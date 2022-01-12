Школьник из Бийска покурил вейп с сестрой и умер

Предварительная причина смерти ребёнка - отравление неизвестным веществом. Одна из девушек до сих пор находится в коме.





Судя по видео в соцсетях, сестра погибшего школьника любила покуривать электронные сигареты и хвасталась этим в соцсетях. Однако, по словам её молодого человека, с которым она общалась последним, ей стало плохо посте того, как они покурили найденную в квартире "электронку".