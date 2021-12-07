Зловещая долина. Почему нас пугают реалистичные роботы

Зловещая долина – это не название сериала или что-то, что убивает нас каждый день. Это – вполне существующее явление, которое вовсю вышагивает по планете. Миллионы людей испытывают чувство тревоги, смотря на очень уж человекоподобных роботов. Почему? Разбираемся в сути явления.
В чем суть
Итак, прежде всего гипотеза «эффекта зловещей долины» гласит, что робот или любой другой объект, который выглядит и ведет себя как человек, вызывает неприязнь и отвращение у человека-наблюдателя. И в данном случае важно понимать, что пугает нас не само сходство с живым человеком, а те самые отклонения от нормы в поведении. Как пример: застывшая мимика, резкие движения и повороты головы.
Это явление впервые заметил японский ученый-робототехник в 1970-х годах. Так, в 1970-м он выпускает эссе, которое особой популярностью не пользуется. В 1978-м году его переводят на английский как Uncanny Valley («Зловещая долина»), и о нем начинают говорить.
Мори писал, что чем сильнее мы будем стараться делать андроидов похожими на людей, тем большее отторжение они будут вызывать. И это будет происходить до тех пор, пока человек не преодолеет гипотетический провал, который ученый и обозначил как «зловещую долину». Он также создал график того, как это будет работать.
На нем пунктиром обозначен график восприятия движущихся объектов, а непрерывной линией – неподвижные.
С тех пор, как это эссе вышло в свет, ученые неоднократно проводили исследования, чтобы подтвердить или же опровергнуть гипотезу. Чаще всего исследователи сходились во мнении, что говорить о повсеместности явления пока рано. Но с 2018 года все чаще и чаще наблюдаются подвижки к этой самой долине. Так, в публикации Хельсинского университета сказано, что явление стало более устойчивым. А перейти долину пока не смог не один робот.
Какие роботы пугают
При этом далеко не каждый робот способен всерьез напугать человека. Так, чтобы испугаться или почувствовать себя некомфортно, робот должен заставить поверить человека, что перед ним – другой представитель человеческого вида. Тогда нестыковки в мимике и подскажут людям на подсознательном уровне, что перед ними что-то совершенно иное.
Вот, например, один из самых реалистичных роботов в мире – Geminoid DK. Этот андроид на фото воспринимается как живой человек.
Но стоит ему только начать двигаться, как настоящий человек может начать испытывать весьма жуткие ощущения.
Источник:
Но мимика – это не все. Еще тревожные чувства у человека может вызвать заставшее лицо (тогда мы вообще можем воспринимать его как труп), отсутствие артикуляции при речи (кажется, что звук доносится откуда-то извне), дерганные движения, нереалистичные эмоции, неестественная механическая речь.
Вот, например, этот робот может поддержать разговор на любую тему. Но механическая речь и отсутствие нормальной артикуляции заставляет определенных людей почувствовать себя некомфортно.
Источник:
Немецкие исследователи даже нашли область мозга, которая и отвечает за «эффект зловещей долины». Находится она в префронтальной коре, которая отвечает за способность человека мыслить. Собственно, одна часть коры отделяет людей от не людей, а другая, исходя из этого, решает, приятен ли мозгу этот субъект. То есть для того, чтобы избежать этого эффекта, ученым придется создать робота, которого человек не сможет отличить от другого человека.
Где еще наблюдается
Практически такой же эффект наблюдается и в повседневной жизни, с первого взгляда никак не связанной с роботами.
Например, боязнь клоунов (да, привет Стивену Кингу) связана как раз с тем, что мы не можем до конца идентифицировать человека под гримом и с преувеличенными частями тел, как другого человека. Боязнь формируется в раннем детстве, при первой встрече с клоуном.
Другой пример – мультипликация. Практически каждый мультипликатор знает, что симпатию способен вызвать только тот персонаж, который не сильно похож на человека. Например, в мультфильме «Шрек» Фиону сделали намеренно менее реалистичной, чем она должна была быть в начале.
Кроме того, в видеоиграх тоже проявляется этот эффект. Особенно – в современных, где персонажей играют актеры, мимику которых захватывает специальная камера. Так, например, произошло с игрой Siren. Камер было мало, а мощности компьютеров не хватало для отображения задуманной мимики.
Гипотезы
Однако, до сих пор нет точного объяснения, почему же нас пугают такие реалистичные машины.
Есть теория, согласно которой люди подсознательно чувствуют угрозу от неизвестного объекта. То есть мозг уверен, что это человек, который не ведет себя как человек: органу непонятно, к какой категории относить объект, и отсюда появляется тревога и неприязнь.
Также существует мнение, что эффект появляется из-за невозможности сопереживать этому объекту, так как его эмоции невозможно идентифицировать. В результате возникает тревога из-за отсутствия контроля над ситуацией.
Есть и противоположная точка зрения: неприязнь возникает из-за того, что сами андроиды не могут проявлять эмпатию, и, соответственно, не дают обратной связи. Он не посмеется над вашей шуткой и не кивнет головой лишний раз. То есть практически это почти что психопат, от которого ожидать можно все, что угодно. Во всяком случае, это так для нашего сознания.
Преодоление эффекта
В конечном счете, в настоящее время робототехники используют несколько способов работы с эффектом «зловещей долины».
Первый из них – это избегание. Конструктору и дизайнеру нужно остановиться до тех пор, пока не наступит пик правдоподобности. И это весьма просто: большинству современных роботов просто не нужно быть очень похожими на человека. Роботу-сварщику, например, не нужны эмоции или две ноги и две руки.
Но есть и способ посложнее. Он заключается в попытках преодоления «эффекта зловещей долины». В этом случае робот практически не должен отличаться от человека по физиологическим характеристикам и собственной динамике.
Яркий пример такой попытки – робот Ameca, которого не так давно создали британские робототехники. Да, он все еще пугает, но то, насколько продвинулись технологии, уже дает надежду на скорое преодоление «зловещей долины».
А вас пугают человекоподобные роботы?
Источник:
- Ученые создали уникального робота-хамелеона
- У древних майя был целый соляной завод
- Зачем американцы потопили технику стоимостью в 4 миллиона долларов?
- 9 отчаянных исследователей, которых ничто не могло остановить
- 10 исторических дат, которые оказались куда ближе, чем вы думаете
Понравилось27
Какие жуткие рожи на доске почёта! (С)М.Жванецкий "Собрание на ликёро-водочном заводе"
Ну, во-первых не пугают. А во-вторых, если кого-то и пугают реалистичные роботы, то только потому, что они не реалистичные.