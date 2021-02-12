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Крипота дня: роботы Даша и Алекс разговаривают с клиентом в МФЦ

Крипота дня: роботы Даша и Алекс разговаривают с клиентом в МФЦ (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 17:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: android   МФЦ   Москва   видео   консультация   роботы   техника   
1661
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Некоторое время назад МФЦ Восточного округа столицы оснастили роботоодобными консультантами. И хотя журналисты уверяли, что Даша и Алекс очень похожи на людей, вблизи они выглядят довольно жутко. Да и в общении слегка тормозят.

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Метки: android   МФЦ   Москва   видео   консультация   роботы   техника   
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Liberman 2 часа назад
не - ну робот лучше. тут хоть рассчитываешь что он тупой.
а вот когда некоторые люди также говорят - вот тут реально бесит
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6k
Garpia121 8 минут назад
Меня после такого ночные кошмары будут мучить.
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41k
Митрий 9 минут назад
Чет Алекс мне кого-то напоминает...
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7k
Alexander 9 минут назад
Стесняюсь спросить, а эта Даша ... ?
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2k
mtonaka 11 минут назад
Я не хочу такого будущего!!!
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 11 минут назад
Не то... Хамить и ерничать не умеют, на обед перед самым носом не закроются...
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8k
Мегапихель 21 минуту назад
Могли бы и более продвинутые голоса внедрить в этих товарищей:

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15k
Александр Сучков Полчаса назад
На самом деле- прикольно. Надо учитывать то, что это на уровне разработки и тестирования. пройдет время и они будут "веселыми и находчивыми")))
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8k
Vacony Полчаса назад
и наверное из 5 роботов будет работать 1.5
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811
Yuri 46 минут назад
Здесь Алекс выглядит убедительней)
Ссылка www.youtube.com
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Я б не смог задать ни одного вопроса, т.к. тупо ржал бы без остановки! )))
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55
Metall King Час назад
Кожаный мешок!!!
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1k
Иван Алексеев Час назад
"Крипота..." Автор признайся что русский твой не родной язык и ты не знаешь как это написать по-русски.
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31k
Лесли 🥰 Час назад
Дом восковых фигур))) там внутри старые сотрудники по-любому)))
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Будующее, ёп....та, уже вот оно! Даже не рядом!))))))
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
крипота? автор забыл как это будет по-русскии?
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924
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
ЧТО ТАКОЕ КРИПОТА ???
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444
Рафаэль 2 часа назад
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302
Nane First NameLast 2 часа назад
Их в ментовку нужно. Ни один дознаватель их не переплюнет.
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Очень понравилось, ничего зловещего. Отвечают вполне в тему, думаю, если над ними не стебаться, а задавать вопросы по их профилю, думаю, будет ещё более внятно. Над фокусировкой глаз, согласно, хорошо бы поработать, но в целом впечатление хорошее. Я в МФЦ не хожу, нет никаких дел, и не знала, что там андроиды поселились.
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61
SUPPLY24.ONLINE Мария Коненкова 2 часа назад
Да вполне себе для нынешнего уровня развития техники. Вас просто минусят диванные академики по робототехнике и ИИ
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1k
Дмитрий Мария Коненкова 2 часа назад
Всегда найдутся недовольные. Даже если все будет идеально, найдутся те, кто будет возмущен тем, что все идеально. Закон говнометателя- не важно по какому поводу, главное метать.
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31k
Опаньки 2 часа назад
а у нее рот, чисто теоретически, открывается ?
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1k
Дмитрий Опаньки 2 часа назад
Чисто теоретически все возможно? А вам=тебе за чем? Мысли какие то пошлые уже возникли?))))
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31k
Опаньки Дмитрий 2 часа назад
Это друг спрашивает
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1k
Дмитрий Опаньки 2 часа назад
Ааааа! ))))) Ох уж этот друг.))))
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