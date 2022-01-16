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Как румыны ездят по заброшенной узкоколейной железной дороге на фургонах

Как румыны ездят по заброшенной узкоколейной железной дороге на фургонах (15 фото)

Автор:
16 января 2022 09:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Румыния   в мире   железная дорога   заброшка   интересно   фото   фургон   
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Это Румыния, а если быть точнее, то узкоколейная заброшенная железная дорога долины Вассер, что в Карпатах. И поскольку она была выведена из эксплуатации, гражданам разрешили проводить здесь застройку, и так здесь появился жилой частный сектор.

Но вместо того, чтобы разобрать эти рельсы и сдать их на металлолом, они решили построить здесь ж/д депо в виде сарая. И как можно видеть, их подвижной состав состоит из двух переделанных под езду по рельсам фургонов Форд Транзит.

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Ну что ж, давайте посмотрим, как эти самодельные мотодрезины передвигаются. Конструктивно несущий кузов фургона был установлен на обычную дрезину, которая изначально была приписана к этой узкоколейке. Их было две, от того и фургонов тоже два. Задний же ведущий мост вообще от грузовика, который крепится к кузову через рессоры. Но вместо обычных резиновых колёс на этот мост установили железнодорожные.

На прямых участках пути скорость доходит до 60 км/ч. Конечно можно и быстрее, но становится страшно. На поворотах скорость необходимо снижать до 20 км/ч, потому что центр тяжести всей этой конструкции посажен высоко, и поэтому есть склонность к опрокидыванию.

Как можно видеть, люди в этой местности вдоль узкоколейки живут не бедно. Кто-то строится, а кое-кто уже выстроил себе коттеджи. Этими самодельными фургонами-дрезинами может пользоваться любой из жителей этой общины, чей дом так или иначе соседствует с узкоколейкой, потому что практически все скинулись на строительство сарая-депо и двух фургонов.

Что касается преодолеваемых подъёмов, то здесь есть крутые горки, и зачастую приходится вешать на передний бампер по два мешочка с песком, чтобы он сыпался через отверстия, и в ледяную или осеннюю погоду, когда на рельсах появляется наледь или листва, в пятне контакта был зацеп.

Что же касается смены направления движения, то некоторые предпочитают включать заднюю, и таким образом возвращают вагон-фургон в депо, откуда взяли. Но если так двигаться, то скорость небольшая, а расход топлива кратно возрастает.

Сейчас один из местных жителей покажет, как нужно разворачивать этот железнодорожный Форд Транзит, чтобы не включать заднюю.

Под днищем у этого чуда румынской техники есть винтовой домкрат и опорная плита. Для разворота на месте нужно подсунуть под эту плиту два деревянных бруска, которые всегда есть в багажнике фургона.

После того как бруски легли на рельсы, а плита устойчиво встала на них, можно начинать вращать винтовой домкрат рычагом.

В результате весь фургон приподнимается, реборды колёс выходят из зацепления с головками рельс, и весьма немолодой мужчина довольно-таки легко может один развернуть весь фургон на месте.

Но поскольку процесс этот очень увлекательный, к нему тут же подбегает помощник, и они вместе начинают разворот уникального транспортного средства.

Таким образом в результате нехитрого разворота на месте фургон-дрезина может вернуться в депо без использования задней передачи.

Как можно видеть, конструкция привода предельно проста: поскольку были выбраны именно заднеприводные Фонды Транзит, то штатная МКПП вращает кардан от грузовика и его же ведущий мост.

Таким образом можно исколесить всю эту узкоколейку, после чего вернуться. Правда в депо этот фургон придётся точно также развернуть, чтобы кабина была по ходу движения.

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Метки: Румыния   в мире   железная дорога   заброшка   интересно   фото   фургон   
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5k
VL 20 минут назад
Интересно, спасибо!
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4k
Том Джоуд 3 минуты назад
Судя по фото - уютное местечко.
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3k
Евгений 8 минут назад
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