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"Сейчас подмерзнет - никто не выедет": в Приморье десяток машин провалился под лед, пока их хозяева рыбачили

"Сейчас подмерзнет - никто не выедет": в Приморье десяток машин провалился под лед, пока их хозяева рыбачили (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 09:53
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Артемовка   Приморье   авто   видео   рыбаки   утопили машины   
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На реке Артемовка десяток машин оказались в ледяной ловушке. Если их хозяева не поторопятся, то рискуют оставить свои авто в этом месте до весны. Или, по крайней мере, до момента, когда не растает лед.

В Приморье автомобили рыбаков ушли колесами под лед. Авто видео, снявшей это ежегодное "природное явление" предупреждает, что скоро начнет подмораживать. И тогда уехать не получится.

А происходит все из-за желания рыбаков припарковаться неподалеку от лунки. Таких любителей комфорта с каждым годом все больше и больше. В итоге машины оказываются в воде. И хотя добросердечные бывалые рыбаки пытаются предупреждать коллег по хобби об опасности, воз и ныне там.

Ниже еще одно видео, которое его автор просит распространить по тематическим группам. На той же Артемовке тонут два авто. "Через полчаса вообще вода в кабинах будет стоять", - предупреждает рыбак.


С самого начала зимы спасатели и синоптики предупреждали незадачливых любителей рыбалки об опасности тонкого льда. Однако, как видим, все напрасно.

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Метки: Артемовка   Приморье   авто   видео   рыбаки   утопили машины   
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11  комментариев
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13k
aalexey3 49 минут назад
Вот какой прикол на лёд выезжать, и в 20 метрах от берега кидать машину? Ну оставь ты её на берегу, пройди лишние 20 метров...
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3k
Евгений 14 минут назад
Вроде, ни когда такого не было, и вот опять...)))
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4k
torum11 16 минут назад
каждый год такая хрень....это ж какими нужно упоротыми быть?!
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69k
Пётровыч Полчаса назад
Главное что бы за свой счёт вытаскивали.
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998
pitsilver 37 минут назад
Эхх, впаять бы ещё огромный штраф за загрязнение водоема от автомобилей
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11k
котегRUS 51 минуту назад
Ничего удивительного, это у наших мужиков забава такая..))
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2k
Natural Selection 59 минут назад
Они уже за.е.бали если честно
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9k
Владимир Час назад
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