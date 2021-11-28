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Создатели роботов готовы заплатить миллионы за ваше лицо

Создатели роботов готовы заплатить миллионы за ваше лицо (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2021 09:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   promobot   лица на продажу   новости   роботы   техника   технический прогресс   технологии   
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Компания Promobot - производитель роботов, известная своими реалистичными роботами-гуманоидами. Сегодня она ищет людей с добрыми и дружелюбными лицами, которые можно будет использовать для роботов-помощников. Фирма предлагает $200 000 добровольцу, который должен быть готов навсегда передать права на использование своего лица.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   promobot   лица на продажу   новости   роботы   техника   технический прогресс   технологии   
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8  комментариев
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3k
Горожанин 41 минуту назад
Почему только лицо? А как же остальные выдающиеся части тела?
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Mixan 17 минут назад
Мое лицо возьмите ,даром Хорошее лицо запоминающееся ха ха ха
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12k
net 20 минут назад
Это просто рекламный трюк для привлечения внимания. Они могут сгенерировать любое случайное лицо на компе. Нет никакого смысла платить за это.
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48
Alex Shevtsov 22 минуты назад
Дукалису не говорите только
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25k
Скептик-материалист Полчаса назад
Чёрт, я слишком стар для этого дерьма )))
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10k
котегRUS 38 минут назад
Куда заявку подавать ?
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