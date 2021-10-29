Если есть Новая Зеландия – то должна быть и старая

Но не всё так просто. Начнём с того, что у Новой Зеландии до появления собственно государства с таким названием не было единого наименования. Местные племена маори называют страну Aotearoa (Аутиароа – переводят обычно как "страна длинного белого облака"), но изначально это название только одного из островов, входящих сейчас в состав страны.

Как мы знаем, Новая Зеландия расположена на двух крупных островах – Северном и Южном – и множестве мелких (более семи сотен, большая часть которых необитаема), но на них находится 16 из 17 районов, на которые делится страна. Один же находится в 680 километрах, на так называемом Чатемском архипелаге.