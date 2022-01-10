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Загадка: что же привело к смерти капитана дрейфующей яхты?

Загадка: что же привело к смерти капитана дрейфующей яхты? (6 фото)

Автор:
10 января 2022 17:14
Сообщество : RealFishki
Метки: загадки   интересное   история   путешествия   смерть   факты   
1659
6
У побережья Филиппин рыбаки нашли корабль с мумией моряка, который ходил на нем в течение 20 лет.
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Метки: загадки   интересное   история   путешествия   смерть   факты   
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Лет 7 минимум новости.
Автор открыл для себя интернет?
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Мария Коненкова 3 минуты назад
Тухлая новость, как "герой" этого поста. С подключением к глобальной сети Интернет!
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14k
vikklu Полчаса назад
Аффтар, а мона ублюдочное выражопывание "фильм хорроров" заменить на нормальное и общедоступное, "фильм ужасов"?
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29k
АнтонПолднев 44 минуты назад
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