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Зона сброса ракетных ускорителей на острове Кильдин

Зона сброса ракетных ускорителей на острове Кильдин (41 фото)

Автор:
16 января 2022 09:18
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   заброшка   интересно   остров Кильдин   путешествие   фото   
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По северной части Арктического острова Кильдин, есть зона сброса стартовых реактивных ускорителей противокорабельных крылатых ракет П-35.

Они запускались из поднимающихся из под земли пусковых установок дивизионов знаменитого "Объекта-101" береговых ракетных комплексов "Утёс" 616-го отдельного берегового ракетного полка.

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Двигаясь от боевой стартовой позиции второго дивизиона в сторону маяка мы вышли на озеро с домиком.

Здесь располагалась насосная станция и баня городка отдельного радиолокационного узла "Бомбомёт".

Чтобы сократить путь мы решили пойти не по дороге, а через тундру.

Где спустя несколько сотен метров нам начали попадаться валяющиеся ржавые железяки.

А когда мы вышли на мелкий курумник они стали попадаться буквально каждые пару десятков метров.

оказалось что мы набрели на зону сброса стартовых твердотопливных ракетных ускорителей от крылатых ракет П-35.

Противокорабельная крылатая ракета П-35 была создана на основе противокорабельных крылатых ракет П-5, но с уменьшенными габаритами и лучшими характеристиками.

Она была принята на вооружение в 1962 г. предназначалась для вооружения надводных кораблей, подводных лодок и береговых ракетных комплексов, в том числе для подземных пусковых установок двух ракетных полков стационарных береговых ракетных комплексов "Утёс", построенных в Крыму и на острове Кильдин.

В дальнейшем был разработан ещё ряд ракет на базе П-35, в частности модернизированная ракета 4К44 "Прогресс", принятая на вооружение уже в 1982 г., которой и стали оснащать береговые ракетные комплексы.

О самой этой ракете и береговом ракетном полку на острове Кильдин мы уже писали ряд статей, так что повторяться не будем, а лишь напомним, что ракета П-35 "Прогресс" могла поражать цели на расстояниях до 460 км имея на борту либо 560 кг фугасную боевую часть, либо ядерную боевую часть мощностью 20 килотонн. К слову за разработку ракетного комплекса П-35 предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени, а сама разработка отмечена Ленинской премией.

Ракета длиной 9,8 метра с размахом складных крыльев 2,67 метра была довольно тяжёлой. В ранних модификациях её стартовый вес в заправленном состоянии превышал 5 тонн, а в более поздних модификациях вес снизился до 4,2 тонны.

Фотографии пуска П-35 из БРК "Утёс" в Крыму, найденные в интернете на различных ресурсах.

Запуск ракеты осуществлялся при помощи стартового агрегата с двумя спаренными твердотельными реактивными ускорителями СПРД-38 суммарной тягой в 60 тонн, которые работали в течении примерно первых полутора секунд полёта, после чего сбрасывались, а в работу включался разработанный в ОКБ-300 под руководством С. К. Туманского маршевый двигатель КР-7-300 тягой 2.1 тонны.

Именно этими СПРД-38 и усеяна тундра в зоне пусков.

Их здесь было просто неимоверное количество.

Каждый такой двигатель имел внутри 14 пороховых шашек, уложенных в два яруса, которые при сгорании и развивали мощную, хоть и непродолжительную тягу, предварительно разгоняя ракету.

Некоторые валялись по одной и были раскурочены, некоторые парами.

Большинство же из них хоть и лежали парами, но их объединяющая муфта была расколота при ударе о камни.

Мы шли дальше, а на пути встречались всё новые десятки ускорителей ракет.

На некоторых даже сохранились таблички.

Это сопло явно порвало при работе двигателя.

Здесь хорошо виден слом муфты.

Вот такие находки можно встретить в Арктической тундре.

А на этом всё.

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Метки: в мире   заброшка   интересно   остров Кильдин   путешествие   фото   
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