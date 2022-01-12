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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 65 постов • 6 подписчиков подписаться
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Школьник из Бийска покурил вейп с сестрой и умер

Школьник из Бийска покурил вейп с сестрой и умер (7 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 16:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бийск   вейп   видео   отравление   смерть   
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а депутаты заговорили об ужесточении правил продажи электронных сигарет.

В понедельник 18-летняя студентка из Бийска пригласила на ночёвку 17-летнюю подругу, которая захватила с собой 12-летнего братишку. Утром домой вернулась бабушка и обнаружила всех троих без сознания. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть мальчика, а девушек экстренно госпитализировали с признаками отравления.

Предварительная причина смерти ребёнка - отравление неизвестным веществом. Одна из девушек до сих пор находится в коме.


Судя по видео в соцсетях, сестра погибшего школьника любила покуривать электронные сигареты и хвасталась этим в соцсетях. Однако, по словам её молодого человека, с которым она общалась последним, ей стало плохо посте того, как они покурили найденную в квартире "электронку".

Чем заправлена была электронная сигарета, будет выяснять Следственный комитет. Следователи изъяли из квартиры пострадавших три курительные смеси, три пустые пластиковые бутылки, в которых, предположительно, было пиво, остатки еды и вещи погибшего мальчика.

Сотрудник СК возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По словам врачей, обе отравившиеся вейпом девушки, будут жить.

Тем временем зампред Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что следует ужесточать требования к продаже электронных сигарет. С ним согласен и председатель комитета ГД по спорту Дмитрий Свищев.

Однако медики не считают, что вейп опаснее сигарет. По мнению пульманолога Нелли Бахаревой, электронная сигарета могла спровоцировать смерть 12-летнего школьника только в том случае, если у него были сопутствующие заболевания.

Источник:

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Метки: Бийск   вейп   видео   отравление   смерть   
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96
Chuchelo Patamkovoe 48 минут назад
Вейп не Вейп лучше вообще не курить.
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Комнатный сибиряк 5 минут назад
Писец, девка когда выздоровит, будет себя всю жизнь винить что из за неё брат умер
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3k
Кистень 12 минут назад
Пиво оказалось несвежим. А вообще, кроме шуток, нех курить всякое говно.
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Комнатный сибиряк Кистень 4 минуты назад
Всяко что то ещё запрещённое употребляли помимо вейпа
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Alex75r Полчаса назад
Вейп так же безопасен по отношению с сигаретами, как и самопальные алкогольные напитки по сравнению с официальными.
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510
Mr White Man Полчаса назад
Поколение поколения "pepsi". Дальше будет ещё хуже - поколение жертв ЕГЭ.
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12k
Erorist 36 минут назад
На любой чих эти депутаты готовы ужесточить что угодно. Но почему-то при новостях об очередной взятке, коррупции и других преступлениях должностных лиц они так рьяно не кидают вводить расстрелы, сажать пожизненно и всячески усложнять жизнь таким персонажам и ужесточать кары.
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−180
Инженер 59 минут назад
Дай бог Родителям терпение,
И пусть это будет последним уроком для всех кто берет в рот что попало..
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289
kolobok263 Час назад
одним идиотом меньше, в 12 соображать уже надо. родителей жаль, сестра -тупая овца. ничего не забыл?
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289
kolobok263 Hallo FreeSpace 12 минут назад
спасибо,обращайтесь, малыши
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289
kolobok263 Ном-Номыч 11 минут назад
обращайтесь,малыши
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289
kolobok263 Hallo FreeSpace 11 минут назад
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2k
azuver Час назад
Вполне возможно,что у пацана аллергия была на пропиленгликоль или глицерин.
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2k
Иван Час назад
Вот раньше деды только беломор курили и до 90 лет жили.
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361
Карл Такойто Иван Полчаса назад
Те которые курили не жили
вообще вдыхание горящих листьев которые содержат нейротоксин (никотин) не способствует долгой жизни и жизни в принципе. Растение табак вырабатывает никотин для защиты от насекомых,они раньше его ели,он эволюционировал стал защищаться-больше не едят,потому что их парализует и у них начинаются припадки. Но пришла другая проблема которой растение не ждало,человек понял что этот яд вставляет и стал его курить
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361
Карл Такойто Кистень Минуту назад
Слушай ну Мик Джаггер и Ози Озборн какую только наркоту только не нюхали и не курили(там и героин и кокаин и экстази) тоже до сих пор живы,одному 78 второму 73
Это вообще тупо когда берут одного человека у которого просто генетически лошадиное здоровье,плюс много денег и лучшие врачи,и говорят-вот смотрите дожил,а то что десятки тысяч других не дожили это опускается. Тут же все просто,если бы Черчилль не курил дожил бы до 100 а то и больше. Поэтому не стоит себя Черчиллем утешать,лучше на какого нибудь Абдулова посмотри
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10k
Kostick Час назад
99% решили вещества употребить новым способом. так чтобы рубануло от пропиленгликоля? данунафик.
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152
costarox Час назад
Шел мужик мимо забора. В заборе дырка и написано "вагина". Мужик засунул туда хозяйство - а там гвоздь.
Что там покурил школьник - это его проблемы. При чем тут вейп?
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