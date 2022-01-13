Топ-35 голливудских фильмов, которые должен посмотреть каждый

Киноэпопея Виктора Флеминга про Америку, которую потеряли южане. Над "Унесёнными ветром" работало, наверное, рекордное для одного фильма количество режиссёров и сценаристов. Тринадцать человек, включая автора "Великого Гэтсби" Скотта Фицджеральда, писали сценарий, а ставили картину три режиссёра: Джон Кьюкор, Виктор Флеминг и Сэм Вуд.

Вивьен Ли была выбрана на главную роль из 1400 претенденток. И получилось, что одну из самых известных американок в литературе и кино сыграла англичанка. "Унесённые ветром" долгое время был рекордсменом по сборам и количеству "Оскаров". Совсем недавно классический фильм признали романтизирующим рабство и теперь на стримингах сопровождают предисловием историка, который объясняет, в каких местах фильм морально устарел.