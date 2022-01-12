"Генератор инфаркта для бабушек": в пермском резиденте "Сколково" показали обновленную версию человекоподобного робота

Жестикулировать робот может по команде инженера или базовой программе, заложенной в механизм. Рука андроида может удерживать груз весом до одного килограмма, поэтому ему можно пожать руку и доверить переноску бумажных документов или не слишком тяжелых вещей. В будущем разработчики научат робота разговаривать на разных языках, рисовать и даже писать. А если андроиду сделают подвижные ноги, то он сможет еще и передвигаться ( не дай Бог).