начал кричать, параллельно закидывая собак снегом.
Это сработало, и стая отстала от кота, который быстро скрылся за забором.
Ну что ж, одну из девяти жизней блохастого изрядно потрепало.
В местном паблике жители города поблагодарили мужчину:

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Метки: воронеж   драка   животные   кот   собаки   спасение   
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17  комментариев
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6k
Bartello 47 минут назад
от лица кошатников - огромное человеческое спасибо мужику.
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1k
Rabie Liz 18 секунд назад
Вот очень люблю собак. Но такие стаи надо гуманно усыплять! Кот пухленький, видно чей-то. Жаль травмы похоже серьёзные у него, собаки за секунды разорвать могут, надеюсь, хозяева вылечат и не оставят
Спасибо доброму Человеку!
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131
Stazis Минуту назад
Выхватил даже не из лап, а из зубов...
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42k
dima423 8 минут назад
как же заепали эти собачьи стаи... и чиновники которые вообще с ними не борются
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4k
Евгений Д 12 минут назад
Бедный котик. Досталось ему, дай то бог чтоб попал на лечение в хорошие руки. А стая собак это страшная стихия, и взрослому человеку не поздоровится.
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1k
Жырный мажор 15 минут назад
Так 7 или 9?

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5k
tamin 18 минут назад
Эм товарищи. Стаи собак охрененно плохо. Коты в дикой природе охрененно плохо(они убивают всю живность), отсутствие в городе кошек и собак приведёт к приходу мышей и крыс(почитайте про Лондон...да я и сам видел это). Птичек жалко, собачек жалко, лошадок жалко, людей жалко. А львы львят [мат]. А бобры иногда страшные вредители. Жуть. Как страшно жить.
Зы. Мимими-это для домашних животных. Для диких там нет мимиси
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39k
Alex 19 минут назад
Россия, 21 век. По улицам бегают бродячие собаки...
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39k
Alex 20 минут назад
Герой дня!
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32
Андрей Полчаса назад
Вот хотя бы одна позитивная новость из моего Воронежа, да ещё и про котика, спасибо. А то как не наберёшь ‘новости Воронеж’ - то ВСЕГДА как на фото ниже (
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11k
котегRUS 36 минут назад
в канун Нового года, в Якутске бродячие собаки загрызли 53-летнего доцента Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Сардану Слепцову.
И никто не смог ей помочь..


https://www.gazeta.ru/social/2021/12/29/14371321.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2021/12/29/14371321.shtml
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16k
ЦСКА 41 минуту назад
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1k
БУЛЬБАШ 41 минуту назад
Ну кот одну из своих жизней точно потратил.
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1k
Konstantin 49 минут назад
помнится я так у 4х собак кота отбил, собаки свалили обиженные, а кот после такого дела неадекватный был и тяпнул меня за палец, а т.к. это был неизвестный кот пришлось сдаваться медикам, те сказали колоть мне уколы от бешенства. хоть это и не "40 уколов" как было раньше, но тоже не порадовало..
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423
imho Konstantin 9 минут назад
Все равно молодец!
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