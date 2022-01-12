"Генератор инфаркта для бабушек": в пермском резиденте "Сколково" показали обновленную версию человекоподобного робота

Robo-C-2 с силиконовой кожей, подвижными руками и даже мимикой вскоре должен появиться в МФЦ, торговых центрах и музеях. Такой же страшный, как его младший брат, только еще более дорогой.
Компания «Промобот» продемонстрировала новую версию человекоподобного робота, который умеет выражать эмоции, шевелить руками и взаимодействовать с аудиторией.
По словам производителей, новые технологии помогли сделать более реалистичную модель андроида. Робота с силиконовой кожей научили жестикуляции, а еще Robo-C-2 воспроизводи свыше 600 вариантов микромимики человека и даже эмоционирует. По крайней мере, пытается.
Жестикулировать робот может по команде инженера или базовой программе, заложенной в механизм. Рука андроида может удерживать груз весом до одного килограмма, поэтому ему можно пожать руку и доверить переноску бумажных документов или не слишком тяжелых вещей. В будущем разработчики научат робота разговаривать на разных языках, рисовать и даже писать. А если андроиду сделают подвижные ноги, то он сможет еще и передвигаться (
не дай Бог).
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Первые модели роботов Robo-C: уже работают в МФЦ Москвы, Перми, медицинских вузах и музеях. Таких андроидов по стране сейчас 19. А совсем скоро компания работающей человекоподобной техники пополнится новыми Robo-C-2. Цена такой "игрушки" начинается от 2,8 миллионов рублей. Налетай!
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Может, абстрагироваться от человечьего образа? Фёдор получился намного приветливей.
Это кошмарно.
Это ужасно.
Это идеально.
У меня нет 2.8 млн рублей.
Но понимаю что сумма вполне честная за такого робота.
В любом случае это лучше японских снеговиков с нарисованными ненастоящими улыбками.
Это действительно стоящая вещь.