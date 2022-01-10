Загадка: что же привело к смерти капитана дрейфующей яхты?

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У побережья Филиппин рыбаки нашли корабль с мумией моряка, который ходил на нем в течение 20 лет.
Немецкий путешественник Манфред Фриц Байорат был опытным моряком. Судя по позе, в которой застыла его мумия, он пытался связаться со спасателями. Но вот причина его смерти до сих пор остается загадкой...
Это слегка напоминает смесь фильмов хорроров и пиратских легенд. В 40 милях от берега двое рыбаков нашли дрейфующую яхту со сломанной мачтой. Когда они поднялись на борт, то увидели мумию капитана корабля, который сидел рядом с радиотелефоном и кажется, что в последние мгновения жизни, хотел связаться со службой спасения.
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Потом рыбаки стали исследовать каюту, которая была наполовину в воде. Были найдены личные вещи капитана, среди которых были фотографии близких, консервы с едой и письмо, адресованное его погибшей жене: "В течение 30 лет мы шли с тобой одним путем. Но затем сила демонов оказалась сильнее, чем воля к жизни. Ты ушла. Пусть твоя душа найдет покой".
59-летний Манфред Фриц Байорат пропал около года назад. Письмо капитан написал в память о своей бывшей жене Клаудии, которая умерла от рака в 2010 году. Он развёлся с ней в 2008 году, а до этого они ходили под парусами вместе.
Также у Манфреда есть дочь Нина, которая работаем капитаном грузового морского судна.
Также у Манфреда есть дочь Нина, которая работаем капитаном грузового морского судна.
Полиция не установила на яхте следы присутствия второго лица, наличия оружия и не было никаких следов насилия. Товарищи Манфреда заявили, что он никогда бы не стал выходить в море в сильный шторм. Скорее всего мужчина умер от сердечного приступа. Тело сохранилось благодаря соленому воздуху, сухому ветру океана и жаре.
Байорат регулярно пользовался соцсетями и выходил на связь. На своей яхте он ходил по волнам последние 20 лет до своей смерти. Не выносил холодный климат, много путешествовал по теплым океанам и морям. Он преодолел больше полумиллиона морских миль, бороздил, Тихий, Индийский и Атлантический океаны. Заходил в Карибское море, прошел Эгейское и Средиземные моря. Больше всего он любил остров Мартиника в Карибском море, куда часто приплывал со своей женой. Где она и обрела вечный покой.
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Метки: загадки интересное история путешествия смерть факты
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