Крипота дня: роботы Даша и Алекс разговаривают с клиентом в МФЦ

Некоторое время назад МФЦ Восточного округа столицы оснастили роботоодобными консультантами. И хотя журналисты уверяли, что Даша и Алекс очень похожи на людей, вблизи они выглядят довольно жутко. Да и в общении слегка тормозят.
Человекоподобные андроиды, разработанные компанией «Промобот», появились в столице не так давно, и москвичи до сих пор ходят в МФЦ посмотреть на эту диковинку. Разработчики утверждают, что роботы умеют распознавать лица клиентов, общаться с ними и отвечать на вопросы.
В соцсетях появилось видео общения москвича с Дашей и Алексом, и сразу скажем, что вид у роботов жутковатый, интонации странные, а в голосе Алекса и вовсе слышатся зловещие нотки. Даша сразу сказала, что до совершенства ей далеко. Она учится "быть лучше", что похвально. Еще бы разработчикам поработать над опцией движения глаз роботов, т.к. фокусировка на клиенте вкупе с выражением лица андроида выглядит несколько криповато.
Кстати, раз пообщавшись с роботом, не удивляйтесь после, что когда придете в МФЦ вторично, андроид поприветствует вас как старого знакомого. У Даши и Алекса есть система распознавания лиц. Причем, неважно, в каком МФЦ и с каким именно роботом общался клиент - все андроиды связаны в единую сеть. Что знает Даша, то знает и Алекс.
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а вот когда некоторые люди также говорят - вот тут реально бесит