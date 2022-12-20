Трусы с секретом: в Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти около 12 килограммов золота

Украшения из драгоценного металла были расфасованы по пакетикам и спрятаны в нижнем белье.
При личном досмотре у двух украинок на погранпереходе Лехово в Ямбольской области Болгарии было обнаружено около 30 пакетов с золотом. Ценный груз прятали под эластичным нижним бельем. Утягивающие панталоны и прочая амуниция помогли пронести на себе около 12 килограммов драгоценностей.
Известно, что задержанные ехали на Украину из Турции. Когда их микроавтобус проезжал пограничный пункт "Лесово", женщины заявили, что не перевозят ничего, что требовало бы таможенной декларации. Однако в их поведении что-то насторожило пограничников, и при личном досмотре обнаружилась причина волнения украинок. По предварительным данным, ювелирные изделия выполнены из 14-каратного золота. Их общий вес составляет более 11,8 килограмма, а стоимость оценивается в 1 065 249 лева (589 тысяч долларов).
Сейчас нарушительницы закона временно задержаны на 72 часа, и окружная прокуратура города Ямбола требует избрать для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
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- А вот это уже начало агонии государства, когда население начинает сливать национальную валюту в золото .
Ни в покупку недвижимости на родине, ни в антиквариат, а именно в лёгкое, небольшое по размерам, но очень ценное .
Чтобы легче было бежать с этим за бугор :