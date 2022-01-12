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Бывшего мэра Ставрополя с поддельным паспортом задержали в аэропорту Минска

Бывшего мэра Ставрополя с поддельным паспортом задержали в аэропорту Минска (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 14:13
Сообщество : Криминал
Метки: аэропорт   бывший мэр   видео   задержание   минск   поддельный паспорт   
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Своё экс-глава администрации уже отсидел, и зачем ему понадобилось убегать в Турцию, теперь будут выяснять следователи.

Бывший мэр Ставрополя Игорь Бестужев, осуждённый в 2014 году за взяточничество, попался в аэропорту Минска, когда пытался вылететь в Стамбул по поддельному паспорту.


Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии, 10 января во время прохождения таможни Бестужев предъявил документ с признакам частичной подделки. В ходе разбирательств выяснилось, что при задержанном был и действительный паспорт гражданина РФ, однако пробив по базе данных его настоящие имя и фамилию, пограничники узнали, что по условиям УДО выезд за пределы страны для него ограничен.


На Бестужева завели уголовное дело по ст. 380 УК Белоруссии (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) и тепленького передали в руки Следственного комитета РФ.

В 2014 году Игоря Бестужев обвинялся во взятках, махинациях с землёй и незаконном обороте оружия. В итоге его приговорили к 9 годам колонии. Суд доказал лишь покушение на взятку в 50 млн рублей и получение "подарка" в размере 1,8 млн рублей за предоставление местному бизнесмену 25 соток городской земли под парковку, которую впоследствии переоформили под застройку.

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Метки: аэропорт   бывший мэр   видео   задержание   минск   поддельный паспорт   
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48k
zloykoyot 2 часа назад
Теперь досидит то, что не отсидел раньше. Я вот только одного не пойму - ты же плять МЭРом был, не предводителем сопливого хомячья. Что же ты сука тупишь-то так с поддельными документами?
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363
Карл Такойто 10 минут назад
В Ставрополе вообще чиновники своеобразные,у начальника ГАИ золотые унитазы,мэр вышел по Удо и летит в Турцию через Беларусь
У него может там тоже что то золотое было заказано,не успел забрать-посадили


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19k
sanchesS80 15 минут назад
Да понятно что испугался что могут накопать материалы по других эпизодам "творчества", поэтому и дёргнул в бега. Теперь досидит то что не досидел выйдя по УДО, добавит срок за подделку документов, и будет хороший повод еще покопаться в его истории службы.
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11k
Кыся 41 минуту назад
Он проводит эксперимент. Выясняет, где условия отсидки лучше. На очереди Турция.
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23k
Сибиряк 44 минуты назад
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1k
Anton Chigurh 56 минут назад
ну ни чо теперь в РБ будет сидеть) а потом свалит в Турцию и там его примут))))
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1k
Инквизитор РФ Час назад
вот такой парень)))
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39k
Alex Час назад
Лошара. Сначала у нас отсидел, теперь еще и в Белорусси
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4k
onebibis 2 часа назад
Хранил бабло за граничных счетах как и все они. Ехал деньгам.
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1k
Viktor 2 часа назад
Не все нашли и отобрали .
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