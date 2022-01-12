На стенах старинного храма нашли изображение велосипедиста

Возможно, турист ошибся? Нет, ведь транспорт напоминает велик – у него есть два колеса, рама, цепь и другие детали, свойственные этому транспорту. И человек, изображенный на барельефе, определенно крутит педали. Турист решил выяснить секрет этого изображения и начал изучать архивы.