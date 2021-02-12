Крипота дня: роботы Даша и Алекс разговаривают с клиентом в МФЦ

В соцсетях появилось видео общения москвича с Дашей и Алексом, и сразу скажем, что вид у роботов жутковатый, интонации странные, а в голосе Алекса и вовсе слышатся зловещие нотки. Даша сразу сказала, что до совершенства ей далеко. Она учится "быть лучше", что похвально. Еще бы разработчикам поработать над опцией движения глаз роботов, т.к. фокусировка на клиенте вкупе с выражением лица андроида выглядит несколько криповато.