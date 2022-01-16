Как румыны ездят по заброшенной узкоколейной железной дороге на фургонах

Это Румыния, а если быть точнее, то узкоколейная заброшенная железная дорога долины Вассер, что в Карпатах. И поскольку она была выведена из эксплуатации, гражданам разрешили проводить здесь застройку, и так здесь появился жилой частный сектор.
Но вместо того, чтобы разобрать эти рельсы и сдать их на металлолом, они решили построить здесь ж/д депо в виде сарая. И как можно видеть, их подвижной состав состоит из двух переделанных под езду по рельсам фургонов Форд Транзит.
Ну что ж, давайте посмотрим, как эти самодельные мотодрезины передвигаются. Конструктивно несущий кузов фургона был установлен на обычную дрезину, которая изначально была приписана к этой узкоколейке. Их было две, от того и фургонов тоже два. Задний же ведущий мост вообще от грузовика, который крепится к кузову через рессоры. Но вместо обычных резиновых колёс на этот мост установили железнодорожные.
На прямых участках пути скорость доходит до 60 км/ч. Конечно можно и быстрее, но становится страшно. На поворотах скорость необходимо снижать до 20 км/ч, потому что центр тяжести всей этой конструкции посажен высоко, и поэтому есть склонность к опрокидыванию.
Как можно видеть, люди в этой местности вдоль узкоколейки живут не бедно. Кто-то строится, а кое-кто уже выстроил себе коттеджи. Этими самодельными фургонами-дрезинами может пользоваться любой из жителей этой общины, чей дом так или иначе соседствует с узкоколейкой, потому что практически все скинулись на строительство сарая-депо и двух фургонов.
Что касается преодолеваемых подъёмов, то здесь есть крутые горки, и зачастую приходится вешать на передний бампер по два мешочка с песком, чтобы он сыпался через отверстия, и в ледяную или осеннюю погоду, когда на рельсах появляется наледь или листва, в пятне контакта был зацеп.
Что же касается смены направления движения, то некоторые предпочитают включать заднюю, и таким образом возвращают вагон-фургон в депо, откуда взяли. Но если так двигаться, то скорость небольшая, а расход топлива кратно возрастает.
Сейчас один из местных жителей покажет, как нужно разворачивать этот железнодорожный Форд Транзит, чтобы не включать заднюю.
Под днищем у этого чуда румынской техники есть винтовой домкрат и опорная плита. Для разворота на месте нужно подсунуть под эту плиту два деревянных бруска, которые всегда есть в багажнике фургона.
После того как бруски легли на рельсы, а плита устойчиво встала на них, можно начинать вращать винтовой домкрат рычагом.
В результате весь фургон приподнимается, реборды колёс выходят из зацепления с головками рельс, и весьма немолодой мужчина довольно-таки легко может один развернуть весь фургон на месте.
Но поскольку процесс этот очень увлекательный, к нему тут же подбегает помощник, и они вместе начинают разворот уникального транспортного средства.
Таким образом в результате нехитрого разворота на месте фургон-дрезина может вернуться в депо без использования задней передачи.
Как можно видеть, конструкция привода предельно проста: поскольку были выбраны именно заднеприводные Фонды Транзит, то штатная МКПП вращает кардан от грузовика и его же ведущий мост.
Таким образом можно исколесить всю эту узкоколейку, после чего вернуться. Правда в депо этот фургон придётся точно также развернуть, чтобы кабина была по ходу движения.
Источник:
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