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Трусы с секретом: в Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти около 12 килограммов золота

Трусы с секретом: в Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти около 12 килограммов золота

Автор:
20 декабря 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Украина   болгария   задержание   золото   контрабанда   погранпункт   полиция   трусы   
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Украшения из драгоценного металла были расфасованы по пакетикам и спрятаны в нижнем белье.

При личном досмотре у двух украинок на погранпереходе Лехово в Ямбольской области Болгарии было обнаружено около 30 пакетов с золотом. Ценный груз прятали под эластичным нижним бельем. Утягивающие панталоны и прочая амуниция помогли пронести на себе около 12 килограммов драгоценностей.


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Известно, что задержанные ехали на Украину из Турции. Когда их микроавтобус проезжал пограничный пункт "Лесово", женщины заявили, что не перевозят ничего, что требовало бы таможенной декларации. Однако в их поведении что-то насторожило пограничников, и при личном досмотре обнаружилась причина волнения украинок. По предварительным данным, ювелирные изделия выполнены из 14-каратного золота. Их общий вес составляет более 11,8 килограмма, а стоимость оценивается в 1 065 249 лева (589 тысяч долларов).


Сейчас нарушительницы закона временно задержаны на 72 часа, и окружная прокуратура города Ямбола требует избрать для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: Ynews   Украина   болгария   задержание   золото   контрабанда   погранпункт   полиция   трусы   
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А.Берестенко Час назад
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1k
Вадим В. Новоженов 8 минут назад
"...задержанные ехали на Украину из Турции..."
- А вот это уже начало агонии государства, когда население начинает сливать национальную валюту в золото .
Ни в покупку недвижимости на родине, ни в антиквариат, а именно в лёгкое, небольшое по размерам, но очень ценное .
Чтобы легче было бежать с этим за бугор :
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 минут назад
на Донбассе на мародерили их фашистские пихаря...100%
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24k
Сибиряк Полчаса назад
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