Австралийские рыбаки нашли голого беглеца в мангровых зарослях, кишащих крокодилами

Два товарища наткнулись на голого беглеца, живущего за счет улиток и прячущегося в кишащих крокодилами мангровых зарослях во время рыбалки недалеко от Дарвина, Австралия.
Австралийские рыбаки Кем Фауст и Кевин Джойнер во время одной из прогулок случайно нашли и спасли голого мужчину, который пытался сбежать от крокодилов. Об этом рыбаки рассказали журналистам австралийского телеканала 9News.
Приключение произошло 3 января, когда Фауст и Джойнер расставляли ловушки на морских крабов в заливе недалеко от населенного пункта Ист-Пойнт на севере Австралии. Там они и услышали, как кто-то звал на помощь из мангрового леса неподалеку.
Приключение произошло 3 января, когда Фауст и Джойнер расставляли ловушки на морских крабов в заливе недалеко от населенного пункта Ист-Пойнт на севере Австралии. Там они и услышали, как кто-то звал на помощь из мангрового леса неподалеку.
«Мы услышали это тихое "ааааа", и товарищ спрашивает меня: "Это случайно не кто-то зовет на помощь?". Ну, мы подплыли и увидели мужчину», — рассказал Фауст. Мужчина был полностью голым и цеплялся за ветки дерева, чтобы не упасть в воду, где плавали крокодилы.
Сначала рыбаки подумали, что мужчина — зовут его Люк Воскресенский — «просто развлекался», может, решил пописать. Но когда они подошли ближе, то увидели, что он был весь покусан насекомыми — очевидно, провел в лесу не первый день.
Сначала рыбаки подумали, что мужчина — зовут его Люк Воскресенский — «просто развлекался», может, решил пописать. Но когда они подошли ближе, то увидели, что он был весь покусан насекомыми — очевидно, провел в лесу не первый день.
Воскресенский, свисая с дерева, рассказал Фаусту и Джойнеру, что потерялся несколько дней назад, идя на новогоднюю вечеринку, и все это время «питался улитками». Он просил рыбаков «забрать его оттуда».
Фауст и Джойнер так и сделали — забрали Воскресенского, дали ему «холодного пивка» и пару шорт. Они доставили мужчину в ближайшую больницу. Там и выяснили истинную причину пребывания Воскресенского в лесу.
«Я собирался посетить его в госпитале, а моя девушка, которая там работает врачом, говорит: "Он там в наручниках, с ним сидят двое полицейских"», — рассказывает Фауст. Выяснилось, что Воскресенского ранее арестовали за вооруженное ограбление, а за несколько дней до того, как его нашли в лесу рыбаки, он сломал электронный браслет и убежал.
Фауст и Джойнер, кстати, не знали, что в месте, куда они заплыли для спасения Воскресенского, водятся крокодилы. Теперь же приключение для них стало интересной историей, которую можно рассказать друзьям в пабе. «Не думаю, что мы когда-нибудь еще поймаем что-то подобное», — шутит Джойнер.
Фауст и Джойнер так и сделали — забрали Воскресенского, дали ему «холодного пивка» и пару шорт. Они доставили мужчину в ближайшую больницу. Там и выяснили истинную причину пребывания Воскресенского в лесу.
«Я собирался посетить его в госпитале, а моя девушка, которая там работает врачом, говорит: "Он там в наручниках, с ним сидят двое полицейских"», — рассказывает Фауст. Выяснилось, что Воскресенского ранее арестовали за вооруженное ограбление, а за несколько дней до того, как его нашли в лесу рыбаки, он сломал электронный браслет и убежал.
Фауст и Джойнер, кстати, не знали, что в месте, куда они заплыли для спасения Воскресенского, водятся крокодилы. Теперь же приключение для них стало интересной историей, которую можно рассказать друзьям в пабе. «Не думаю, что мы когда-нибудь еще поймаем что-то подобное», — шутит Джойнер.
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Сцуко, даже малые дети в России знают, что ТАМ ВОДЯТСЯ КРОКОДИЛЫ.
Потому что это - АВСТРАЛИЯ.
Они по ходу плохо изучали фильм "Данди по прозвищу Крокодил" :)