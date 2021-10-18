На чем на самом деле стоит Венеция

Обычно говорят об «альпийских лиственницах», якобы не гниющих, а только крепчающих от воды, иногда – что лиственницы были привезены из Сибири.

И, хотя очень многие видели фотографии обмелевших или осушенных для очистки дна каналов, на которых не видно никаких свай, в качестве доказательств показывают результаты археологических раскопок, на которых такие сваи есть.