Полицейские задержали дагестанца, оскоблявшего пассажиров в автобусе Москвы

29-летний мужчина был задержан на территории Калужской области и доставлен в отдел полиции.
Автохама, оскорблявшего водителя и пассажиров московского автобуса, задержали. Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором агрессивный дагестанец высказывал националистические идеи в отношении русских, обещал всех "бить", урожал расправой и, вообще, вел себя по--скотски. Под его словесную раздачу попали и пенсионеры, и более молодые пассажиры, сделавшие замечание.
Ролик с "гражданином России" быстро стал вирусным, и вызвал оживленные дискуссии в Сети. Интернет-пользователи призывали на голову автохама всевозможные кары. Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился тем, что мужчина говорил от имени всего дагестанского народа. Он заметил, что подобное поведение не входит в кодекс дагестанца, определяющему, помимо прочего, отношене к старшим. Меликов заметил, что дебошир должен извиниться не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и перед дагестанцами, которых унизил.
Извинения - это, конечно, хорошо, однако как сообщают СМИ, одними покаяниями, похоже, эта ситуация не исчерпается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту унижении человеческого достоинства. Дагестанцу может грозить тюремное заключение на срок до шести лет лишения свободы.
И хотя официальные источники не сообщают имени задержанного, в некоторых СМИ появилась эта информация. Дебоширом оказался 28-летний Шугаиб Болатукаев. В Сети также есть сообщения о том, что ранее мужчина был судим. Ну и фото героя в неформальной обстановке.
Сам дагестанец себя виноватым не считает. Напротив, обвиняет всех пассажиров в "нацизме". А он всего лишь вспылил, когда задели его религиозные чувства.
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Кто в этой ситуации был прав или виноват, выяснит суд. И интересно, дождемся ли мы традиционных извинений и настоящего, а не формального наказания?
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Набарогозил, а теперь начинает оправдываться и прикрываться именем Аллаха... Дешёвка...
У наших кавказцев все то же самое но БАБ нет вопрос пользователям ПОЧЕМУ???
Т.р.а.х.н.и. осла.
Хулиган-рецидивист пытается спрятаться за статью о защите чувств верующих
П.с. Интересно, он проезд оплатил вообще?)
Преступники "без национальности" куда не плюнь. Которым всё сходит с рук.
Мы в рабстве что ли у них?
А с пистолетом наголо на улицах города, в стране где нет свободного обращения оружия среди гражданских, можно? Это смотрящего в лупу на экран ПК главу СК не интересует?
А если чего случилось с этим, эксцесс,теракт, тут бы всплыли его фотачки с пистолем и все бы причитали,как это пропустили? Так?
Жажда ничто, - имидж всё!