Почему шведские ВМС целых 15 лет гонялись за селедкой?

Как же такое оказалось возможным? Может быть, сельдь здесь и вовсе не причём?





Как всё начиналось…

История эта начинается далеко не с селёдки. В 1981 году рядом с побережьем скандинавской страны была обнаружена советская подводная лодка, севшая на мель. Советский Союз уверял шведское правительство, что это являлось вынужденной мерой — то ли ошиблись в навигационных показателях, то ли был деформирован механизм, и пришлось срочно высаживаться. В любом случае, Швеция была настроена скептически.

Недоверие скандинавов вызывал и тот факт, что советская лодка высадилась рядом со шведской военно-морской базой. В это время в мировой политике во всю шла гонка за ядерное вооружение, длилась «холодная война». Поэтому неудивительно, что Швеция с недоверием отнеслась к встрече с советской подводной лодкой.