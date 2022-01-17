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Полицейские задержали дагестанца, оскоблявшего пассажиров в автобусе Москвы

Полицейские задержали дагестанца, оскоблявшего пассажиров в автобусе Москвы (5 фото)

Автор:
17 января 2022 09:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Герой   автохам   дагестанец   задержание   оскорбление   полиция   
2149
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29-летний мужчина был задержан на территории Калужской области и доставлен в отдел полиции.

Автохама, оскорблявшего водителя и пассажиров московского автобуса, задержали. Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором агрессивный дагестанец высказывал националистические идеи в отношении русских, обещал всех "бить", урожал расправой и, вообще, вел себя по--скотски. Под его словесную раздачу попали и пенсионеры, и более молодые пассажиры, сделавшие замечание.


Ролик с "гражданином России" быстро стал вирусным, и вызвал оживленные дискуссии в Сети. Интернет-пользователи призывали на голову автохама всевозможные кары. Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился тем, что мужчина говорил от имени всего дагестанского народа. Он заметил, что подобное поведение не входит в кодекс дагестанца, определяющему, помимо прочего, отношене к старшим. Меликов заметил, что дебошир должен извиниться не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и перед дагестанцами, которых унизил.


Извинения - это, конечно, хорошо, однако как сообщают СМИ, одними покаяниями, похоже, эта ситуация не исчерпается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту унижении человеческого достоинства. Дагестанцу может грозить тюремное заключение на срок до шести лет лишения свободы.


И хотя официальные источники не сообщают имени задержанного, в некоторых СМИ появилась эта информация. Дебоширом оказался 28-летний Шугаиб Болатукаев. В Сети также есть сообщения о том, что ранее мужчина был судим. Ну и фото героя в неформальной обстановке.


Сам дагестанец себя виноватым не считает. Напротив, обвиняет всех пассажиров в "нацизме". А он всего лишь вспылил, когда задели его религиозные чувства.


Кто в этой ситуации был прав или виноват, выяснит суд. И интересно, дождемся ли мы традиционных извинений и настоящего, а не формального наказания?

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Метки: Ynews   Герой   автохам   дагестанец   задержание   оскорбление   полиция   
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9k
antonium Час назад
Уже появилось видео с извинениями. Там товарищ без национальности, уже без бороды, что как бы явно показывает, чего стоят их шакальи принципы.
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65k
Доктор Джонс 11 секунд назад
"Напротив, обвиняет всех пассажиров в "нацизме". А он всего лишь вспылил, когда задели его религиозные чувства".
Набарогозил, а теперь начинает оправдываться и прикрываться именем Аллаха... Дешёвка...
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19k
С.В. 58 секунд назад
на бутылку муслимскую шлюху.
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2k
Лёха 3 минуты назад
Почему только по одной статье?
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293
Сервис Приемка 6 минут назад
УК РФ Статья 282.
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557
Dimon 8 минут назад
Каждый раз после таких новостей уже не удивляет, почему 500 - 600 тыс. представителей разбежавшихся по РФ неизвестных национальностей имеют 150 млн. народ абсолютно во всех точках страны. Про Москву и Питер Я уж и не говорю. Ответ очевиден: потому что каждый раз ЦЕЛЫЙ автобус/вагон/ресторан или молчит или тупо смотрит как избивают белого человека макака/и.
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2k
Фрэнд 9 минут назад
Оскорбил в автобусе в Москве, а задержали в Калужской области. Это всё, что нужно знать о гордом и храбром народе. Ещё чуть-чуть проепланилиБ и он бы сидел за столом у родителей в горах.
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1k
pitsilver 12 минут назад
Почему только одна статья, я их как минимум 3 насчитал?! У этого тела склонность к терроризму уже надо подходить к вопросу серьезно
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437
Олег 17 минут назад
Ну хорошо, извинится эта обезьяна, дальше то что. Если говно назвать сахаром, говно так и будет говном как не крути!!! Обезьяны подобные этому правоверному варвару... Такие идиоты не меняются, как можно изменить фанатика взрощеного на промывании мозгов. Кто там старших уважает, у этих даже кодекс некий имеется, вот ведь бред. Я ещё раз повторяю на счёт обезьян. Есть народы Кавказа и Азии, а есть тупые чурки. Я думаю, все понимают разницу.
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2k
wladimirb 17 минут назад
Этот мамкин потрошитель с пневматическим пистолетом сфотографирован ...
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13k
Valiko 20 минут назад
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72
ilya 21 минуту назад
быстро переобулся, а теперь водитель и пенсионеры виноваты. над ним же на родине смеяться будут.
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15k
kotovski 21 минуту назад
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11k
котегRUS 24 минуты назад
Пожёстче надо с ними, чтобы хвосты свои прижали..
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2k
Руслан Новак Полчаса назад
Очередной осое. дагестанов.
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394
Flexx U Полчаса назад
Интересный нонсенс получается в США у негров все фото и видео с деньгами машинами и пистолетами, так же присутствуют бабы с большими жопами.
У наших кавказцев все то же самое но БАБ нет вопрос пользователям ПОЧЕМУ???
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95
GoodWin Flexx U 23 минуты назад
Потому что все бабы с большими жопами у негров)
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136
Юрий Владимирович Flexx U 22 минуты назад
Очевидно же
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437
Олег Flexx U 14 минут назад
Национальная забава.
Т.р.а.х.н.и. осла.
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2k
Алекс Полчаса назад
Вот почему мне такие """""""""ы не попадаются, Мне вас искать что ли? Походу придется.
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1k
Жэка Полчаса назад
Дожили
Хулиган-рецидивист пытается спрятаться за статью о защите чувств верующих

П.с. Интересно, он проезд оплатил вообще?)
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4k
onebibis 44 минуты назад
Одно и тоже каждый день.
Преступники "без национальности" куда не плюнь. Которым всё сходит с рук.
Мы в рабстве что ли у них?
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136
Юрий Владимирович onebibis 20 минут назад
Нургалиев в своё время их распустил, а собрать перед уходом с поста забыл
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2k
Sergius SPb 47 минут назад
Так-так, значит с голой жопой на фоне церкви низзя.
А с пистолетом наголо на улицах города, в стране где нет свободного обращения оружия среди гражданских, можно? Это смотрящего в лупу на экран ПК главу СК не интересует?
А если чего случилось с этим, эксцесс,теракт, тут бы всплыли его фотачки с пистолем и все бы причитали,как это пропустили? Так?
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495
Алексей Sergius SPb 24 минуты назад
Да наверняка есть места где можно безопасно фоткаться типа как здесь:
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495
Алексей turyst 3 минуты назад
В том и прикол, что такие места никому не мешают, а людям развлечение. У одних только забавные приколы с животными, а у других с машинами и пестиками.

Жажда ничто, - имидж всё!
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842
SilentBob 48 минут назад
282 оставили только для русских?
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