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«Мы будем вас мочить, будем устраивать теракты!» - два бородача высказались о наболевшем

«Мы будем вас мочить, будем устраивать теракты!» - два бородача высказались о наболевшем (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 января 2022 14:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Метро   автобус   видео   дагестанец   скандал   
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Сегодня просто день откровений от лиц неустановленной национальности и неизвестного вероисповедания. Один за другим в московском общественном транспорте бородатые мужчины высказывали весьма категоричные мысли и бахвалились тем, что имеют российское гражданство.

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Метки: Метро   автобус   видео   дагестанец   скандал   
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53  комментария
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Идиоты есть в любой национальности, но ребята с гор заепали уже всех конкретно!
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9k
кот базилий 5 секунд назад
Вот истинное лицо друзей пути
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22k
ПаганецЪ 4 минуты назад
Да вы, макаки бесхвостые, только ломать и умеете. Что-то создать, построить - не, это не про вас. В мозжечке две извилины, в одной "аллахакбар", в другой "е6атьишак" - это ваш предел.
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721
Mixan 8 минут назад
Ну их ищут ..А там кто уж попадется


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9k
Кенвуд 11 минут назад
Где Путинское обещание "мочить в сортирах"? Сейчас это очень актуально.
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281
vipilshik 14 минут назад
Мы, народ России и глава одной территории, национальность которой называть нельзя, ждём извинений.
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2k
АБЕЗЬЯН 21 минуту назад
Призыв к терроризму, алло , Бастрыкин? 10-ку этот человек уже себе наговорил!
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43k
Элек Мек 22 минуты назад
Если одобряют террор,значит надо уничтожать на месте.
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8k
Ntvl 24 минуты назад
если ишака из метро найдут, то легко можно приписать статью за терроризм. вот ему очко то в тюряге и повзрывают. иншаллах х.у.е.в.
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Охренеть,только вчера они сидели на дереве обвивая хвостами стволы,а сейчас они москвичи.
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337
Arti Полчаса назад
Макаки
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
Как кавказ, так грязь. Гены ишаков проявляются.
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172
Zmey Gorynych Полчаса назад
Насколько я знаю, в РФ это статья. Уголовная.
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9k
*Сергей* Полчаса назад
Ну собственно эти хотя бы не улыбаются и не врут. Говорят так как считают нужным. Конечно же это отщепенцы, их народы относятся к русским по братски и не собираются него убивать или захватывать мирным путём.
Ждём видео с извинениями и реакцию властей.
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2k
Иван 36 минут назад
А что на это скажет Хабиб?
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35k
Антон 47 минут назад
Ишаки озверину приняли. Потом на камеру будут слезы лить что их не так поняли! Ослоебы одним словом!
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268
КАКАнгел 50 минут назад
не надо чтоб они извинялись. пусть извинится их папа или дедушка. прям назовет своё имя и извинится. и тогда они позорники поедут домой пасти овец . И в них будет всё село тыкать пальцем и говорить что они опозорили свой род и их к взрослым делам допускать нельзя.
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2k
azuver 50 минут назад
Этих уродов пора уже отстреливать,как бешеных собак.В край овцелюбы охерели.
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380
Трям 51 минуту назад
Добро пожаловать в Москву, ослойоб!
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112k
zubrilov 53 минуты назад
Кто знает, на них заявили уже?
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Взрывать он будет, затолкать ему в пердак, желательно плашмя, самую большую петарду и поджечь фитиль.
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