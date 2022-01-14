Монорельсовые поезда: чем они были лучше обычных и почему не снискали популярности?

Долгое время Иван пытался получить финансирование, но все его попытки не увенчались успехом. После Эльманова за идею монорельсовых поездов взялись конструкторы из других стран, у некоторых из них даже получилось создать поезд, который ездил по одному рельсу. Но зачем же нужен был такой поезд? И как он работал?

Первый однорельсовый поезд

Первая монорельсовая железная дорога была построена в Англии. Использовали ее только в военных целях, для перевозки груза. Позже, почти одновременно в 1907 году, свои прототипы поездов предоставили два конструктора из разных стран. Одним оказался Август Шерл из Германии. Другим же был Луи Бреннан из Великобритании. Последнему удалось не только создать прототип, но и сконструировать полноценный вагон, который мог перевозить до 50 человек одновременно.