Зловещая долина. Почему нас пугают реалистичные роботы

Итак, прежде всего гипотеза «эффекта зловещей долины» гласит, что робот или любой другой объект, который выглядит и ведет себя как человек, вызывает неприязнь и отвращение у человека-наблюдателя. И в данном случае важно понимать, что пугает нас не само сходство с живым человеком, а те самые отклонения от нормы в поведении. Как пример: застывшая мимика, резкие движения и повороты головы.

Это явление впервые заметил японский ученый-робототехник в 1970-х годах. Так, в 1970-м он выпускает эссе, которое особой популярностью не пользуется. В 1978-м году его переводят на английский как Uncanny Valley («Зловещая долина»), и о нем начинают говорить.

Мори писал, что чем сильнее мы будем стараться делать андроидов похожими на людей, тем большее отторжение они будут вызывать. И это будет происходить до тех пор, пока человек не преодолеет гипотетический провал, который ученый и обозначил как «зловещую долину». Он также создал график того, как это будет работать.