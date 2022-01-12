При разборе декораций ледового шоу "Лебединое озеро" погиб рабочий

В спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве во время разбора декораций для ледового шоу Татьяны Навки погиб рабочий. Об этом сообщает «Фонтанка», в распоряжении которой оказалось видео инцидента.
Несчастный случай, в результате которого погиб человек, произошел при демонтаже декораций на ледовой сцене: сорвавшаяся ледовая балка придавила человека. Спасти его не удалось. Погибшим оказался монтажник фирмы, осуществлявшей ведение работ, 51-летний житель Подмосковья.
«Фонтанка» опубликовала видео падения декораций.
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На ролике видно, как на человека падает часть декорации — конструкция дворца.
В следственном комитете информацию изданию подтвердили, но от комментариев отказались.
Спектакль «Лебединое озеро» представила компания Navka Show, которую основала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Представление проходило с 25 декабря по 8 января и стало новой интерпретацией легендарного одноименного балета Петра Ильича Чайковского.
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Пару лямов семье погибшего и дело замяли за примирением сторон
Не думаю, что Пескова хотелось бы, чтоб фамилия его супруги фигурировала в таких делах