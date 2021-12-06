"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию

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Наш мир полон открытий - и никогда не знаешь, когда встретишь очередное. Герои этой подборки сделали интересные находки, и обратились к пользователям форумов и соцсетей, чтобы узнать, что за вещица перед ними - и им это удалось. Посмотрим на несколько любопытных вещиц.
"Нашел этот религиозный камень. Возможно, он из Аппалачии, или Европы. Сзади написано "AD CATACUMBAS ANNO SANCTUM MCMXXXIII". Что это может быть?"
"Это масляная лампа".
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"Это оставили на моей домашней вечеринке, и я не понимаю, что это за штука. Она ребристая, крошится, с дыркой посередине. Есть идеи?"
"Это похоже на яд для крыс и грызунов".
"Пара устройств, похожих на ракетную установку. Что это? Нашел в в лесу недалеко от Дьюсбери, Великобритания"
"Это части британского ручного противотанкового гранатомёта одноразового применения - LAW 80".
"Нашел это в доме начала 1900-х годов. Пять разных циферблатов со стрелками. Внизу написано WG Nagel Electric. Что это может быть?"
"Это панель оповещения для персонала. В разных комнатах были кнопки - и с помощью этого прибора персонал видел, в какой именно комнате требуется обслуживание".
"Увидел сегодня это на гараже. Размером примерно с дымоход, но с окнами со всех 4 сторон"
"Это просто купол для добавления света в помещение".
"Нашел этот странный железный крючок в семейной мастерской"
"Это старый крючок для почтового мешка".
"Зачем нужна эта пластиковая штука, прикрепленная к некоторым перилам на стадионе НФЛ?"
"На многих из них есть логотип Xfinity, поэтому я считаю, что они просто раздают Wi-Fi".
"Этот прибор достался нам от пожилого друга семьи. Он говорит, что это что-то для рук. Как думаете?"
"Я бы предположил, что это какое-то устройство для эрготерапии, с помощью которого можно тренировать руки после несчастного случая или операции".
"Нашел недалеко от дома часть жестяной банки с дырками. Для чего она?"
"Это походная горелка, сделанная из жестяной банки".
"Нашли это в сарае. В форме серпа, имеет две ручки. Есть идеи?"
"Это компрессор, для двигателя. Скорее всего, от трактора".
"Что за странный налет на восковых мелках? Они пролежали в сумке в шкафу 5 лет"
"Это результат окисления воска в мелках. Такое происходит с течением времени"
"Кусок дерева, который висит на крюке. Мне сказали, что это сделано из дерева сассафрас. Что это?"
"Это деревянная трость для ходьбы".
"Нашел это устройство в России. На нем написано: "Осторожно, радиоактивно". Что это?"
"Это Бета-М, радиоизотопный термоэлектрический генератор. По большей части их использовали как элемент питания световых маяков".
"Небольшой металлический трубчатый предмет. Нашли в походе на Северо-Западе Уэльса, Англия. Ваши идеи?"
"Часть газовой стойки для поддержания крышки отсека для хранения или капота".
"Что это за провода? Только купили дом, и никак не поймем, что они делают во дворе"
Ответил сам автор: "Оказывается, изначально это было ограждение для крупных домашних животных. Мы убрали его, и наконец не будем спотыкаться".
"Обнаружил странный зеленый налет в бойлере"
"Соли. Или, например, оксид меди зеленого цвета. Используйте лимонную кислоту, и она исчезнет".
"Таинственный объект в форме диска. С обеих сторон пятна. Тонкий, но довольно тяжелый, как будто он сделан из металла"
"Это солнечный диск из пирита".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Таки похоже на наполнитель фильтра для аквариума .Если кто разбирал .
Размерами примерно такая же, были железные, позже, в 80-е, появились пластиковые.
Нас со школы частенько отправляли в сентябре на колхозный хмельник. Хмель вырастает и обвивает эту растяжку/стяжку/подвязку... до верха. Его стягиваешь и начинаешь собирать. Особо никогда не понимал, кок он там стягивается, но когда наваливаешься на стебель сильно, он падает прямо сверху целиком, а крюк целый и шнур целый, чудеса...