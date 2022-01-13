Памятник, которого больше нет

Замечателен был внешний вид скульптуры – памятник создан в характерном для 1970-х годов стиле (сейчас его называют неоэкспрессионизм), но на советский манер, с элементами гротеска и сюрреализма. Если рассматривать композицию вблизи, она поражает странностями – несоразмерно огромными ладонями красноармейца, по сравнению с изящными лошадиными ногами, детали где-то тонко прорисованные, где-то нарочито грубые и крупные.

Вероятно, создавая искаженные пропорции (огромная ладонь поднятой вверх руки), авторы намеревались сделать акцент именно на фигурах красноармейцев, чтобы они не потерялись для смотрящих снизу зрителей. Лошади вытянулись в линию и не отвлекают внимание от доминирующего силуэта с сигнальной трубой.