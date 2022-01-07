В Казахстане задержали одного из зачинщиков беспорядков

Известно, что в начале января, как только начались народные волнения из-за подскочивших цен на газ, Арман прилетел в Казахстан из Турции. Очевидно, преступник почувствовал, что имея некоторые ресурсы и "авторитет", сейчас самое время, чтобы оседлать волну протестов, которая "вознесёт" его в какое-нибудь "высокое" кресло. Но не фортануло.