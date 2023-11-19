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Как засунуть торпеду в подводную лодку

Как засунуть торпеду в подводную лодку

Автор:
19 ноября 2023 12:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Подводная лодка   интересно   лодка   познавательно   торпеда   факты   фото   
1416
23

Пока торпеды пускались из аппаратов, расположенных вне прочного корпуса, загрузить их было конечно проще:

А вот немцы бодро запихивают её ногами:

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Хотя возможно, снимок сделан для прикола, а на самом деле торпеда затягивается в аппарат лебёдкой, тросом, закреплённым за рым на носовой оконечности торпеды.


Французы зачастую шли своим особым путём и долго применяли поворотные торпедные аппараты, тоже расположенные вне прочного корпуса. На снимке такой торпедный аппарат на подводной лодке "Минерва", 1942 год:

Так они загружались:

Загружать же торпеды в аппараты, расположенные внутри прочного корпуса, можно двумя путями. Открыв наружную крышку аппарата, затянуть её внутрь его. Вот снимок такой загрузки на советскую лодку времён войны:

Ещё:

Иногда приходилось при этом лезть в воду:

Такой способ существует и до сих пор

Однако уже в те давние времена существовала загрузка и через специальные торпедопогрузочные люки в прочном корпусе. Всегда надо помнить, что торпеду внутри лодки не развернёшь. Поэтому через люк она всегда будет загружаться головной частью в направлении к торпедным аппаратам. Как же тогда понять вот эти снимки?

В немецкую лодку торпеда загружается "головой", а в советскую "хвостом". А дело в том, что у немцев этот люк находится в кормовой части торпедного отсека, а в советской - в носовой. В итоге торпеда всё равно будет загружена "головой" к торпедному аппарату.

Обычно при погрузке у причала используется подъёмный кран, но у немцев была предусмотрена возможность обойтись и своими силами. Дело в том, что для увеличения запаса торпед при океанских походах часть торпед могла храниться вне прочного корпуса в специальных контейнерах под палубой. Вот интересный снимок, стрелкой отмечен такой контейнер в уже открытом состоянии:

Не обошёл процесс погрузки торпеды своим вниманием и капитан 1 ранга Каравашкин:

Погрузка торпеды на австралийскую подводную лодку типа "Коллинз"

Её разрез:

Сейчас погрузка выглядит достаточно разнообразно. Наша лодка:

Немецкая тип 212:

Стрелка указывает на люк. Вид в разрезе:

Обычно внутри лодки запасные торпеды были уложены в том же отсеке, где находились и торпедные аппараты:

Но у англичан был свой взгляд на это и торпедные аппараты на некоторых их лодках были отделены от отсека хранения переборкой, в которой имелись специальные двери для загрузки:

Момент загрузки аппарата. А может, разгрузки:

В основном загрузка производилась вручную, на немецких лодках с помощью специальных направляющих с зубчатыми рейками, по которым перемещались загрузочные тали:

Однако ближе к концу войны уже появились механические устройства, резко сократившие время перезарядки. Фото не нашёл, но есть же капитан 1 ранга Каравашкин!

Торпедист справа как раз давит пальцем на управляющую механизмом тангету.

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Метки: Подводная лодка   интересно   лодка   познавательно   торпеда   факты   фото   
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14k
gavrosh 2 часа назад
"Как засунуть торпеду в подводную лодку"
Как как, хорошо прицелиться)
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7k
schmubu 49 минут назад
то, что ТС Баттон - тупой копипастер, известно всем. но фраза
"А дело в том, что у немцев этот люк находится в кормовой части торпедного отсека, а в советской - в носовой. В итоге торпеда всё равно будет загружена "головой" к торпедному аппарату."
показывает, что и автор статьи на дзене, кто бы это ни был, такой же тупой, и не очень понимает, о чём пишет.
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158
Александра С Час назад
На Камчатке у родни была в гостях, видела своими глазами как эти сардельки грузили в лодку.
За белый день три сардельки лодка взяла.
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31k
Владимир 2 часа назад
Торпеды тот ладно. Вот как засунуть зубную пасту обратно в тюбик..
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