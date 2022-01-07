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В Казахстане задержали одного из зачинщиков беспорядков

В Казахстане задержали одного из зачинщиков беспорядков (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 января 2022 16:30
Сообщество : Криминал
Метки: Казахстан   видео   задержание   организатор беспорядков   спецоперация   
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Криминальный "авторитет" по прозвищу Арман Дикий прилетел из Турции, чтобы свергнуть власть навсегда поселиться в тюрьме. Зато на родине!

В штабе по борьбе с терроризмом сообщили о задержании пяти членов ОПГ во главе с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, известным в узких кругах как Дикий Арман. У задержанных силовики изъяли 4 полуавтоматических пистолета различных марок и калибров, патроны к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Известно, что в начале января, как только начались народные волнения из-за подскочивших цен на газ, Арман прилетел в Казахстан из Турции. Очевидно, преступник почувствовал, что имея некоторые ресурсы и "авторитет", сейчас самое время, чтобы оседлать волну протестов, которая "вознесёт" его в какое-нибудь "высокое" кресло. Но не фортануло.

Примечательно, что вчера, в самый кровопролитный день, когда Токаев объявил о начале контртеррористической операции, Арман Джумагельдиев записал видео, в котором жестко осудил грабежи и мародёрство со стороны "протестующих".

Но это его не спасёт. Арман и его подручные обвиняются в организации и координации погромов. К тому же казахские спецслужбы знают про действия и мотивы задержанных что-то ещё.


Есть мнение, что Арман сотрудничает с турецкими спецслужбами:

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Метки: Казахстан   видео   задержание   организатор беспорядков   спецоперация   
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Олег Час назад
Любая революция отбрасывает социальный строй на десятки лет назад. Если жили плохо, будут жить ещё хуже.
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3k
Едондер пуп Минуту назад
Так, ОПГ есть, страна НАТО есть. Не хватает педераста какого-нибудь для комплекта "зачинщиков".
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5k
молотый Либентроп 15 минут назад
Истинное лицо протестунов.
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3k
Кистень 23 минуты назад
фАртануло. От слова "ФАРТ".
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27k
Notan Blaine 24 минуты назад
Странные эти фанаты турков и турана. Думают, что если к ним придет добрый янычар, то их жизнь станет раем, а не постигнет судьба курдов.
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36k
Netyn 24 минуты назад
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2k
Сергей Полчаса назад
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−99
Инженер 40 минут назад
Тарас, Рамзан жил в Баку.
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−99
Инженер 42 минуты назад
Когда власть уже не может ничего делать с народом, он втайне отправляет зачинщиков, организовывает такие "грабежи" , сидит и смотрит, потом начинает задерживать тех, кто следует "примером" таких зачинщиков.
Был простой протесть на завыщение цен на энергоресурсы, превратился в стокновение, переростал на митинг.
От митинга 2 пути: либо смена власти мирным путем, либо подавление.
Очевидно, полиция и армия перешла на сторону народа, вот и поэтому президенту пришлось пойти на ва-банк и пригласить чужую армию.
Такая сценария была в Польше в 1939 и в Чехословакии в 1938.
Так Гитлер начал свою войну.
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14k
vikklu 42 минуты назад
Урка и политика? Не смешите мои тапки. Спецслужбы такие спецслужбы... Бедная сова.
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289
zenon 51 минуту назад
А этот мафиози, согласен быть главным подозреваемым? Сколько ему за это дадут? Если он родственник Остапа Бендера и турецко поддатый, он наверное сотрудничает со всеми разведками на планете за бесплатно. Прикатился сделать переворот, как будто при этих властях ему было плохо.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Турки со своим тюркским союзом, или как его там, решили во взрослые дела въехать. Дибилы, млять, им помидоры сдавать закрыли, так сам турка-паша извиняться кинулся, прям отсосать ВВ готов был. Я до сих пор уверен, что наш самолет этим черножопым слишким просто простили, за извинения.
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7k
portmen77 Час назад
А в чём конкретно вы видите разницу между Арманом и Рамзаном. Одинаково к успеху шли. Просто одному фартануло, другому нет.
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39k
Alex Час назад
100% тут без турецких свиней не обошлось.
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Вброс - пасс - выброс! Гы-гы-гоооол?!!!
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423
владимир фёдоров Час назад
У каждой попытки переворота есть бенефициары с именами и фамилиями , есть названия организаций занимающихся подготовкой переворотов , есть структуры и банки курирующие финансовые потоки предназначенные боевикам, а судя по комментам под данным постом , тут собрались либо невинные лемминги , либо хохло- балтийская падаль которая готова отсосать у любого ,чтоб не сдохнуть с голоду.
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58
Vargard Час назад
Что все таки с повышением цен?
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1k
Шпиц Час назад
Ссылка youtu.be
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−2
uid-u7hvm57s Час назад
Цель переворота достигнута, лишних и свидетелей зачистят, дальше несколько вариантов развития ситуации.
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1k
Estie Час назад
За несколько дней задержали криминального авторитета. Почему в нашей стране до сих пор ОПГ вообще существуют?))
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134
Nаnе First NameLаst Час назад
Бедный кадырка, дон. Только обдолбался, дон, но сверху сказали срочно запилить видос, дон. И даже нэ ызвынились, дон.
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