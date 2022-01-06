16-летняя школьница в Братске умерла от инсульта из-за халатности диспетчера скорой помощи

Диспетчер просто не поверила, что девочке плохо, заявив, что та скорее всего "обдолбалась" наркотой или забеременела.
Мама девочки была вынуждена четыре раза звонить в неотложку, однако диспетчер не верил в серьезность ситуации. Оператор отказывалась отправлять машину скорой помощи, уверяя, что рвота и судороги могут быть симптомами беременности или приема запрещенных препаратов.
Скорая помощь приехала только через 48 минут, когда после судорог и неукротимой рвоты девочка уже впала в кому. Прибывший фельдшер сообщил, что об экстренности случая не знал. Ребенка забрали в больницу, однако вывести из комы Таню так и не смогли. Она скончалась спустя две недели, не приходя в сознание.
Очевидно потому что инсуль в таком возрасте это исчезающие малая вероятность уровня погрешности.— Baton (@anelnef) January 6, 2022
Сообщается, что диспетчер, задержавшая выезд неотложки, пока не наказана. Между тем, чем раньше пострадавшему от инсульта будет оказана помощь, тем больше вероятность того, что человек окажется жив. Увы, эта болезнь настигает не только пожилых. Инсульт заметно помолодел, и ему давно подвержены даже молодые люди. Сказываются стрессы, сидячий образ жизни и компьютерная зависимость, которой часто подвержены подростки. Что именно стало причиной возникновения инсульта у восьмиклассницы Тани из Братска, неизвестно, однако ясно, что своевременная помощь могла бы сохранить девушке жизнь.
Источник:
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Явно у девушки были серьёзные проблемы со здоровьем. Не факт что дело только в позднем приезде скорой.
ЗЫ: у диспетчеров скорой (они, если что, не врачи) есть алгоритм действий, которому они ОБЯЗАНЫ следовать и уже по нему случаи делятся на обычные, срочные и очень срочные. Это для тех, кто будет сейчас минусить: если хотите адекватной и более быстрой помощи, то отвечайте на заданные вопросы полно, но кратко. Я, пока работал в больнице (не врачом, так что медицинские вопросы - не ко мне, а как раз в составе экспертного совета вот таких или подобных случаев, но сточки зрения права) столько звонков прослушал, на которых было "мне плохо - срочно приезжайте" (обобщенно, ну материться я не буду, извините) и больше ничего, ни каких деталей. Ну и учитывая НГ - таких вызовов просто тысячи! Все перегружено.
ЗЫЫ: еще раз - диспетчера скорой не оправдываю ни разу. Но для каких-то выводов не хватает объективных данных.
Ну, и ситуация, когда диспетчер решила судьбу девушки, тоже, конечно, та ещё.
Даже, допустим, симптомы были похожи на токсикоз при беременности или передоз.
И что - теперь человеку помощь не нужна?
ума!
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Какие факты придурок? Минусят тебя исключительно за твою безмозглость. Тебе даже до плебса еще эволюционировать лет 500.
Суть поста в том, что диспетчер проигнорировала жалобы и слишком поздно вызвала скорую. А лишние полчаса при инсульте, это мегаважно. Если-бы не эта дура, девочку могли-бы спасти.