Создатели роботов готовы заплатить миллионы за ваше лицо

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Компания Promobot - производитель роботов, известная своими реалистичными роботами-гуманоидами. Сегодня она ищет людей с добрыми и дружелюбными лицами, которые можно будет использовать для роботов-помощников. Фирма предлагает $200 000 добровольцу, который должен быть готов навсегда передать права на использование своего лица.
Идея одолжить свое лицо роботу может звучать как сюжет из эпизода «Черного зеркала», но вскоре она может стать реальностью. Производитель роботов Promobot ищет лицо для своего следующего робота-гуманоида, который с 2023 года будет использоваться в отелях, торговых центрах и аэропортах. Фирма предлагает $200 000 (около 15 миллионов рублей) отважному добровольцу, который должен быть готов навсегда передать права на использование своего лица.
Promobot - нью-йоркский производитель роботов, известный своими невероятно реалистичными роботами-гуманоидами. Его роботы уже используются в 43 странах, выполняя функции администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.
«Наша компания разрабатывает технологии в области распознавания лиц, а также речи, автономной навигации, искусственного интеллекта и других областей робототехники, - говорит представитель фирмы. -
С 2019 года мы активно производим и поставляем на рынок роботов-гуманоидов. Наши новые клиенты хотят запустить крупномасштабный проект, и для этого им необходимо получить лицензию на появление нового робота, избежав юридических задержек».
«Наша компания разрабатывает технологии в области распознавания лиц, а также речи, автономной навигации, искусственного интеллекта и других областей робототехники, - говорит представитель фирмы. -
С 2019 года мы активно производим и поставляем на рынок роботов-гуманоидов. Наши новые клиенты хотят запустить крупномасштабный проект, и для этого им необходимо получить лицензию на появление нового робота, избежав юридических задержек».
В связи с новым проектом фирма ищет человека с «добрым и дружелюбным» лицом, чтобы использовать его лицо на роботе-помощнике-гуманоиде.
Робот был заказан неназванной американской компанией и будет использоваться в аэропортах, торговых центрах и розничных магазинах в Северной Америке и на Ближнем Востоке. «Робот с новой внешностью начнет свою деятельность в 2023 году, и лицо выбранного человека станет лицом этого робота», - пояснил Promobot.
Promobot указал, что успешный кандидат должен иметь «доброе и дружелюбное» лицо, отметив, что компания открыта для заявок от людей любого пола и возраста.
Promobot указал, что успешный кандидат должен иметь «доброе и дружелюбное» лицо, отметив, что компания открыта для заявок от людей любого пола и возраста.
Promobot не сказал, почему он стремится использовать настоящее лицо, а не лицо, сгенерированное компьютером, как у знаменитого гуманоидного робота Софии.
Это не первый случай, когда производитель робототехники предлагает заплатить человеку за права на его лицо. Еще в 2019 году неизвестная робототехническая компания предложила любому желающему вознаграждение в размере 100000 фунтов стерлингов за использование своего лица.
Это не первый случай, когда производитель робототехники предлагает заплатить человеку за права на его лицо. Еще в 2019 году неизвестная робототехническая компания предложила любому желающему вознаграждение в размере 100000 фунтов стерлингов за использование своего лица.
Кейт Девлин, эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике, также задалась вопросом о том, почему компания хочет использовать настоящее лицо. «Вообще мне нравится идея дружелюбного робота , - говорит она. - Но я не могу понять, почему ему требуется лицо реального человека». Девлин видит в этом элемент пиара Promobot. О том, как люди могут подать заявку и когда будет объявлен победитель, компания пока не сообщает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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