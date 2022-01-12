На стенах старинного храма нашли изображение велосипедиста

Любитель достопримечательностей побывал в одном из индийских старинных поселений. Здесь мужчина обнаружил интересный барельеф – это изображение существа, которое похоже на человека.
Однако вовсе не это показалось странным – человек сидит верхом на транспорте, напоминающим велосипед.
Это изобретение впервые появилось в девятнадцатом веке, поэтому барельеф выглядел довольно странно – этому произведению от роду несколько тысяч лет.
Возможно, турист ошибся? Нет, ведь транспорт напоминает велик – у него есть два колеса, рама, цепь и другие детали, свойственные этому транспорту. И человек, изображенный на барельефе, определенно крутит педали. Турист решил выяснить секрет этого изображения и начал изучать архивы.
В результате поиска информации, мужчина выяснил, что в начала XX века в строении делали ремонт, поэтому появились предположения, что кто-то из строителей решил пошутить. Однако ответственные лица утверждают, что все действия по реставрации выполнялись под контролем.
Источник:
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