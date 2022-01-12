35 фото разных занятных вещиц, которые не каждый день увидишь

Автор:
12 января 2022 19:36
Мир полон маленьких чудес — нужно просто знать, где их искать. К счастью, герои этой подборки не только увидели их собственными глазами, но и сфотографировали, чтобы потом поделиться со всем интернетом.
1. "Как выглядит высушенный и засахаренный цветок гибискуса"
2. "Уронил садовую фигуру лягушки и обнаружил внутри двух снеговиков"
3. Дерево выросло вокруг новогодней гирлянды
5. "Солнце светило прямо через дверной глазок"
5. "Только одна сторона ватных палочек светится под лампой черного света"
6. Лист расчертил идеальные круги на снегу
7. "Нашел это в библиотеке"
8. Идеальный круг из радуги на облаках
9. "Нашел опавший лист с узором из буквы L"
10. "Первый снег оставил радужные дорожки на окнах моей машины"
12. Корень дерева похож на голову крокодила
14. "Разлагающиеся джинсы, которые я нашел вчера на работе"
15. Дерево поглотило дорожный знак
16. Гигантская древесная моль
17. Вместо ящика для сбора пожертвований в этом кафе стоит устройство для считывания карт, чтобы пожертвовать слепым
18. Декоративный чехол для остроконечной крыши
19. Ботинок, который захватила природа
20. "Нашел на прогулке красный решеточник"
21. "Как выглядит шишка до того, как раскрыться"
22. "Знакомьтесь, Маск и его космические глаза"
23. "Коллега путешествовал по Бразилии, мимо пролетал попугай ара"
24. Черепашке делают массаж зубной щеткой
25. "Пообедал курицей, которая выглядит как рыба"
26. "Павлин готов к полету"
27. "Прошлой зимой мне удалось сфотографировать снежинку на реснице дочки"
28. Как выглядит горящий одуванчик
29. "Мы со старшим братом настолько похожи, что если поменять лица на фото местами, то ничего не изменится"
30. "Дерево выглядит так, как будто из-под земли вылезает дракон"
31. "Мой брат живет в Дуранго, Колорадо. Это случилось сегодня. Он назвал это собрание «Малым советом»".
32. "Мы думали, что они не могут выбраться, и попытались помочь им, но они тут же запрыгнули обратно"
33. "Подруга сделала это фото на заднем дворе своего дома"
34. "Как-то раз я выплюнул семечко от арбуза в цветочный горшок..."
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Что такое "чёрный свет" ?
Где взять такую лампу : оно мне нада !