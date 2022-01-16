Зона сброса ракетных ускорителей на острове Кильдин

Противокорабельная крылатая ракета П-35 была создана на основе противокорабельных крылатых ракет П-5, но с уменьшенными габаритами и лучшими характеристиками.

Она была принята на вооружение в 1962 г. предназначалась для вооружения надводных кораблей, подводных лодок и береговых ракетных комплексов, в том числе для подземных пусковых установок двух ракетных полков стационарных береговых ракетных комплексов "Утёс", построенных в Крыму и на острове Кильдин.

В дальнейшем был разработан ещё ряд ракет на базе П-35, в частности модернизированная ракета 4К44 "Прогресс", принятая на вооружение уже в 1982 г., которой и стали оснащать береговые ракетные комплексы.

О самой этой ракете и береговом ракетном полку на острове Кильдин мы уже писали ряд статей, так что повторяться не будем, а лишь напомним, что ракета П-35 "Прогресс" могла поражать цели на расстояниях до 460 км имея на борту либо 560 кг фугасную боевую часть, либо ядерную боевую часть мощностью 20 килотонн. К слову за разработку ракетного комплекса П-35 предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени, а сама разработка отмечена Ленинской премией.