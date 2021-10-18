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На чем на самом деле стоит Венеция

На чем на самом деле стоит Венеция (12 фото)

Автор:
18 октября 2021 09:06
Сообщество : Путешествия
Метки: На чем стоит Венеция   венеция   интересно   познавательно   путешествие   факты   фото   
6362
12

Про Венецию часто пишут так: строения там стоят на вбитых в дно лагуны сваях из дерева определенного сорта, не портящегося в воде.

Обычно говорят об «альпийских лиственницах», якобы не гниющих, а только крепчающих от воды, иногда – что лиственницы были привезены из Сибири.


И, хотя очень многие видели фотографии обмелевших или осушенных для очистки дна каналов, на которых не видно никаких свай, в качестве доказательств показывают результаты археологических раскопок, на которых такие сваи есть.

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Почвы островов, на которых расположена Венеция, действительно требуют углубленных фундаментов, и дерево для них привозить было гораздо удобнее и дешевле, чем камень. И это дерево могло стать надежной основой для строений, при условии, что эти бревна не просто под водой, а в бескислородной среде, где древесина не будет разлагаться.

Потому что, например, так называемые «брикколы», вбитые в дно венецианской лагуны указатели судоходных маршрутов в виде связки из двух, трех или пяти бревен, портятся очень быстро и меняются каждые пять-десять лет. И быстрее всего эти дубовые, чаще всего, бревна, портятся в районе ватерлинии, где одновременно на дерево воздействует морская вода и воздух.

Так вот, если верить снимкам археологических раскопок, здания Венеции должны стоять на «свайных полях». То есть сваи были вбиты вплотную друг к другу, затем, вероятно, плотно засыпаны песком и обложены камнем, чтобы исключить доступ воздуха к дереву (еще, говорят, в Венецианской лагуне особый ил, который закупоривает все подводные поверхности и препятствует поступлению кислорода к древесине).

Например, есть информация, что при строительстве в 16-м веке церкви Санта-Мария-делла-Салюте было использовано сто тысяч четырехметровых деревянных балок, вбитых в грунт. Иногда экскурсоводы говорят, что балок было миллион, но, наверное, это уже слишком для четверти гектара, которые вместе с прилегающей территорией занимает базилика Салюте.

Площадь островной части Венеции, на сотне островов в лагуне – около двухсот квадратных километров (а еще примерно такая же часть города расположена на материке). Если экстраполировать данные по базилике Салюте и посчитать, сколько балок нужно, чтобы забить это пространство под фундаменты стоящих стена к стене домов, то получаются какие-то безумные цифры типа восьми миллиардов свай.

Конечно, Венеция – это не только плотно стоящие дома, но еще и тротуары, площади, часть мелких островов вообще не населена. Да и, вероятно, среднему венецианскому дому не требуется столько свай в фундамент, как массивной церкви, и про количество свай под базиликой тоже могли раз в пять приврать. Но даже цифра в миллиард свай кажется слишком невероятной – есть ли столько деревьев во всех Альпах?

Мне встретилась более правдоподобная цифра: при строительстве Венеции потрачено около миллиона свай. Применительно к количеству свай под всего лишь одной базиликой эта цифра совсем невелика.

Под церковью Сан-Заккария (15 век) археологи насчитали максимум семь тысяч свай - вероятно, это более реальная цифра даже для массивного здания, чем сотни тысяч, о которых говорят краеведы

Похоже на то, что в Венеции свайными полями укреплены фундаменты совсем не везде, а только под крупными и тяжелыми объектами, стоящими на ненадежных берегах, такими, как базилика Салюте. Вероятно, знаменитые венецианские палаццо вдоль центрального канала действительно держатся на укрепленном многочисленными сваями фундаменте, а для среднего дома в Венеции сваи если и использовали, то не в таких значительных количествах.

Кстати, особенность венецианской архитектуры – очень воздушные и декоративные фасады палаццо, выходящих на канал. Это потому, что у многих таких палаццо несущие стены – боковые и задняя, но не фасадная, еще и таким способом венецианцы приспособили свои дворцы к нестабильной местности.

Вот как строилась Венеция: ее первые поселенцы, бегущее от готов племя венетов в 5-м веке н.э., строили свои дома на болотистых островах лагуны из подручных материалов и на деревянных столбах, но это все рассматривалось как временное убежище. Постоянное городское поселение сформировалось в восьмом веке, а начиная с девятого века Венеция стала перевалочным пунктом для перевозки в Европу предметов роскоши с Востока – пряностей, тканей, драгоценных камней.

Положение на торговых путях послужило источником огромных богатств Венецианской республики, поэтому у города было достаточно средств для дорогостоящего строительства на топких берегах. Для строительства привозили дерево из северной Италии и известняк из славянского Дубровника.

Там, где почвы островов были рыхлыми, под строящиеся дома вбивали деревянные сваи, достигая ими слоя плотной глины. Чем более массивное строилось здание, и чем глубже залегали плотные слои почвы, тем более массивная требовалась установка свай. Верхний уровень свай подрезали до получения ровной площадки, и на ней выкладывали блоками известняка каменную часть фундамента и черновой пол.

Поскольку традиционно основным средством передвижения в Венеции были лодки, к домам прорывались неглубокие каналы, стенки которых укреплялись сначала деревом, а потом были замощены камнем или, уже совсем недавно, забетонированы.

Большинство современных зданий Венеции построено уже после 16-го века, но фундаменты под ними более старые. То есть первоначальные свайные основы строений 11-14 веков были построены настолько добротно, что смогли использоваться повторно.

Например, известно, что башня Сан-Марко была построена на месте сгоревшей в 15-м веке предшественницы, на ее фундаменте, который до сих пор отлично держит.

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Метки: На чем стоит Венеция   венеция   интересно   познавательно   путешествие   факты   фото   
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18k
СергейПименов 2 часа назад
Вопрос канализации не раскрыт...
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1k
Mikhail K Полчаса назад
А комары их не грызут?
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7k
Dabus Полчаса назад
"В 12-томной истории Венеции, написанной известным итальянским историком Христофором Тентори в XVIII веке, есть такие строчки: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах – пермскими карагаями". 400 тысяч свай из приуральских лиственниц от раннего средневековья до сих пор несут на себе тяжесть дворцов и домов медленно погружающегося в лагуну города. Нет сомнения в том, что они привезены из пермских земель, то есть земель Перми Великой, иначе бы деревья не называли 'пермскими карагаями'»"
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1k
Sandmännchen (DDR) 36 минут назад
Интересно. Спасибо! ...Впрочем,

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33k
Aleksandr 38 минут назад
Венеция стоит на костях рабов, как и вся европейская цивилизация...
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760
В.Крылов 40 минут назад
А вообще, Венеция - это символ чего? Человеческого упорства и трудолюбия?
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5k
IceBazooka 42 минуты назад
Вот накуя они это сделали?
Конкретно кому нужен был этот водный мир, с вечными проблемами с уровнем воды
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4k
бедный студент из Африки 45 минут назад
только [мат] поверит, что город могли строить на воде, да и еще на деревянных сваях.
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720
Homem 51 минуту назад
Не удивлюсь если Венеция стоит на сваях из дуба.Дуб не боится воды и с течением времени чем больше в воде тем крепче. Свойства меняются становится моренным.И для столярной ,плотницкой обработки очень трудноёмкий.
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