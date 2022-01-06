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16-летняя школьница в Братске умерла от инсульта из-за халатности диспетчера скорой помощи

16-летняя школьница в Братске умерла от инсульта из-за халатности диспетчера скорой помощи (4 фото)

Автор:
06 января 2022 22:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Братск   инсульт   скорая помощь   смерть   халатность   школьница   
2360
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Диспетчер просто не поверила, что девочке плохо, заявив, что та скорее всего "обдолбалась" наркотой или забеременела.

Мама девочки была вынуждена четыре раза звонить в неотложку, однако диспетчер не верил в серьезность ситуации. Оператор отказывалась отправлять машину скорой помощи, уверяя, что рвота и судороги могут быть симптомами беременности или приема запрещенных препаратов.


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Скорая помощь приехала только через 48 минут, когда после судорог и неукротимой рвоты девочка уже впала в кому. Прибывший фельдшер сообщил, что об экстренности случая не знал. Ребенка забрали в больницу, однако вывести из комы Таню так и не смогли. Она скончалась спустя две недели, не приходя в сознание.


Сообщается, что диспетчер, задержавшая выезд неотложки, пока не наказана. Между тем, чем раньше пострадавшему от инсульта будет оказана помощь, тем больше вероятность того, что человек окажется жив. Увы, эта болезнь настигает не только пожилых. Инсульт заметно помолодел, и ему давно подвержены даже молодые люди. Сказываются стрессы, сидячий образ жизни и компьютерная зависимость, которой часто подвержены подростки. Что именно стало причиной возникновения инсульта у восьмиклассницы Тани из Братска, неизвестно, однако ясно, что своевременная помощь могла бы сохранить девушке жизнь.

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Метки: Ynews   Братск   инсульт   скорая помощь   смерть   халатность   школьница   
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36  комментариев
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Бля! Что сложного: подняла телефон, принял информацию, передал! Все, бля! Нет, бля... надо режим директора включить.
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5k
Mixalych Полминуты назад
У друга в 35 инсульт. Лежал в больнице. В палате из всех пациентов он был самым старшим... долго удивлялся почему инсульт так рано, ведь он еще молодой и т.д. пока ему не сказали, что в детском отделении с инсультом лежит девочка 8 лет...
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3k
Кистень 4 минуты назад
А инсульт, не от "вакцины" ли?
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10k
harlamov 7 минут назад
Инсульт в 16 лет?
Явно у девушки были серьёзные проблемы со здоровьем. Не факт что дело только в позднем приезде скорой.
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4k
Юрий Злой 9 минут назад
какой делаем вывод ? надо строить больше церквей и сокращать врачей, не смогут спасать, так хоть будет кому отпевать
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2k
Moon24 12 минут назад
Она не едроска и не дочь депутата . Вот и отношение медиков - хрен дозовешься
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2k
Moon24 15 минут назад
Оператора забить насмерть , суд излишен в данном случае
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2k
Voland 23 минуты назад
Ситуация странная, конечно, и за включение "режима вахтера" оператор (операторы) должны быть, как минимум, уволены с запретом работы в сфере здравоохранения (а то и статья 109 УК РФ), но из поста вообще не понятно откуда взялся инсульт. Если это заключение судмедэксперта, то там точно не инсульт будет (ибо это очень широкое понятие, включающее в себя тонну патологий и их разновидностей). Ничего так же не известно об анамнезе умершей и говорила ли это все девочка и мать при звонке (или же ограничилась: рвет ее и судороги)? Звонки записываются и нужно их поднимать, как минимум. В принципе, чисто теоретически, девочка могла удариться головой неудачно и получила, в итоге, субарахноидальное кровоизлияние (а могли и ударить - это дело полиции разбираться), могла чем-то болеть, что предрасполагает... А могло и "случилось", но в таком возрасте это ничтожно малая вероятность. В общем писать в полицию и прокуратуру нужно обязательно.

ЗЫ: у диспетчеров скорой (они, если что, не врачи) есть алгоритм действий, которому они ОБЯЗАНЫ следовать и уже по нему случаи делятся на обычные, срочные и очень срочные. Это для тех, кто будет сейчас минусить: если хотите адекватной и более быстрой помощи, то отвечайте на заданные вопросы полно, но кратко. Я, пока работал в больнице (не врачом, так что медицинские вопросы - не ко мне, а как раз в составе экспертного совета вот таких или подобных случаев, но сточки зрения права) столько звонков прослушал, на которых было "мне плохо - срочно приезжайте" (обобщенно, ну материться я не буду, извините) и больше ничего, ни каких деталей. Ну и учитывая НГ - таких вызовов просто тысячи! Все перегружено.

ЗЫЫ: еще раз - диспетчера скорой не оправдываю ни разу. Но для каких-то выводов не хватает объективных данных.
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96
Комнатный сибиряк Полчаса назад
Дистанционно поставила диагноз , но не точно или токсикоз или передоз , да она точно экстрасенс Вольф Мессинг
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17k
Александр Сучков Час назад
Автор поста говорит о том, что инсульт получают даже малолетки. Из-за компютеров? из-за инстаграмов? из-за какой то другой хрени? А может из-за того, что мамы и папы срут на своих детей? Может из-за того, что вовремя не видят проблемы в здоровье своих детей? Может просто всё дерьмо в современных родителях???
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31k
Минчанин Час назад
Инсульт в 16 лет?! Просто капец какой-то.
Ну, и ситуация, когда диспетчер решила судьбу девушки, тоже, конечно, та ещё.
Даже, допустим, симптомы были похожи на токсикоз при беременности или передоз.
И что - теперь человеку помощь не нужна?
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
В 14 году на работе, врезка водопровода была. Мужик полез в камеру и начал резать трубу и короче упал на неё и мычит. Сначала думали газ пришлось прорабу лезть по колено в воде сначала сидел держал, чтоб в воду не упал, да челюсти разжимал чтоб язык не проглотил потом 2 мя веревками подняли как раз к приезду скорой минут 15. А он полностью без сознания только мычит, стремно в общем, за людей то я отвечаю. Весёлая бригада метростроевцев бывших досталась вроди друзья все такие а как коснулрсь х@р кто за другом полез. Суть не в этом, отвезли на скорой сразу диагноз верный поставили инсульт, так вот я там общался с родней и врачами и говорили вовремя привезли там самое главное в начале в первые пару часов оказать помочь и да обошлось почти без последствий чуть провалы в памяти только первые полгода. А речь и моторика все в норме. Так что от инсульта никто не застрахован, как пример здоровый мужик не курил, на лыжах на выходных бегал 50 лет не было.
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3k
Ivan Час назад
Не короновирус, и ладно! Другие болезни-то уже пропали у нас!.
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466
Карл Такойто Час назад
А разве есть разница из за чего человеку плохо?Типо если обдолбалась чем то или отравилась то скорая не положена,пусть помирает? Уровень
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14k
Nikita Час назад
Самое страшное - родителям пережить своих детей....
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65k
parallax 2 часа назад
Жалко когда умирают такие юные люди. Жизнь по сути у неё только началась.
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466
Карл Такойто parallax Час назад
Так если помощь не оказывать конечно и юные будут умирать. Дело же в этом,а не потому что луна была в Меркурии)) Всё просто там где уровень медицинской помощи на высоком уровне смертность низкая,там где на низком в центральной Африке например- там высокая,и не важно юный или нет.
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Поная хероь. Мне жалко девочку. Но при чём тут халатность кого бы то ни было? ПРосто предрасположннсть и слбые сосуды. Скорее всего тут генетитика.И вообще, так вот звёзды ложились... а таперь ругайте меня полность. все те, кто любят меня поминусовать тут за то, что озвучиваю факты.... Часто неприятные ни не в тему плебса.
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377
Andrey Андрей Крылов 2 часа назад
Думаю что если у твоих детей такое будет, то на такой комент как твой ты не сильно обидишься!
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27k
Aqueronte 2 часа назад
Вряд ли инсульт в 16 лет даже купированный, смог бы сильно продлить её жизнь и тем более вернуть качество жизни. Значит было какое-то серьёзное заболевание и это было лишь делом времени.
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