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Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике

Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике (4 фото)

Автор:
12 декабря 2021 06:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   УК РФ   задержание   незаконная охота   олень   полиция   рашкин   суд   
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Заказник "Таруса" в Калужской области богат и флорой, и фауной. Тут тебе и заяц, и лиса, и олени. Разумеется, в этих местах охота строжайше запрещена. Но кого пугали и останавливали какие-то ограничения? Тем более, если ты сотрудник полиции или судебный пристав.

Трое приятелей (сотрудник ГИБДД Денис Долматов, 31-летний пристав Игорь Косцов и их 33-летний безработный товарищ Михаил Габядтинов) решили поохотиться, а чтобы не тратить времени на поиски добычи, отправились в заказник "Таруса". Охота была быстрой и славной. Жертвой веселой троицы стал олень, которого убили выстрелом в голову. Рядом с его тушей закадычных товарищей и поймали 9 декабря сотрудники ФСО.


Как отмечается в СМИ, один из браконьеров пытался незаметно передать ружье своему безработному приятелю, но не преуспел.


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Герои дня - фото из соцсетей, найденные расторопными журналистами

В Калужском СК факт незаконной охоты подтвердили и рассказали, что на месте преступления у задержанных изъяли ружье, десятки патронов, топор и сани. Сообщается, что причиненный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Стрелявшему вменяют часть 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).


Также в СМИ появилась информация о том, что сотрудника ГИБДД после этого резонансного дела уволили. Потерял ли работу судебный пристав, неизвестно.


Похоже, дело Рашкина цветет и процветает, и печальный опыт депутата Госдумы никого ничему не научил.

Источник:

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Метки: Ynews   УК РФ   задержание   незаконная охота   олень   полиция   рашкин   суд   
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112k
БрОдЯгА 2 часа назад
Это не дело Рашкина цветет и процветает. Такой куйнёй всё время занимались. Рашкин не первый и не последний.
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5k
Subic 3 минуты назад
Незаконная охота, как и любые противозаконные действия, со стороны силовиков, которые и призваны тот закон охранять, это, конечно, не красиво. О чем и говорить. Но в статье вижу передергивание и нагнетание. В заголовке "заказник" (охота, и прочее лесопользование, ограничено), далее по тексту, везде "заповедник" (лесопользование, втч охота запрещены). "Таруса" именно ЗАКАЗНИК. Вроде мелочь, но вызывает сомнения и в остальной части и деталях статьи. Хочется более корректный источник информации.
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10k
Шурум-бурум 4 минуты назад
очередные дети б @ ядей, убивающие животных ради развлечения, прославились в интернете! ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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8k
Юрий 16 минут назад
Интересное совпадение, в такой незаконной охоте почти всегда присутствует один безработный. А может это и не совпадение, а может это один и тот же человек?
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
Призываю каждого пойманного наказывать в два раза сильнее, чем Рашкина, иначе толку не будет. Только без исключений!
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459
Сигизмунд Лазаревич Час назад
лесники что-то в последнее время совсем распоясались )))
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Твари. Вседозволенность и отсутствие причинно -следственных связей в системе "преступление -наказание". Вот и результат.
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948
Ksenia2 2 часа назад
Пока их не начнут показательно сажать, толку не будет. Отделается штрафом, через полгода снова устроится в ГИБДД - и все всё забудут.
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