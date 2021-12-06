"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию

Наш мир полон открытий - и никогда не знаешь, когда встретишь очередное. Герои этой подборки сделали интересные находки, и обратились к пользователям форумов и соцсетей, чтобы узнать, что за вещица перед ними - и им это удалось. Посмотрим на несколько любопытных вещиц.

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"Нашел этот религиозный камень. Возможно, он из Аппалачии, или Европы. Сзади написано "AD CATACUMBAS ANNO SANCTUM MCMXXXIII". Что это может быть?" 0 Источник: "Это масляная лампа".

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"Это оставили на моей домашней вечеринке, и я не понимаю, что это за штука. Она ребристая, крошится, с дыркой посередине. Есть идеи?" 0 Источник: "Это похоже на яд для крыс и грызунов".

"Пара устройств, похожих на ракетную установку. Что это? Нашел в в лесу недалеко от Дьюсбери, Великобритания" 0 Источник: "Это части британского ручного противотанкового гранатомёта одноразового применения - LAW 80".

"Нашел это в доме начала 1900-х годов. Пять разных циферблатов со стрелками. Внизу написано WG Nagel Electric. Что это может быть?" 0 Источник: "Это панель оповещения для персонала. В разных комнатах были кнопки - и с помощью этого прибора персонал видел, в какой именно комнате требуется обслуживание".

"Увидел сегодня это на гараже. Размером примерно с дымоход, но с окнами со всех 4 сторон" 0 Источник: "Это просто купол для добавления света в помещение".

"Нашел этот странный железный крючок в семейной мастерской" 0 Источник: "Это старый крючок для почтового мешка".

"Зачем нужна эта пластиковая штука, прикрепленная к некоторым перилам на стадионе НФЛ?" 0 Источник: "На многих из них есть логотип Xfinity, поэтому я считаю, что они просто раздают Wi-Fi".

"Впервые увидел такое ограждение. Для чего оно?" 0 Источник: "Всего лишь защита от воды".

"Этот прибор достался нам от пожилого друга семьи. Он говорит, что это что-то для рук. Как думаете?" 0 Источник: "Я бы предположил, что это какое-то устройство для эрготерапии, с помощью которого можно тренировать руки после несчастного случая или операции".

"Нашел недалеко от дома часть жестяной банки с дырками. Для чего она?" 0 Источник: "Это походная горелка, сделанная из жестяной банки".

"Нашли это в сарае. В форме серпа, имеет две ручки. Есть идеи?" 0 Источник: "Это компрессор, для двигателя. Скорее всего, от трактора".

"Что за странный налет на восковых мелках? Они пролежали в сумке в шкафу 5 лет" 0 Источник: "Это результат окисления воска в мелках. Такое происходит с течением времени"

"Кусок дерева, который висит на крюке. Мне сказали, что это сделано из дерева сассафрас. Что это?" 0 Источник: "Это деревянная трость для ходьбы".

"Нашел это устройство в России. На нем написано: "Осторожно, радиоактивно". Что это?" 0 Источник: "Это Бета-М, радиоизотопный термоэлектрический генератор. По большей части их использовали как элемент питания световых маяков".

"Небольшой металлический трубчатый предмет. Нашли в походе на Северо-Западе Уэльса, Англия. Ваши идеи?" 0 Источник: "Часть газовой стойки для поддержания крышки отсека для хранения или капота".

"Что это за провода? Только купили дом, и никак не поймем, что они делают во дворе" 0 Источник: Ответил сам автор: "Оказывается, изначально это было ограждение для крупных домашних животных. Мы убрали его, и наконец не будем спотыкаться".

"Обнаружил странный зеленый налет в бойлере" 0 Источник: "Соли. Или, например, оксид меди зеленого цвета. Используйте лимонную кислоту, и она исчезнет".

"Таинственный объект в форме диска. С обеих сторон пятна. Тонкий, но довольно тяжелый, как будто он сделан из металла" 0 Источник: "Это солнечный диск из пирита".

"Что за странная лестница? Она стоит на входе в лес" 0 Источник: "С ее помощью седлают лошадь".