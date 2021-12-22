"Сейчас подмерзнет - никто не выедет": в Приморье десяток машин провалился под лед, пока их хозяева рыбачили

На реке Артемовка десяток машин оказались в ледяной ловушке. Если их хозяева не поторопятся, то рискуют оставить свои авто в этом месте до весны. Или, по крайней мере, до момента, когда не растает лед.
В Приморье автомобили рыбаков ушли колесами под лед. Авто видео, снявшей это ежегодное "природное явление" предупреждает, что скоро начнет подмораживать. И тогда уехать не получится.
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А происходит все из-за желания рыбаков припарковаться неподалеку от лунки. Таких любителей комфорта с каждым годом все больше и больше. В итоге машины оказываются в воде. И хотя добросердечные бывалые рыбаки пытаются предупреждать коллег по хобби об опасности, воз и ныне там.
Ниже еще одно видео, которое его автор просит распространить по тематическим группам. На той же Артемовке тонут два авто. "Через полчаса вообще вода в кабинах будет стоять", - предупреждает рыбак.
С самого начала зимы спасатели и синоптики предупреждали незадачливых любителей рыбалки об опасности тонкого льда. Однако, как видим, все напрасно.
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