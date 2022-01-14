FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6509 постов • 743 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Монорельсовые поезда: чем они были лучше обычных и почему не снискали популярности?

Монорельсовые поезда: чем они были лучше обычных и почему не снискали популярности? (4 фото)

Автор:
14 января 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Монорельсовые поезда   интересно   познавательно   факты   фото   
283
4

Первому идея создать железную дорогу с одним рельсом пришла в голову Ивану Эльманову. Именно он в XIX веке создал проект «дорога на столбах».

Долгое время Иван пытался получить финансирование, но все его попытки не увенчались успехом. После Эльманова за идею монорельсовых поездов взялись конструкторы из других стран, у некоторых из них даже получилось создать поезд, который ездил по одному рельсу. Но зачем же нужен был такой поезд? И как он работал?


Первый однорельсовый поезд

Первая монорельсовая железная дорога была построена в Англии. Использовали ее только в военных целях, для перевозки груза. Позже, почти одновременно в 1907 году, свои прототипы поездов предоставили два конструктора из разных стран. Одним оказался Август Шерл из Германии. Другим же был Луи Бреннан из Великобритании. Последнему удалось не только создать прототип, но и сконструировать полноценный вагон, который мог перевозить до 50 человек одновременно.

×
×

Как работал монополосный поезд?

Для того чтобы поезд держал равновесие и не падал набок было придумано использовать гироскопы. Они помещались в специальное отделение, и постоянно находились в движение. Два гироскопа крутились в разные стороны, и тем самым обеспечивали устойчивое положение поезда. Из-за их непрекращающегося движения, вагон мог не только катиться по железной дороге, но и стоять неподвижно, не падая при этом.

Зачем монорельсовые поезда?

Конструкторы, трудившиеся над разработкой монорельсового поезда, были уверены, что он заменит старые, которые были с двумя рельсами. Новый поезд должен был быть почти неограничен в скорости из-за меньшей силы трения. Также такой транспорт был выгодным в финансовом и практическом плане: на сам поезд затрачивалось меньше материала, он меньше весил, и рельсов для него требовалось в 2 раза меньше. Кроме того он был очень маневренный.

Луис Бреннан для демонстрации поезда, специально сделал извилистую дорогу с крутыми поворотами. И транспорт справился с ней на ура. В отличие от обычного поезда, монорельсовый мог проехать кривые меньшегорадиуса.


В чем был минус

Несмотря на все положительные стороны однорельсового поезда, у него был один огромный минус. На обычном поезде во время остановки можно было отключить двигатель, а на однорельсовом гироскопы должны были крутиться постоянно. Конечно, у него были предохранительные упоры на случай поломки, но использовать их было совершенно неудобно. Кроме того, чтобы запустить остановившиеся гироскопы, требовалось слишком много времени.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Монорельсовые поезда   интересно   познавательно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Игорь Полчаса назад
у него был один огромный минус
===========
А мне показалось, что такой огромный минус должен быть в каждом вагоне и от этого он ещё огромнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Так ли страшен Омикрон, как о нем говорят Так ли страшен Омикрон, как о нем говорят Зачем японцы стучали гранатой по каске перед броском? Зачем японцы стучали гранатой по каске перед броском? Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы 18 фотографий, на которых видна сама история 18 фотографий, на которых видна сама история Чопины — эта вещь была у каждой знатной женщины в Средневековье Чопины — эта вещь была у каждой знатной женщины в Средневековье Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века? Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века?
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1257550



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
23
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«За кадром»: интересные моменты со съемок любимых фильмов и сериалов
2
41
«За кадром»: интересные моменты со съемок любимых фильмов и сериалов
Набирающие популярность в сообществах
Ювелир королей и король ювелиров: история легендарного дома Cartier
0
3
Ювелир королей и король ювелиров: история легендарного дома Cartier
Можно ли отличить движение от покоя?
1
17
Можно ли отличить движение от покоя?
Так ли страшен Омикрон, как о нем говорят
Так ли страшен Омикрон, как о нем говорят
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Помогите Валере найти себя
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#интересное#картинки#дтп#знаменитости#СССР#Жизнь#Казахстан
#Юмор#прикол#кино#животные#Ynews#подборка#Приколы#авто аварии#фейл#фотографии
#интересно#история#факты#в мире#Разное#аварии#автомобили#автомир#актеры#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться