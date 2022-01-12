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При разборе декораций ледового шоу "Лебединое озеро" погиб рабочий

При разборе декораций ледового шоу "Лебединое озеро" погиб рабочий (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 16:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Лебединое озеро   декорации   ледовое шоу   мегаспорт   смерть   спорткомплекс   татьяна навка   
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В спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве во время разбора декораций для ледового шоу Татьяны Навки погиб рабочий. Об этом сообщает «Фонтанка», в распоряжении которой оказалось видео инцидента.

Несчастный случай, в результате которого погиб человек, произошел при демонтаже декораций на ледовой сцене: сорвавшаяся ледовая балка придавила человека. Спасти его не удалось. Погибшим оказался монтажник фирмы, осуществлявшей ведение работ, 51-летний житель Подмосковья.

«Фонтанка» опубликовала видео падения декораций.

На ролике видно, как на человека падает часть декорации — конструкция дворца.

В следственном комитете информацию изданию подтвердили, но от комментариев отказались.

Спектакль «Лебединое озеро» представила компания Navka Show, которую основала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Представление проходило с 25 декабря по 8 января и стало новой интерпретацией легендарного одноименного балета Петра Ильича Чайковского.

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Метки: Лебединое озеро   декорации   ледовое шоу   мегаспорт   смерть   спорткомплекс   татьяна навка   
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3k
Battlecat Час назад
Не увидел...
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19k
sanchesS80 40 минут назад
Ближе в левому краю видно человека, который зацепился за конструкцию и улетает вверх. Это он что ли потом назад грохнулся и разбился? Потому что других вроде не видно.
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Бу 45 минут назад
Все уставы пишутся кровью
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8k
Дмитрий Данилов 49 минут назад
Навка жена Пескова, странно, что об этом вообще стало известно.
Пару лямов семье погибшего и дело замяли за примирением сторон
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tessio Час назад
Не встречал ни одного начальника, который говорил - сделай как надо, не надо спешить...
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