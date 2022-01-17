"Помни, тебя ждут дома" и фото близких на спидометре: военным ЦВО рекомендовали оттюнинговать личные авто

Помимо этого, владельцы личного транспорта должны навесить на ремни безопасности оранжевую тканевую повязку, а на приборную панель наклеить памятки с предупреждающими надписями об ограничении скорости и необходимости пристегнуть ремень. Согласно документу, нововведения вступают в силу с 15 января текущего года.

В Инстаграм- сообществе battle_sailor, обсудив ситуацию, рассказали, как в их частях среди личного состава идет профилактика ДТП. Пользователь с ником nordwind86 заметил: «У меня в части контрактники насмерть разбились. По своей вине, и командир части приказал всем, у кого личный авто, сдавать на выходные ключи дежурному по части. Было весело. У нас капитан ротному еще говорит: «Какое они имеют права забирать ключи от моей машины? Я человек, и у меня есть права!». А ему ротный ответил: «Ты военный, и у тебя нет прав, так что быстро отдал ключи».





Впрочем, некоторые считают, что вся эта история с "тюнингом" личных авто памятками - фейк. Издание URA.RU обратилось в пресс-службу ЦВО с просьбой прокомментировать ситуацию. Был сделан запрос в ведомство, но ответ пока не получен.