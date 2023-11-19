"Как засунуть торпеду в подводную лодку"

Пока торпеды пускались из аппаратов, расположенных вне прочного корпуса, загрузить их было конечно проще:
А вот немцы бодро запихивают её ногами:
Хотя возможно, снимок сделан для прикола, а на самом деле торпеда затягивается в аппарат лебёдкой, тросом, закреплённым за рым на носовой оконечности торпеды.
Французы зачастую шли своим особым путём и долго применяли поворотные торпедные аппараты, тоже расположенные вне прочного корпуса. На снимке такой торпедный аппарат на подводной лодке "Минерва", 1942 год:
Так они загружались:
Загружать же торпеды в аппараты, расположенные внутри прочного корпуса, можно двумя путями. Открыв наружную крышку аппарата, затянуть её внутрь его. Вот снимок такой загрузки на советскую лодку времён войны:
Ещё:
Иногда приходилось при этом лезть в воду:
Такой способ существует и до сих пор
Однако уже в те давние времена существовала загрузка и через специальные торпедопогрузочные люки в прочном корпусе. Всегда надо помнить, что торпеду внутри лодки не развернёшь. Поэтому через люк она всегда будет загружаться головной частью в направлении к торпедным аппаратам. Как же тогда понять вот эти снимки?
В немецкую лодку торпеда загружается "головой", а в советскую "хвостом". А дело в том, что у немцев этот люк находится в кормовой части торпедного отсека, а в советской - в носовой. В итоге торпеда всё равно будет загружена "головой" к торпедному аппарату.
Обычно при погрузке у причала используется подъёмный кран, но у немцев была предусмотрена возможность обойтись и своими силами. Дело в том, что для увеличения запаса торпед при океанских походах часть торпед могла храниться вне прочного корпуса в специальных контейнерах под палубой. Вот интересный снимок, стрелкой отмечен такой контейнер в уже открытом состоянии:
Не обошёл процесс погрузки торпеды своим вниманием и капитан 1 ранга Каравашкин:
Погрузка торпеды на австралийскую подводную лодку типа "Коллинз"
Её разрез:
Сейчас погрузка выглядит достаточно разнообразно. Наша лодка:
Немецкая тип 212:
Стрелка указывает на люк. Вид в разрезе:
Обычно внутри лодки запасные торпеды были уложены в том же отсеке, где находились и торпедные аппараты:
Но у англичан был свой взгляд на это и торпедные аппараты на некоторых их лодках были отделены от отсека хранения переборкой, в которой имелись специальные двери для загрузки:
Момент загрузки аппарата. А может, разгрузки:
В основном загрузка производилась вручную, на немецких лодках с помощью специальных направляющих с зубчатыми рейками, по которым перемещались загрузочные тали:
Однако ближе к концу войны уже появились механические устройства, резко сократившие время перезарядки. Фото не нашёл, но есть же капитан 1 ранга Каравашкин!
Торпедист справа как раз давит пальцем на управляющую механизмом тангету.
Источник:
- Беляны: гигантские лодки, которые ходили по Волге и после одного плавания разбирались
- Загадочный остров в Кении, с которого не возвращался ни один человек
- «Черепаха», несущая смерть: итоги похода первой военной подлодки
- Как моряки моются на подводной лодке?
- Что происходит на этом странном фото времен Второй мировой
Как как, хорошо прицелиться)
"А дело в том, что у немцев этот люк находится в кормовой части торпедного отсека, а в советской - в носовой. В итоге торпеда всё равно будет загружена "головой" к торпедному аппарату."
показывает, что и автор статьи на дзене, кто бы это ни был, такой же тупой, и не очень понимает, о чём пишет.
вот сюда смотри.
загрузочная рама - это лифт. торпеду задвигают под углом, верхнюю часть опускают до горизонтального положения, и можно задвигать в торпедный аппарат.
к примеру - в носовой отсек, если загружать носом вперёд, опускается задняя часть. загружают хвостом - опускается передняя часть. зависит от механизма и от его расположения.
естессно, торпеда должна быть мордой к выходу. т.е. направление торпеды соответствует направлению выстрела, кормовой ил носовой отсек. речь идёт лишь о механизме загрузки...
За белый день три сардельки лодка взяла.