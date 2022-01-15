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Почему шведские ВМС целых 15 лет гонялись за селедкой?

Почему шведские ВМС целых 15 лет гонялись за селедкой? (4 фото)

Автор:
15 января 2022 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: вмс   интересно   познавательно   селедка   факты   фото   
716
4

Вряд ли селёдка может кого-то напугать или стать источником волнения целого военного подразделения. Однако, как ни парадоксально это звучит, но в конце прошлого столетия шведские военно-морские силы на протяжении более десятка лет преследовали эту рыбу.

Как же такое оказалось возможным? Может быть, сельдь здесь и вовсе не причём?


Как всё начиналось…

История эта начинается далеко не с селёдки. В 1981 году рядом с побережьем скандинавской страны была обнаружена советская подводная лодка, севшая на мель. Советский Союз уверял шведское правительство, что это являлось вынужденной мерой — то ли ошиблись в навигационных показателях, то ли был деформирован механизм, и пришлось срочно высаживаться. В любом случае, Швеция была настроена скептически.

Недоверие скандинавов вызывал и тот факт, что советская лодка высадилась рядом со шведской военно-морской базой. В это время в мировой политике во всю шла гонка за ядерное вооружение, длилась «холодная война». Поэтому неудивительно, что Швеция с недоверием отнеслась к встрече с советской подводной лодкой.

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Для них это было доказательством того, что СССР целенаправленно и регулярно нарушает национальную границу и вообще ведёт себя недружественно по отношению к стране-соседке. Плюс ко всему в скором времени на лодке были обнаружены следы ядерного элемента, урана-235. Это лишь укрепило Швецию в своей позиции.


В поисках ядерного оружия

Поэтому, когда Советский Союз благополучно вернул лодку на территорию своего государство, шведы не стали расслабляться. Они, напротив, усилили контроль прибрежной части страны. В ближайшее время шведскими военными специалистами гидроакустики был зафиксирован странный сигнал, который обозначили как акустический след советских подводных лодок.

Разумеется, ситуацию не оставили незамеченной. В сторону сигнала были направлены шведские военные подлодки, которые в течение месяца пытались найти его источник. Однако операция не увенчалась успехом — водное пространство было пусто.


Это был далеко не единичный случай. Шведские ВМС получали подобные сигналы в течение 10-ти лет и каждый раз совершали тщетные попытки поймать источник этого сигнала. За этой время СССР развалился, «холодная война» закончилась, и это вызывало у шведов недоумение, поскольку сигналы якобы от советских подлодок всё равно продолжали поступать.

Возникал резонный вопрос: что вообще рухнувшее государство хочет от страны-соседки, когда внутри самого государства огромные проблемы?


Тайна селёдки…

Только в 1996 году датский учёный Магнус Уолерг вызвался провести исследование в прибрежной части Швеции. По его словам, природа неопознанных сигналов была схожа с шипением во время жарки бекона. Такое можно было сравнить с обилием воздушных пузырьков, которые появляются под водой из определённого источника.


Итоги исследования удивили и учёного, и ВМС. Оказалось, что источник пойманных сигналов — селёдка, а если быть точнее, то её пузырь. Главная особенность строения внутренностей сельди заключается в том, что её плавательный пузырь напрямую связан кишечным трактом. Поэтому эта рыба имеет возможность выпускать воздух знакомым человеку способом.

Известно, что названная рыба перемещается в водном пространстве преимущественно группами — огромными косяками. Когда на пути косяка рыб встречается какая-либо опасность, то они в состоянии стресса суммарно выбрасывают огромное количество газа в воду. Именно этот звук и слышали в течение 15-ти лет шведские специалисты акустических сигналов, принимая их за звук винтов от советских подлодок.


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Метки: вмс   интересно   познавательно   селедка   факты   фото   
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9  комментариев
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25k
Владимир Час назад
Показатель высочайшего проффесионализма и отличной технической оснащённости армии. Слушать столько лет как пердит сельдь..
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1k
Vladimir 6 минут назад
Селёдка - это НОРМАЛЬНАЯ РЫБА, так как, умеет пердеть, причём хором.
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690
Chaim Kushnir 13 минут назад
судя по тому, как критически деградировал чертятник по имени Европа - можно уже не удивляться никаким новостям оттуда. Единственное, возникает некоторое чувство неловкости, как будто наблюдаешь за умственно неполноценными людьми.
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30k
Юр21 17 минут назад
Почему - почему, потому что воевать с селёдкой безопасно, воюя с селёдкой можно получать награды и завания, вышибать деньги в военный бюджет, хотя по сути своей страна является Неуловимым Джо.
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43k
Максим Т. Полчаса назад
Короче...
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22k
Андрей Иванов Час назад
Ну почему гонялись
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Сюрстрёмминг свой тухлый любят,вот и гонялись!
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346
Шурман Час назад
Что то селедки захотелось :) время 7 утра , наверное я залетел от жены :)
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