Силовики задержали известную банду российских хакеров

Группировка REvil - они взламывали счета Apple и правительства Техаса. Всего они украли больше 700 миллионов рублей.
ФСБ довольно плотно сотрудничает с иностранными спецслужбами. В том числе из США. Американские «коллеги» давно пасли несколько хакеров, которые действовали в России, но ломали, преимущественно, пиндосские счета.
А когда в ФБР собрали достаточно доказательств их вины - отправили нашим силовикам. И те выехали на задержание.
В ходе операции приняли 14 человек: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях. При обыске у них изъяли 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов, криптовалюту и 20 авто премиум-класса.
Неплохо они набомбили у Apple с Техасом. Неплохо…
Еще одного украинца задержали в Польше, там уже действовали местные силовики. Хакерам (кроме украинца, с ним будут разбираться поляки), будет предъявлено обвинение по статье 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей».
Как сообщают в ФСБ: «все хакеры с российским гражданством не будут выданы США».
Источник:
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Не хотят как нормальные люди вкалывать - их выбор.
Гадом буду: ребятам вначале продемонстрируют "мать Кузьмы" в её натуральном виде, а потом сделают определённое предложение - и те с радостью согласятся.
А пиндосам скажут, что персонажи схлопотали "дес'ять рокив дальних таборив" без права переписки.
ЗЫ Перед Войной, когда в полный рост встала проблема нового вооружения, известных конструкторов и разработчиков определили в т.н. "шараги". Кто-то называет это "тюремным КБ", поскольку там работали, в том числе, те, кто получил до этого срока за свои махинации (как тот же Туполев), но там работали и вольные, которых просто перевели на казарменное положение.
Во вторых - а, собственно, почему не взять таких на работу?
И вообще...