"Как засунуть торпеду в подводную лодку"

Хотя возможно, снимок сделан для прикола, а на самом деле торпеда затягивается в аппарат лебёдкой, тросом, закреплённым за рым на носовой оконечности торпеды.

Французы зачастую шли своим особым путём и долго применяли поворотные торпедные аппараты, тоже расположенные вне прочного корпуса. На снимке такой торпедный аппарат на подводной лодке "Минерва", 1942 год: