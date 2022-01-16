Как румыны ездят по заброшенной узкоколейной железной дороге на фургонах

Ну что ж, давайте посмотрим, как эти самодельные мотодрезины передвигаются. Конструктивно несущий кузов фургона был установлен на обычную дрезину, которая изначально была приписана к этой узкоколейке. Их было две, от того и фургонов тоже два. Задний же ведущий мост вообще от грузовика, который крепится к кузову через рессоры. Но вместо обычных резиновых колёс на этот мост установили железнодорожные.