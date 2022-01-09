Лох не мамонт: как гадалки и прочие потусторонние "работники" обманывают россиян

Какой из этого можно сделать вывод? Не стоит обманывать самих себя и обращаться к каким-то непонятным "потусторонним специалистами". Маловероятно, что ваши проблемы будут решены, риск попасть в ловушку мошенников при этом, крайне высок.

А вы когда-нибудь сталкивались с гадалками ясновидящими? И вообще верите ли вы в них?