Бывшего мэра Ставрополя с поддельным паспортом задержали в аэропорту Минска

Бывший мэр Ставрополя Игорь Бестужев, осуждённый в 2014 году за взяточничество, попался в аэропорту Минска, когда пытался вылететь в Стамбул по поддельному паспорту.





Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии, 10 января во время прохождения таможни Бестужев предъявил документ с признакам частичной подделки. В ходе разбирательств выяснилось, что при задержанном был и действительный паспорт гражданина РФ, однако пробив по базе данных его настоящие имя и фамилию, пограничники узнали, что по условиям УДО выезд за пределы страны для него ограничен.





На Бестужева завели уголовное дело по ст. 380 УК Белоруссии (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) и тепленького передали в руки Следственного комитета РФ.