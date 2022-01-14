Силовики задержали известную банду российских хакеров

ФСБ довольно плотно сотрудничает с иностранными спецслужбами. В том числе из США. Американские «коллеги» давно пасли несколько хакеров, которые действовали в России, но ломали, преимущественно, пиндосские счета.

А когда в ФБР собрали достаточно доказательств их вины - отправили нашим силовикам. И те выехали на задержание.