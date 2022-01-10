Загадка: что же привело к смерти капитана дрейфующей яхты?

Байорат регулярно пользовался соцсетями и выходил на связь. На своей яхте он ходил по волнам последние 20 лет до своей смерти. Не выносил холодный климат, много путешествовал по теплым океанам и морям. Он преодолел больше полумиллиона морских миль, бороздил, Тихий, Индийский и Атлантический океаны. Заходил в Карибское море, прошел Эгейское и Средиземные моря. Больше всего он любил остров Мартиника в Карибском море, куда часто приплывал со своей женой. Где она и обрела вечный покой.