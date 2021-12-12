Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике

Заказник "Таруса" в Калужской области богат и флорой, и фауной. Тут тебе и заяц, и лиса, и олени. Разумеется, в этих местах охота строжайше запрещена. Но кого пугали и останавливали какие-то ограничения? Тем более, если ты сотрудник полиции или судебный пристав.
Трое приятелей (сотрудник ГИБДД Денис Долматов, 31-летний пристав Игорь Косцов и их 33-летний безработный товарищ Михаил Габядтинов) решили поохотиться, а чтобы не тратить времени на поиски добычи, отправились в заказник "Таруса". Охота была быстрой и славной. Жертвой веселой троицы стал олень, которого убили выстрелом в голову. Рядом с его тушей закадычных товарищей и поймали 9 декабря сотрудники ФСО.
Как отмечается в СМИ, один из браконьеров пытался незаметно передать ружье своему безработному приятелю, но не преуспел.
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В Калужском СК факт незаконной охоты подтвердили и рассказали, что на месте преступления у задержанных изъяли ружье, десятки патронов, топор и сани. Сообщается, что причиненный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Стрелявшему вменяют часть 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).
Также в СМИ появилась информация о том, что сотрудника ГИБДД после этого резонансного дела уволили. Потерял ли работу судебный пристав, неизвестно.
Похоже, дело Рашкина цветет и процветает, и печальный опыт депутата Госдумы никого ничему не научил.
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