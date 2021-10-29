Если есть Новая Зеландия – то должна быть и старая

Где она и что на самом деле значит это название.
Новая Зеландия – знакомое и привычное название, поэтому не так часто возникает вопрос, почему она новая и где, собственно, старая Зеландия? Очевидно, что где-то в Европе, и можно предположить, что в Великобритании – ведь, как известно, Новая Зеландия долгое время являлась британской колонией, а "Юнион Джек" до сих пор является частью новозеландского флага.
Но не всё так просто. Начнём с того, что у Новой Зеландии до появления собственно государства с таким названием не было единого наименования. Местные племена маори называют страну Aotearoa (Аутиароа – переводят обычно как "страна длинного белого облака"), но изначально это название только одного из островов, входящих сейчас в состав страны.
Как мы знаем, Новая Зеландия расположена на двух крупных островах – Северном и Южном – и множестве мелких (более семи сотен, большая часть которых необитаема), но на них находится 16 из 17 районов, на которые делится страна. Один же находится в 680 километрах, на так называемом Чатемском архипелаге.
В сумме же площадь Новой Зеландии достигает почти 270 тысяч квадратных километров, что позволяет называть её крупнейшей страной Океании. Это не считая части Антарктиды, на которую новозеландцы претендует – так называемой Зависимой территории Росса, которая больше, чем вся Новая Зеландия. Но это уже немного другая история.
Вернёмся к старой Зеландии. Если открыть карту Европы, то можно узнать, что это название встречается здесь не один раз. Скажем, так называется самый крупный остров Балтийского моря – но он принадлежит Дании (и принадлежал), являясь самым крупным датским островом площадью 7031 квадратных километров.
Очевидно, что это не та старая Зеландия, которую мы ищем – датчане, как известно, не покоряли океаны и не участвовали в колонизации южных земель. Первым европейцем, который нанёс на карту очертания Новой Зеландии, был голландец Абель Тасман, совершивший своё плавание в 1642–1643 годах – именно в честь него получили своё название Тасмания и Тасманское море.
Обычно названия землям дают их первооткрыватели, но в данном случае это правило не работает, хотя стране всё же дали название, связанное с Голландией. Та самая старая Зеландия – это провинция на юго-западе Нидерландов, причём далеко не самая крупная в стране. Но сам Абель Тасман назвал открытую им землю совершенно иначе – Staten Landt. Переводится это просто как "Земля Штатов" – имелись ввиду Генеральные штаты, так тогда назывался голландский парламент.
Наверное, это название это позволяло "застолбить" земли за своей страной. Но в данном случае причина даже не в этом – просто Тасман, плывший с Запада, был уверен, что плывёт вдоль полуострова (к слову, на первой карте будущей Новой Зеландии вообще отрисована только западная береговая линия), являющимся продолжением уже открытой ранее другими голландскими мореплавателями земли, которую те и назвали Staten Landt.
Предположение на тот момент могло выглядеть вполне логичным, ведь карты рисовали с нуля, сопоставляли с тем, что на них уже нанесено, но точных расстояний не знали и многое в итоге вынуждены были домысливать.
Собственно, первая Staten Landt на самом деле оказалась островами недалеко от оконечности Южной Америки. А изначально вообще предполагалось, что это часть так называемой Terra Australis Incognita. Это вымышленный материк, который, как предполагал ещё Птолимей, должен обязательно быть где-то на юге – чтоб уравновешивать Землю, раз уж на северном её краю есть земля.
Именно Абель Тасман был и тем человеком, который открыл настоящую Terra Australis – будущую Австралию. Назвал он её, кстати, Новой Голландией. А условная Неведомая Южная земля так и осталась фантазией – правда, её долгое время наносили на карту и перестали это делать только после того, как знаменитый Джеймс Кук изучил в этих водах всё, что мог, уперевшись в Антарктиду.
Кстати, именно Кук в каком-то смысле стал "крёстным отцом" Новой Зеландии. Более, чем через сотню лет, в 1769 году, он приплыл сюда, опираясь на голландские карты – где, напомним, была обозначена только западная береговая линия. Обойдя вокруг практически все острова, он нанёс их уже на свои карты, оставив старое название, только на английский манер.
К этому времени голландские картографы убрали отсюда название Staten Landt – чтоб не путаться. А обозначили это место как Новая Зеландия. Уже упомянутая голландская провинция Зеландия находится большей частью на островах, так что, возможно, именно это стало поводом для такого нейминга.
Собственно, лучше названия и не придумать – ведь голландское zee land переводится как "морская земля" (хотя вот считается, что у датчан аналогичное по звучанию слово означало "земля тюленей"). На картах же голландцы тогда писали на латинский манер – Nova Zeelandia, а Джеймс Кук на своих картах уже написал это в английском варианте – New Zealand.
Такое написание стало в итоге общепринятым и было затем использовано для названия страны. Хотя само по себе слово zealand, получается, ничего конкретного не значит, являясь просто калькой, как и русское Зеландия, кстати.
Ну и интересный факт для концовки статьи. Принято считать, что максимальное расстояние между двумя точками на Земле составляет 20 тысяч километров – половина длины экватора. Расстояние между двумя Зеландиями – на севере и юге Земли – составляет 17 700 километров, то есть почти максимум от того, насколько далеко друг от друга могут находиться объекты на нашей планете.
Источник:
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