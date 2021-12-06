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"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию

"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию (21 фото)

Автор:
06 декабря 2021 18:48
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   вещи   интересно   интересное   люди   находки   соцсети   фото   
685
21
Наш мир полон открытий - и никогда не знаешь, когда встретишь очередное. Герои этой подборки сделали интересные находки, и обратились к пользователям форумов и соцсетей, чтобы узнать, что за вещица перед ними - и им это удалось. Посмотрим на несколько любопытных вещиц.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   вещи   интересно   интересное   люди   находки   соцсети   фото   
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8  комментариев
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4k
Виталий Касандров 41 минуту назад
"Это похоже на яд для крыс и грызунов".
Таки похоже на наполнитель фильтра для аквариума .Если кто разбирал .
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19k
Anna Полчаса назад
Комментарий к фото
blue ray привод
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19k
Anna 37 минут назад
Комментарий к фото
да не, это же
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18k
Luc72 38 минут назад
А это что за штука, кто нить в курсе?

Размерами примерно такая же, были железные, позже, в 80-е, появились пластиковые.
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24k
Владимир 47 минут назад
Комментарий к фото
РИТЭГ, я их в свое время собирал десятками на утилизацию.
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