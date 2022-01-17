"Помни, тебя ждут дома" и фото близких на спидометре: военным ЦВО рекомендовали оттюнинговать личные авто

С 15 января военнослужащим Центрального округа рекомендовано внести несколько корректив в оснащение личных авто. Говорят, что все это делается ради личной безопасности состава.
Телеграм-канал Baza сообщил о нововведениях, которые, по мнению руководства ЦВО, должны помочь снизить снизить количество аварий на дорогах.
Военнослужащим рекомендуется оснастить личные авто кучей наклеек и памяток. К примеру, на отметке 60 км/ч на спидометре должна висеть фотография семьи, а на бардачке - надпись «Помни, они ждут тебя дома».
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Помимо этого, владельцы личного транспорта должны навесить на ремни безопасности оранжевую тканевую повязку, а на приборную панель наклеить памятки с предупреждающими надписями об ограничении скорости и необходимости пристегнуть ремень. Согласно документу, нововведения вступают в силу с 15 января текущего года.
В Инстаграм- сообществе battle_sailor, обсудив ситуацию, рассказали, как в их частях среди личного состава идет профилактика ДТП. Пользователь с ником nordwind86 заметил: «У меня в части контрактники насмерть разбились. По своей вине, и командир части приказал всем, у кого личный авто, сдавать на выходные ключи дежурному по части. Было весело. У нас капитан ротному еще говорит: «Какое они имеют права забирать ключи от моей машины? Я человек, и у меня есть права!». А ему ротный ответил: «Ты военный, и у тебя нет прав, так что быстро отдал ключи».
Впрочем, некоторые считают, что вся эта история с "тюнингом" личных авто памятками - фейк. Издание URA.RU обратилось в пресс-службу ЦВО с просьбой прокомментировать ситуацию. Был сделан запрос в ведомство, но ответ пока не получен.
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Я подписан на канал про ДТП, очень мотивирует ездить аккуратно.
Всем рекомендую
Сама идея-то, неплоха.
Но, продвигать это через уставщину, "добровольно-принудительно" (а, по документу видно, что даже слово "добровольно" тут лишнее) на ЛИЧНЫХ авто - идиотизм ещё тот.
Возможно, было бы неплохо такими надписями (без фанатизма, конечно и без фоток родных) снабжать коммерческий и служебный транспорт - для пассажиров в первую очередь.