«Мы будем вас мочить, будем устраивать теракты!» - два бородача высказались о наболевшем

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Сегодня просто день откровений от лиц неустановленной национальности и неизвестного вероисповедания. Один за другим в московском общественном транспорте бородатые мужчины высказывали весьма категоричные мысли и бахвалились тем, что имеют российское гражданство.
Начнём, пожалуй, с инцидента в автобусе. Бородачу ужасно не понравилось, что водитель наотрез отказался останавливаться в неположенном месте. Молодой человек очень расстроился и начал, не стесняясь в выражениях, высказывать своё неудовольствие водителю, а затем и пассажирам, сделавшим ему замечание. А так как пререкался он с женщинами и пожилым мужчиной, то «гражданин России» себя в эмоциях не сдерживал.
Ещё один «красаувец» отметился в столичном метро. Чем ему помешала женщина, из видео непонятно, но тут и вовсе прозвучали угрозы истребления русских и проведения терактов, если все дружно не перейдут в ислам.
В общественной палате Дагестана уже пообещали, что мужчину из автобуса найдут и наказание понесёт и он, и его родители. Ждём реакции на "гражданина", высказывавшегося в метро.
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Метки: Метро автобус видео дагестанец скандал
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