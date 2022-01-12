Бывшего мэра Ставрополя с поддельным паспортом задержали в аэропорту Минска

Своё экс-глава администрации уже отсидел, и зачем ему понадобилось убегать в Турцию, теперь будут выяснять следователи.
Бывший мэр Ставрополя Игорь Бестужев, осуждённый в 2014 году за взяточничество, попался в аэропорту Минска, когда пытался вылететь в Стамбул по поддельному паспорту.
Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии, 10 января во время прохождения таможни Бестужев предъявил документ с признакам частичной подделки. В ходе разбирательств выяснилось, что при задержанном был и действительный паспорт гражданина РФ, однако пробив по базе данных его настоящие имя и фамилию, пограничники узнали, что по условиям УДО выезд за пределы страны для него ограничен.
На Бестужева завели уголовное дело по ст. 380 УК Белоруссии (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) и тепленького передали в руки Следственного комитета РФ.
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В 2014 году Игоря Бестужев обвинялся во взятках, махинациях с землёй и незаконном обороте оружия. В итоге его приговорили к 9 годам колонии. Суд доказал лишь покушение на взятку в 50 млн рублей и получение "подарка" в размере 1,8 млн рублей за предоставление местному бизнесмену 25 соток городской земли под парковку, которую впоследствии переоформили под застройку.
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