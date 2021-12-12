Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике

Трое приятелей (сотрудник ГИБДД Денис Долматов, 31-летний пристав Игорь Косцов и их 33-летний безработный товарищ Михаил Габядтинов) решили поохотиться, а чтобы не тратить времени на поиски добычи, отправились в заказник "Таруса". Охота была быстрой и славной. Жертвой веселой троицы стал олень, которого убили выстрелом в голову. Рядом с его тушей закадычных товарищей и поймали 9 декабря сотрудники ФСО.





Как отмечается в СМИ, один из браконьеров пытался незаметно передать ружье своему безработному приятелю, но не преуспел.



