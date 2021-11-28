Создатели роботов готовы заплатить миллионы за ваше лицо

Кейт Девлин, эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике, также задалась вопросом о том, почему компания хочет использовать настоящее лицо. «Вообще мне нравится идея дружелюбного робота , - говорит она. - Но я не могу понять, почему ему требуется лицо реального человека». Девлин видит в этом элемент пиара Promobot. О том, как люди могут подать заявку и когда будет объявлен победитель, компания пока не сообщает.