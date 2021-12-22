"Сейчас подмерзнет - никто не выедет": в Приморье десяток машин провалился под лед, пока их хозяева рыбачили

А происходит все из-за желания рыбаков припарковаться неподалеку от лунки. Таких любителей комфорта с каждым годом все больше и больше. В итоге машины оказываются в воде. И хотя добросердечные бывалые рыбаки пытаются предупреждать коллег по хобби об опасности, воз и ныне там.

Ниже еще одно видео, которое его автор просит распространить по тематическим группам. На той же Артемовке тонут два авто. "Через полчаса вообще вода в кабинах будет стоять", - предупреждает рыбак.