Трусы с секретом: в Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти около 12 килограммов золота

Известно, что задержанные ехали на Украину из Турции. Когда их микроавтобус проезжал пограничный пункт "Лесово", женщины заявили, что не перевозят ничего, что требовало бы таможенной декларации. Однако в их поведении что-то насторожило пограничников, и при личном досмотре обнаружилась причина волнения украинок. По предварительным данным, ювелирные изделия выполнены из 14-каратного золота. Их общий вес составляет более 11,8 килограмма, а стоимость оценивается в 1 065 249 лева (589 тысяч долларов).