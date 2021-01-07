Австралийские рыбаки нашли голого беглеца в мангровых зарослях, кишащих крокодилами

Воскресенский, свисая с дерева, рассказал Фаусту и Джойнеру, что потерялся несколько дней назад, идя на новогоднюю вечеринку, и все это время «питался улитками». Он просил рыбаков «забрать его оттуда».



Фауст и Джойнер так и сделали — забрали Воскресенского, дали ему «холодного пивка» и пару шорт. Они доставили мужчину в ближайшую больницу. Там и выяснили истинную причину пребывания Воскресенского в лесу.



«Я собирался посетить его в госпитале, а моя девушка, которая там работает врачом, говорит: "Он там в наручниках, с ним сидят двое полицейских"», — рассказывает Фауст. Выяснилось, что Воскресенского ранее арестовали за вооруженное ограбление, а за несколько дней до того, как его нашли в лесу рыбаки, он сломал электронный браслет и убежал.



Фауст и Джойнер, кстати, не знали, что в месте, куда они заплыли для спасения Воскресенского, водятся крокодилы. Теперь же приключение для них стало интересной историей, которую можно рассказать друзьям в пабе. «Не думаю, что мы когда-нибудь еще поймаем что-то подобное», — шутит Джойнер.