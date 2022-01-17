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"Помни, тебя ждут дома" и фото близких на спидометре: военным ЦВО рекомендовали оттюнинговать личные авто

"Помни, тебя ждут дома" и фото близких на спидометре: военным ЦВО рекомендовали оттюнинговать личные авто (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 12:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: CVO   авто   армия   безопасность   видео   наклейки   профилактика ДТП   тюнинг   
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С 15 января военнослужащим Центрального округа рекомендовано внести несколько корректив в оснащение личных авто. Говорят, что все это делается ради личной безопасности состава.

Телеграм-канал Baza сообщил о нововведениях, которые, по мнению руководства ЦВО, должны помочь снизить снизить количество аварий на дорогах.


Военнослужащим рекомендуется оснастить личные авто кучей наклеек и памяток. К примеру, на отметке 60 км/ч на спидометре должна висеть фотография семьи, а на бардачке - надпись «Помни, они ждут тебя дома».


Помимо этого, владельцы личного транспорта должны навесить на ремни безопасности оранжевую тканевую повязку, а на приборную панель наклеить памятки с предупреждающими надписями об ограничении скорости и необходимости пристегнуть ремень. Согласно документу, нововведения вступают в силу с 15 января текущего года.

В Инстаграм- сообществе battle_sailor, обсудив ситуацию, рассказали, как в их частях среди личного состава идет профилактика ДТП. Пользователь с ником nordwind86 заметил: «У меня в части контрактники насмерть разбились. По своей вине, и командир части приказал всем, у кого личный авто, сдавать на выходные ключи дежурному по части. Было весело. У нас капитан ротному еще говорит: «Какое они имеют права забирать ключи от моей машины? Я человек, и у меня есть права!». А ему ротный ответил: «Ты военный, и у тебя нет прав, так что быстро отдал ключи».


Впрочем, некоторые считают, что вся эта история с "тюнингом" личных авто памятками - фейк. Издание URA.RU обратилось в пресс-службу ЦВО с просьбой прокомментировать ситуацию. Был сделан запрос в ведомство, но ответ пока не получен.

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Метки: CVO   авто   армия   безопасность   видео   наклейки   профилактика ДТП   тюнинг   
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8  комментариев
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12k
Александр Час назад
"Помятки" Это помятые машины?
Я подписан на канал про ДТП, очень мотивирует ездить аккуратно.
Всем рекомендую
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31k
Минчанин 13 минут назад
То есть "рекомендуется" и "должны" в одном абзаце никого не должны смутить?
Сама идея-то, неплоха.

Но, продвигать это через уставщину, "добровольно-принудительно" (а, по документу видно, что даже слово "добровольно" тут лишнее) на ЛИЧНЫХ авто - идиотизм ещё тот.

Возможно, было бы неплохо такими надписями (без фанатизма, конечно и без фоток родных) снабжать коммерческий и служебный транспорт - для пассажиров в первую очередь.
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13k
Роман 16 минут назад
Вспомнил
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21k
Ватаку Накомоде 17 минут назад
По хорошему за такую херню надо выкинуть на улицу с голой жопой тех кто это придумал и требует. Генерал или кто он там, должен быть командиром внутри части и на всяких боевых заданиях. А что касается личной жизни то пошел бы он нахрен, он никто. Если это не фейк, то даже сам факт что кто-то может отдать подобный приказ это полнейший п..здец
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698
Hallo FreeSpace 23 минуты назад
Бред какой-тот ...
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3k
portroy 44 минуты назад
А есть ли какой-то закон, или может это в контракте у военных прописано, что их командование такое может? Или это превышение полномочий?
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12k
Artem Час назад
Ссылка www.youtube.com
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