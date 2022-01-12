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На стенах старинного храма нашли изображение велосипедиста

На стенах старинного храма нашли изображение велосипедиста (4 фото)

Автор:
12 января 2022 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   мужчина на велосипеде   тайна и загадки   фото   храм   
749
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Любитель достопримечательностей побывал в одном из индийских старинных поселений. Здесь мужчина обнаружил интересный барельеф – это изображение существа, которое похоже на человека.

Однако вовсе не это показалось странным – человек сидит верхом на транспорте, напоминающим велосипед.

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Это изобретение впервые появилось в девятнадцатом веке, поэтому барельеф выглядел довольно странно – этому произведению от роду несколько тысяч лет.

Возможно, турист ошибся? Нет, ведь транспорт напоминает велик – у него есть два колеса, рама, цепь и другие детали, свойственные этому транспорту. И человек, изображенный на барельефе, определенно крутит педали. Турист решил выяснить секрет этого изображения и начал изучать архивы.

В результате поиска информации, мужчина выяснил, что в начала XX века в строении делали ремонт, поэтому появились предположения, что кто-то из строителей решил пошутить. Однако ответственные лица утверждают, что все действия по реставрации выполнялись под контролем.

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Метки: в мире   интересно   мужчина на велосипеде   тайна и загадки   фото   храм   
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9k
Владимир 2 часа назад
Не только там
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27k
Notan Blaine 22 минуты назад
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53
На хер ЗАПАД! 36 минут назад
Ещё одно доказательство ,что вся история которую мы знаем - это полная херня!!!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ничего удивительного. На испанском соборе Catedral Nueva 16 века даже Юрий Гагарин есть в скафандре.
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