16-летняя школьница в Братске умерла от инсульта из-за халатности диспетчера скорой помощи

Сообщается, что диспетчер, задержавшая выезд неотложки, пока не наказана. Между тем, чем раньше пострадавшему от инсульта будет оказана помощь, тем больше вероятность того, что человек окажется жив. Увы, эта болезнь настигает не только пожилых. Инсульт заметно помолодел, и ему давно подвержены даже молодые люди. Сказываются стрессы, сидячий образ жизни и компьютерная зависимость, которой часто подвержены подростки. Что именно стало причиной возникновения инсульта у восьмиклассницы Тани из Братска, неизвестно, однако ясно, что своевременная помощь могла бы сохранить девушке жизнь.