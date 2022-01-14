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Силовики задержали известную банду российских хакеров

Силовики задержали известную банду российских хакеров (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 17:25
Сообщество : Криминал
Метки: Техас   деньги   машины   счета   фбр   фсб   хакеры   
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Группировка REvil - они взламывали счета Apple и правительства Техаса. Всего они украли больше 700 миллионов рублей.

ФСБ довольно плотно сотрудничает с иностранными спецслужбами. В том числе из США. Американские «коллеги» давно пасли несколько хакеров, которые действовали в России, но ломали, преимущественно, пиндосские счета.

А когда в ФБР собрали достаточно доказательств их вины - отправили нашим силовикам. И те выехали на задержание.

В ходе операции приняли 14 человек: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях. При обыске у них изъяли 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов, криптовалюту и 20 авто премиум-класса.

Неплохо они набомбили у Apple с Техасом. Неплохо…

Еще одного украинца задержали в Польше, там уже действовали местные силовики. Хакерам (кроме украинца, с ним будут разбираться поляки), будет предъявлено обвинение по статье 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей».

Как сообщают в ФСБ: «все хакеры с российским гражданством не будут выданы США».


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Метки: Техас   деньги   машины   счета   фбр   фсб   хакеры   
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12k
Bill Час назад
Ни Х не понятно. Все ссылки на Телеграмм. Под это видео можно положить любой видеоряд:
- поймали наркоторговцев
- разоблачили банду, угонявшую премиум-авто
- накрыли сутенеров, поставляющих проституток из Украины
- снимается сериал о сотрудниках полиции
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2k
Алксандр Шевченко 6 минут назад
У кого-то появится скоро армейский контракт, лет на 5-10, отделу К нужны умные ребята кто работу будет тащить. Был знаком с 4 мя такими, большинство по глупости попались, но теперь всё на карандаше .
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2k
Чучело Мяучело 10 минут назад
Никуя не понял: если это киберматьегопреступники, на кой ляд они дома хрянят нал в рублях???
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3k
Vladimir Yezhak 19 минут назад
Медаль и авторскую передачу на Рен ТВ каждому!!!
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1k
K_II_T 21 минуту назад
Да и плевать.
Не хотят как нормальные люди вкалывать - их выбор.
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
Парни, ТАК ДЕРЖАТЬ! Коли не на соотечествинниках заработали, а пиндосов хакнули- РЕСПЕКТИЩЕ!
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8k
noroutetohost Полчаса назад
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60k
Андрей Полчаса назад
"Как сообщают в ФСБ: «все хакеры с российским гражданством не будут выданы США»."
Гадом буду: ребятам вначале продемонстрируют "мать Кузьмы" в её натуральном виде, а потом сделают определённое предложение - и те с радостью согласятся.
А пиндосам скажут, что персонажи схлопотали "дес'ять рокив дальних таборив" без права переписки.
ЗЫ Перед Войной, когда в полный рост встала проблема нового вооружения, известных конструкторов и разработчиков определили в т.н. "шараги". Кто-то называет это "тюремным КБ", поскольку там работали, в том числе, те, кто получил до этого срока за свои махинации (как тот же Туполев), но там работали и вольные, которых просто перевели на казарменное положение.
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470
этотсамый 41 минуту назад
ТАСС: "МВД просит арестовать одного из предполагаемых хакеров, распространявших вирусы-вымогатели." Ой, а что так сразу-таки одного, а не всех? А речь идет вроде как об организованной преступной группе...
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16k
albedo 44 минуты назад
Даже если и фейк - все равно приятно за наших ребят, что такие умные.
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827
SilentBob 48 минут назад
не пойму. они же хорошее дело делали, пиндосов нагибали, с которыми мы на контрах вроде бы сейчас. или всё всё-таки упирается в бабки и наднациональное управление? а не дадим расшириться нато, а построили новый бомбардировщик это всё игра на публику? да не, бред какой-то...
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3k
Дмитрий ! 51 минуту назад
Мы своих не выдаем! Полностью оправданы, каждому медаль, деньги в казну!
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6k
SuperTroll 53 минуты назад
Эх, а пацаны к успеху шли))
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52k
doker Час назад
Да то папирус, а не деньги!
И вообще...
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Криптовалюту.. при обыске.. смещно
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