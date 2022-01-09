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Лох не мамонт: как гадалки и прочие потусторонние "работники" обманывают россиян

Лох не мамонт: как гадалки и прочие потусторонние "работники" обманывают россиян (12 фото + 1 гиф)

Автор:
09 января 2022 19:38
Сообщество : Мошенничество
Метки: Шарлатаны   гадалки   деньги   интересно   маги   мошенники   онлайн-гадалка   развод   
1596
13

Сайт по поиску работы SuperJob провел исследование, чтобы выявить самую суеверную профессию.

В итоге выяснилось, что 85% из опрошенных россиян никогда не пользовались услугами экстрасенсов, магов и гадалок.

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Это не может не радовать, так как в 2018 году аналогичное исследование, которое было проведено Левада-центром, услугами потусторонних "экспертов" пользовался каждый десятый из участвовавших в опросе.

Вероятно, это связано с тем, что за последние несколько лет было несколько десятков резонансных историй мошенников, которые кинули на большие деньги своих клиентов.

Но несмотря на то, что о шарлатанах писали в социальных сетях и СМИ, люди до сих пор продолжают верить в потусторонние силы.

Согласно тому же исследованию SuperJob, чаще всего в сверхъестественное верят медсестры, следом идут продавцы-консультанты, а третье место занимают представители региональной власти, юристы и водители.

Чаще к услугам магов, гадалок и экстрасенсов прибегают женщины.

Некоторые истории просто поражают своей нелепостью. Например, недавно петербурженка отдала практически полтора миллиона рублей интернет-гадалке.

Женщина хотела узнать, почему ей не везет в личной жизни, а дети часто болеют. Для этого она решила обратиться к интернет-гадалке. Та, естественно, заявила, что на женщине порча. Гадалка выкатила целый прейскурант по очистке от сглаза. За 288 тысяч рублей клиенту предлагается пакет с минимальными гарантиями на успех, а за 999 тысяч рублей гадалка обещала выложиться, так сказать, по максимуму. Петербурженка выбрала минимальный пакет, но духи "обиделись" на женщину за "скряжничество". Тогда женщина отдала еще 400 тысяч рублей колдунье.

Но на этот раз духи уже ополчились на саму гадалку. Та, в свою очередь, обратилась к петербурженке за "выкупом" от нападок духов миллион рублей. Гадалка даже написала расписку и выслала свои паспортные данные.

Петербурженке пришлось залезть еще больше в долги и взять кредит, потому что в адрес женщины поступали и слезные мольбы и зловещие угрозы.

Получив миллион для откупа перед духами, гадалка испарилась и больше не выходила на контакт с женщиной.

Вы скажете, дура, кто мог на такое повестись? Буквально пару месяцев назад в Балашихе задержали такую же "ясновидящую", которая предсказывала будущее и делала специальные обряды женщине из Подмосковья на протяжении пяти месяцев. За это время женщина отдала онлайн-гадалке около двух миллионов рублей.

Какой из этого можно сделать вывод? Не стоит обманывать самих себя и обращаться к каким-то непонятным "потусторонним специалистами". Маловероятно, что ваши проблемы будут решены, риск попасть в ловушку мошенников при этом, крайне высок.


А вы когда-нибудь сталкивались с гадалками ясновидящими? И вообще верите ли вы в них?

Источник:

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Метки: Шарлатаны   гадалки   деньги   интересно   маги   мошенники   онлайн-гадалка   развод   
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13  комментариев
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9k
Владимир Час назад
>> не может не радовать, так как в 2018 году
Аха, 85% не обращались, а ранее обращался каждый десятый (90% не обращалось) - радует ) Понятно, что погрешность выборки, но лишь бы написать ))
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4k
Ditmar Von Riddel 58 секунд назад
До ОПГ рпц всем им далеко!
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4k
alfii 3 минуты назад
Вера в чудеса неизлечима
Ссылка www.youtube.com
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4k
Севастьян 13 минут назад
Они полные дуры или наполовину?
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3k
твёрдый троечник 20 минут назад
Записался на курсы как не дать себя нае... б@ть. Дорого, а что делать...?
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19k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Чем лучше лохи, несущие деньги в церковь?
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5k
КремлеКот Полчаса назад
Фейковый маг - это масло масляное. Маг и есть фейк.
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125k
Аааа Полчаса назад
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5k
Ыукп 56 минут назад
... выяснилось, что 85% из опрошенных россиян никогда не пользовались услугами экстрасенсов, магов и гадалок...
...Это не может не радовать, так как в 2018 году аналогичное исследование, которое было проведено Левада-центром, услугами потусторонних "экспертов" пользовался каждый десятый из участвовавших в опросе..... А каждый десятый не 10 % в 2018 супротив 15 %, обращавшихся при последнем опросе?
Хоро
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13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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