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Кош-Агач — тут овец больше чем людей

Кош-Агач — тут овец больше чем людей (4 фото)

Автор:
30 сентября 2021 08:07
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   интересно   кош-агач   люди   овцы   путешествие   фото   
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На территории Горного Алтая, почти на самом краю российских просторов, расположилось село Кош-Агач. Отсюда, преодолев всего несколько десятков километров, можно оказаться в Монголии, Китае или же Казахстане.


В населенном пункте практически невозможно найти работу, климат не позволяет выращивать сельскохозяйственные растения, а суровые зимы длятся подолгу. Несмотря на это, местные не теряют оптимизма, выживая за счет скотоводства и туризма.


Как устроена жизнь в селе

Для того чтобы выживать в столь суровых условиях, местные выращивают коз, овец, коров и лошадей. Стадо, состоящее из 20 голов скота, считается средним по меркам данного села. Взрослых особей отводят к пастухам, а те выгоняют скотину в горы. Следить за тысячным стадом иногда довольно трудно, ведь на горной местности нет никакой связи, зато есть волки. Несмотря на то что практически каждая семья в селе выращивает скот, это занятие здесь не особо выгодно, так как продают уже взрослых животных по мизерным ценам.


Село Кош-Агач. Фото: maps.spravka-region.ru


На содержание хозяйства тоже необходимо потратиться, ведь для кормежки нужно закупать сено и зерно, которые стоят недешево. В селе стараются разводить лошадей, так как из их молока можно сделать кумыс. Если активно заниматься продажей данного напитка, то за лето можно выручить довольно приличную сумму, которой хватит на целую зиму.


В силу того, что большая часть региона находится в горной местности, об огородах жителям пришлось забыть. Некоторые умудряются строить теплицы, в которых растут овощи, однако на эту деятельность нужно потратить много сил и средств.


Люди в селе занимаются скотоводством. Фото: smorodina.com


Насколько развит туризм

Несмотря на отдаленность села, его часто посещали туристы со всей России. Правда, их наплыв наблюдался лишь во времена до пандемии, а зря, ведь в селе есть на что посмотреть. Природных достопримечательностей здесь полно, одна из них — местный «Марс»: совокупность разноцветных гор, которые становятся прекрасным фоном для фотосессий туристов. Также гости посещают различные родники и ледники, теплые и холодные ключи.


В селе разводят даже верблюдов. Фото: krasivosti.proВ селе разводят даже верблюдов


Местные даже построили в селе турбазу, где разводят верблюдов. Когда-то этих животных в селе было много, однако сегодня ими занимается лишь пара человек. Летом верблюдов пригоняют к местам скопления туристов, в большинстве своем для фотосессий.


Несмотря на то что туризм здесь развивается, в селе очевидна нехватка рабочих мест и инфраструктуры, а с приходом холодов местные только и заняты тем, что ищут, где купить подешевле корм для животных и дрова, что поможет благополучно пережить зиму.


А вы бы отправились в Кош-Агач?


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Метки: в мире   интересно   кош-агач   люди   овцы   путешествие   фото   
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