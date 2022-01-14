Монорельсовые поезда: чем они были лучше обычных и почему не снискали популярности?

Первому идея создать железную дорогу с одним рельсом пришла в голову Ивану Эльманову. Именно он в XIX веке создал проект «дорога на столбах».
Долгое время Иван пытался получить финансирование, но все его попытки не увенчались успехом. После Эльманова за идею монорельсовых поездов взялись конструкторы из других стран, у некоторых из них даже получилось создать поезд, который ездил по одному рельсу. Но зачем же нужен был такой поезд? И как он работал?
Первый однорельсовый поезд
Первая монорельсовая железная дорога была построена в Англии. Использовали ее только в военных целях, для перевозки груза. Позже, почти одновременно в 1907 году, свои прототипы поездов предоставили два конструктора из разных стран. Одним оказался Август Шерл из Германии. Другим же был Луи Бреннан из Великобритании. Последнему удалось не только создать прототип, но и сконструировать полноценный вагон, который мог перевозить до 50 человек одновременно.
Как работал монополосный поезд?
Для того чтобы поезд держал равновесие и не падал набок было придумано использовать гироскопы. Они помещались в специальное отделение, и постоянно находились в движение. Два гироскопа крутились в разные стороны, и тем самым обеспечивали устойчивое положение поезда. Из-за их непрекращающегося движения, вагон мог не только катиться по железной дороге, но и стоять неподвижно, не падая при этом.
Зачем монорельсовые поезда?
Конструкторы, трудившиеся над разработкой монорельсового поезда, были уверены, что он заменит старые, которые были с двумя рельсами. Новый поезд должен был быть почти неограничен в скорости из-за меньшей силы трения. Также такой транспорт был выгодным в финансовом и практическом плане: на сам поезд затрачивалось меньше материала, он меньше весил, и рельсов для него требовалось в 2 раза меньше. Кроме того он был очень маневренный.
Луис Бреннан для демонстрации поезда, специально сделал извилистую дорогу с крутыми поворотами. И транспорт справился с ней на ура. В отличие от обычного поезда, монорельсовый мог проехать кривые меньшегорадиуса.
В чем был минус
Несмотря на все положительные стороны однорельсового поезда, у него был один огромный минус. На обычном поезде во время остановки можно было отключить двигатель, а на однорельсовом гироскопы должны были крутиться постоянно. Конечно, у него были предохранительные упоры на случай поломки, но использовать их было совершенно неудобно. Кроме того, чтобы запустить остановившиеся гироскопы, требовалось слишком много времени.
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А мне показалось, что такой огромный минус должен быть в каждом вагоне и от этого он ещё огромнее.