В Казахстане задержали одного из зачинщиков беспорядков

Криминальный "авторитет" по прозвищу Арман Дикий прилетел из Турции, чтобы
свергнуть власть навсегда поселиться в тюрьме. Зато на родине!
В штабе по борьбе с терроризмом сообщили о задержании пяти членов ОПГ во главе с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, известным в узких кругах как Дикий Арман. У задержанных силовики изъяли 4 полуавтоматических пистолета различных марок и калибров, патроны к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.
Известно, что в начале января, как только начались народные волнения из-за подскочивших цен на газ, Арман прилетел в Казахстан из Турции. Очевидно, преступник почувствовал, что имея некоторые ресурсы и "авторитет", сейчас самое время, чтобы оседлать волну протестов, которая "вознесёт" его в какое-нибудь "высокое" кресло. Но не фортануло.
Примечательно, что вчера, в самый кровопролитный день, когда Токаев объявил о начале контртеррористической операции, Арман Джумагельдиев записал видео, в котором жестко осудил грабежи и мародёрство со стороны "протестующих".
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Но это его не спасёт. Арман и его подручные обвиняются в организации и координации погромов. К тому же казахские спецслужбы знают про действия и мотивы задержанных что-то ещё.
Есть мнение, что Арман сотрудничает с турецкими спецслужбами:
И на "закуску": видеообращение уважаемого Рамзана Ахматовича, дон, к братскому казахскому народу, дон
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Был простой протесть на завыщение цен на энергоресурсы, превратился в стокновение, переростал на митинг.
От митинга 2 пути: либо смена власти мирным путем, либо подавление.
Очевидно, полиция и армия перешла на сторону народа, вот и поэтому президенту пришлось пойти на ва-банк и пригласить чужую армию.
Такая сценария была в Польше в 1939 и в Чехословакии в 1938.
Так Гитлер начал свою войну.
1.- какой рост цен на энергоресурсы, подорожал автомобильный газ.
2. Какая армия, на чью сторону? Сейчас Алма-Ату зачищают ВС Казахстана.
3. Где в Польше в 1939 году были беспорядки?