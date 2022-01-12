Школьник из Бийска покурил вейп с сестрой и умер

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а депутаты заговорили об ужесточении правил продажи электронных сигарет.
В понедельник 18-летняя студентка из Бийска пригласила на ночёвку 17-летнюю подругу, которая захватила с собой 12-летнего братишку. Утром домой вернулась бабушка и обнаружила всех троих без сознания. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть мальчика, а девушек экстренно госпитализировали с признаками отравления.
Предварительная причина смерти ребёнка - отравление неизвестным веществом. Одна из девушек до сих пор находится в коме.
Судя по видео в соцсетях, сестра погибшего школьника любила покуривать электронные сигареты и хвасталась этим в соцсетях. Однако, по словам её молодого человека, с которым она общалась последним, ей стало плохо посте того, как они покурили найденную в квартире "электронку".
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Чем заправлена была электронная сигарета, будет выяснять Следственный комитет. Следователи изъяли из квартиры пострадавших три курительные смеси, три пустые пластиковые бутылки, в которых, предположительно, было пиво, остатки еды и вещи погибшего мальчика.
Сотрудник СК возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
По словам врачей, обе отравившиеся вейпом девушки, будут жить.
Тем временем зампред Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что следует ужесточать требования к продаже электронных сигарет. С ним согласен и председатель комитета ГД по спорту Дмитрий Свищев.
Однако медики не считают, что вейп опаснее сигарет. По мнению пульманолога Нелли Бахаревой, электронная сигарета могла спровоцировать смерть 12-летнего школьника только в том случае, если у него были сопутствующие заболевания.
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Или просто пердите по-стариковски?
И пусть это будет последним уроком для всех кто берет в рот что попало..
В целом довольно сложно перевести дозу никотина в эквивалент сигаретный, но если ОООчень грубо.
В среднем в сигарете 0,8 мг. это равно жижи с содержанием 6-12 мг (в зависимости от устройства). Если по времени примерно столько же покурить. А курят вейп, иногда, без остановки. Т.е. можно подряд час, два... сидеть и парить. Т.е. примерно как сигареты одну за одной в течение часа. Поплохеет? 100%. Что бы парить много, но не травануться берут жижи с малым содержанием никотина. Я курил более 25 лет больше пачки в день. Сейчас парю 3 мг. мне хватает, можно и меньше. Начинал с 6 мг. никотиновое голодание вполне удовлетворял. То, что я расписал, про 8-16 мг. для меня было бы дохрена. Для меня, курильщика с 25-летнем стажем!
Теперь внимание! Сейчас солевые жижи очень популярны. У них какое-то дикое содержание никотина. Вот прямо сейчас у меня на столе стоит жижа с 50 мг.!!! т.е. почти в 20 раз больше, чем я парю! Бывают и крепче. Более того, детишки соревнуются в крепости жижи. Типа круто. Теперь прикиньте что будет с организмом если такую жижу попыхтеть в течение часа.
Что там покурил школьник - это его проблемы. При чем тут вейп?