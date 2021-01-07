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Австралийские рыбаки нашли голого беглеца в мангровых зарослях, кишащих крокодилами

Австралийские рыбаки нашли голого беглеца в мангровых зарослях, кишащих крокодилами (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2021 12:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   крокодил   курьез   спасение   
837
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Два товарища наткнулись на голого беглеца, живущего за счет улиток и прячущегося в кишащих крокодилами мангровых зарослях во время рыбалки недалеко от Дарвина, Австралия.

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Метки: Австралия   крокодил   курьез   спасение   
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7  комментариев
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59k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вечно у них в Австралии какая-нибудь херня происходит...
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11k
Денис 49 минут назад
Фауст и Джойнер не знали, что там водятся крокодилы...
Сцуко, даже малые дети в России знают, что ТАМ ВОДЯТСЯ КРОКОДИЛЫ.
Потому что это - АВСТРАЛИЯ.
Они по ходу плохо изучали фильм "Данди по прозвищу Крокодил" :)
Фауст и Джойнер не знали, что там водятся крокодилы... Сцуко, даже малые дети в России знают, что ТАМ ВОДЯТСЯ КРОКОДИЛЫ. Потому что это - АВСТРАЛИЯ. Они по ходу плохо изучали фильм "Данди по прозвищу Крокодил" :)
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1k
веселый просто 59 минут назад
За 1,5 минуты видео ни одного слова не понял. Они что там не русские
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2k
Outcast Час назад
Они спасли Джигурду.
Они спасли Джигурду.
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26k
Teodor Outcast 37 минут назад
Нахрена..?
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41k
Цыц тут у меня Outcast Полминуты назад
Попадись мне он в такой ситуации я бы точно скормил его крокодилам)))
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