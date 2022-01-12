FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8350 постов • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
"Генератор инфаркта для бабушек": в пермском резиденте "Сколково" показали обновленную версию человекоподобного робота

"Генератор инфаркта для бабушек": в пермском резиденте "Сколково" показали обновленную версию человекоподобного робота (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 14:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Robo-C-2   Ynews   android   promobot   наука   робот   сколково   технологии   
1248
3
1

Robo-C-2 с силиконовой кожей, подвижными руками и даже мимикой вскоре должен появиться в МФЦ, торговых центрах и музеях. Такой же страшный, как его младший брат, только еще более дорогой.

Компания «Промобот» продемонстрировала новую версию человекоподобного робота, который умеет выражать эмоции, шевелить руками и взаимодействовать с аудиторией.



По словам производителей, новые технологии помогли сделать более реалистичную модель андроида. Робота с силиконовой кожей научили жестикуляции, а еще Robo-C-2 воспроизводи свыше 600 вариантов микромимики человека и даже эмоционирует. По крайней мере, пытается.



Жестикулировать робот может по команде инженера или базовой программе, заложенной в механизм. Рука андроида может удерживать груз весом до одного килограмма, поэтому ему можно пожать руку и доверить переноску бумажных документов или не слишком тяжелых вещей. В будущем разработчики научат робота разговаривать на разных языках, рисовать и даже писать. А если андроиду сделают подвижные ноги, то он сможет еще и передвигаться (не дай Бог).


Первые модели роботов Robo-C: уже работают в МФЦ Москвы, Перми, медицинских вузах и музеях. Таких андроидов по стране сейчас 19. А совсем скоро компания работающей человекоподобной техники пополнится новыми Robo-C-2. Цена такой "игрушки" начинается от 2,8 миллионов рублей. Налетай!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Robo-C-2   Ynews   android   promobot   наука   робот   сколково   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72
Nаnе First NameLаst 49 минут назад
С таким таблом и мимикой ему нужна одна функция - бешенно вращать глазами, махать руками и орать "вы что не видите, что я ЗАНЯТ!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
412
Гиви 9 минут назад
Название статьи ржачное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 11 минут назад
А президент тоже уже робот?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий 14 минут назад
Еще один российский парадокс: роботов у нас разрабатывают молодые, позитивные, умные и в массе симпатичные ребята. Но роботы из под их рук выходят - сплошь депрессивные алкоголики.
Может, абстрагироваться от человечьего образа? Фёдор получился намного приветливей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Алексей Мефодий 6 минут назад
Сделают нормально, главное чтоб не слиняли из страны, а здесь продолжили свои изыскания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 14 минут назад
На соседа моего бывшего похож... Тот тоже после получки так себя вел и разговаривал... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SR 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Полчаса назад
Это лучший робот которого я видел.
Это кошмарно.
Это ужасно.
Это идеально.
У меня нет 2.8 млн рублей.
Но понимаю что сумма вполне честная за такого робота.

В любом случае это лучше японских снеговиков с нарисованными ненастоящими улыбками.
Это действительно стоящая вещь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Алексей K_II_T 18 минут назад
А в МФЦ уже и японских снеговиков по 2,8 ляма посадили? Вот я отстал от жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
272
perekrestok Полчаса назад
Чтобы депутаты не занимались всякой ерундой надо закинуть им для обсуждения 3 закона робототехники, который придумал Айзек Азимов. Пусть придумают еще 3333 закона, введут утилизационный сбор, подсчитают углеродный след . А то роботы уже как то есть, а штрафовать их не за что, да и налоги не платят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Бишоп одобряет

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail 42 минуты назад
с монитором вместо такой головы было бы забавнее)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail 45 минут назад
у мосэнергосбыт робот который на звонки отвечает - адекватнее себя ведет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Алексей Mikhail 16 минут назад
С ума сошёл? Ни один робот адекватно не отвечает сейчас, а уж тем более не решает вопрос. Я на него сразу ору "оператор". Совсем отгородились от людей. Куда не плюнешь, то робот сидит, то капчу нужно решить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Алексей Mikhail 4 минуты назад
Я образно сказал орать. Просто роботы раздражают на данном этапе своего развития. Тупые и глухие. Рано их впихнули в телефоны. Выглядит как издевательство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sam Backet 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Алексей Sam Backet 10 минут назад
Постоянно лыбящийся робот создаёт ощущение, что ты в психбольнице на экскурсии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
Nаnе First NameLаst 55 минут назад
Заказчик доволен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
doker Час назад
Гм...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Час назад
а могли бы сделать аниме-девочкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Алексей Бритва 14 минут назад
Её бы тут же заблочил РКН. Они аниме не любят, особенно аниме девочек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От счастья до трагической гибели: что стало с актёрами из «Дикого ангела» (20 фото + 3 видео) От счастья до трагической гибели: что стало с актёрами из «Дикого ангела» (20 фото + 3 видео) Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов Выпуск новостей на федеральном канале провёл пермский робот Алекс Выпуск новостей на федеральном канале провёл пермский робот Алекс Ученые создали уникального робота-хамелеона Ученые создали уникального робота-хамелеона В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» показали робота Алекса, который будет работать в местном МФЦ В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» показали робота Алекса, который будет работать в местном МФЦ
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76419



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
21
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Какая информация зашифрована в восьмизначном коде, указываемом на борту подвижного состава?
15
57
Какая информация зашифрована в восьмизначном коде, указываемом на борту подвижного...
Набирающие популярность в сообществах
Спорт наоборот: почему после регулярных тренировок начинает увеличиваться вес?
2
7
Спорт наоборот: почему после регулярных тренировок начинает увеличиваться вес?
Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу
1
31
Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу
Что хуже: ковид или его последствия?
Что хуже: ковид или его последствия?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так постоянно
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#люди#картинки#фильм#аварии#сша#Приколы#авто аварии
#Юмор#животные#ватермарк#в мире#Ynews#подборка#дтп#автомир#роль#Разное
#интересно#факты#кино#автомобили#интересное#Россия#СССР#дети#коты#подарок

На что жалуетесь?

Вернуться