Топ-35 голливудских фильмов, которые должен посмотреть каждый

Этот список может показаться вам странным, потому что там нет многих великих американских фильмов. Воткнуть в 35 пунктов всё никак нельзя. А почему пунктов именно 35? Не знаю. Подумаю об этом завтра.
Эта трагикомедия считается вершиной творчества Чаплина. Картина снята в 1931 году, когда кино уже было звуковым, однако Чаплин до последнего противился звуку, поэтому в "Огнях" записана только музыка, а в открывающей сцене людскую речь озвучивают музыкальные инструменты. Требовательность Чаплина к Вирджинии Черрил, исполнившей роль слепой цветочницы, стала голливудской легендой. Он выматывал её сотнями дублей одной и той же сцены, выгонял со съёмок, не найдя ей замены снова приглашал, а потом опять бесконечные дубли и скандалы. Любопытно, что изначально у Чаплина была идея снять фильм, в котором ослепший клоун пытается сделать так, чтобы его дочь не поняла, что он ослеп.
Киноэпопея Виктора Флеминга про Америку, которую потеряли южане. Над "Унесёнными ветром" работало, наверное, рекордное для одного фильма количество режиссёров и сценаристов. Тринадцать человек, включая автора "Великого Гэтсби" Скотта Фицджеральда, писали сценарий, а ставили картину три режиссёра: Джон Кьюкор, Виктор Флеминг и Сэм Вуд.
Вивьен Ли была выбрана на главную роль из 1400 претенденток. И получилось, что одну из самых известных американок в литературе и кино сыграла англичанка. "Унесённые ветром" долгое время был рекордсменом по сборам и количеству "Оскаров". Совсем недавно классический фильм признали романтизирующим рабство и теперь на стримингах сопровождают предисловием историка, который объясняет, в каких местах фильм морально устарел.
Первый полностью звуковой фильм Чарли Чаплина. Если в "Новых временах" он всего лишь пел песенку на непонятном языке, то в "Диктаторе" он уже полноценно заговорил. Причём еврейский парикмахер в костюме Бродяги немногословен, зато томанский диктатор, которого тоже сыграл Чаплин, не затыкается. Съёмки картины начались ещё до начала Второй мировой, а премьера практически совпала с захватом Гитлером Франции. Однако даже тогда в США было полно людей, симпатизирующих нацистам, поэтому показы "Великого диктатора" срывали, а Чаплину угрожали.
"Великий диктатор" стал эталоном политической сатиры в кино, многие сцены оттуда (танец с глобусом, бритьё под Брамса, финальная речь парикмахера) вошли в киноучебники. Чаплин признавался, что если бы в конце 1930-х знал о всех ужасах нацизма, то смог бы снять "Диктатора". Кстати, по слухам, Гитлер дважды смотрел этот фильм, после чего объявил Чаплина личным врагом.
"Гражданин Кейн" регулярно занимает первые строчки в списках лучших американских фильмов всех времён, а по цитируемости он, наверное, уступает только "Крёстному отца". Орсон Уэллс, напугавший американцев своей радиопостановкой "Войны миров", снял "Кейна" и сыграл там главную роль, когда ему было всего лишь 25 лет. Прототипом Кейна стал владелец почти всех американских газет, изобретатель "жёлтой прессы" Уильям Хёрст. Про создание сценария картины Херманом Манкевичаем и Орсоном Уэллсом был снят фильм Дэвидом Финчером в 2020 году.
С самого начала "Касабланка" не представлялась студии Warner Bros. чем-то интересным, обычное околовоенное кино, которое должно было собрать скромную кассу на волне интереса к конференции союзников и высадке войск на севере Африки. И хотя сюжет фильма основывался на пьесе, сценарий картины не был закончен даже наполовину, когда в мае 1942 года съемки стартовали. Шедевром ленту сделали режиссер Майкл Кёртис, блистательные Хамфри Богарт и Ингрид Бергман в главных ролях и продюсер Хэл Б. Уоллис, не просто собравший на площадке отменную команду, но и принявший непосредственное участие в доводке десятки раз переписываемого сценария. Говорят даже, что знаменитые слова "Луи, мне кажется, что это начало прекрасной дружбы" принадлежат перу Уоллиса.
Голливудская новогодняя классика, которую крутят в США по ТВ в Новый год. Поставил картину американский классик Фрэнк Капра, режиссёр таких хитов, как "Это случилось однажды ночью" и "Мистер Смит едет в Вашингтон". Любопытно, что "Замечательную жизнь" американский зритель разглядел не сразу, в 1947 году фильм провалился в прокате, а критики ругали его за излишнюю сентиментальность.
В 1986 году картину раскрасили. Исполнитель главной роли в фильме Джимми Стюарт резко осудил такое издевательство над классикой.
Драма Билли Уайльдера, одного из величайших комедийных режиссёров Голливуда, постановщика "В джазе только девушки". Не снимавшаяся с 1929 года звезда немого кино Глория Свенсон сыграла всеми забытую звезду немого кино Норму Дезмонд. В роли её слуги, а в прошлом режиссёра всех её фильмов снялся некогда популярный режиссёр Эрих фон Штрогейм. Один из величайших голливудских продюсеров и режиссёров Сесил Б. Демилль сыграл самого себя. А ещё себя сыграли Бастер Китон, Анна Нильсен, Хедда Хоппер. Они тоже играют вышедших в тираж звёзд, которые по вечерам играют с Десмонд в карты.
В начале 1990-х по мотивам фильма композитором Эндрю Ллойдом Уэббером был написан мюзикл. А в 2021 году в МХТ Рената Литвинова поставила спектакль "Звезда вашего периода", сюжет которого основан на фильме Уайльдера.
Этот вестерн короля вестернов Джона Форда считается вершиной жанра. В главных ролях Джон Уэйн, Джеффри Хантер и Вера Майлз, наиболее известная по главной роли в "Психо" Хичкока.
Благодаря этому фильму Билли Уайльдера мы знаем, что "у каждого свои недостатки", но у "В джазе только девушки" (оригинальное название "Некоторые любят погорячее") недостатков нет.
Конец 1950-х, начало 1960-х стали временем настоящего триумфа для Альфреда Хичкока. Один за другим вышли такие хиты, как "Головокружение" (1958), "К северу через северо-запад" (1959), "Психо" (1960), "Птицы" (1963). Все перечисленные фильмы достойны попасть в наш список, но выделим "Психо" как самый часто цитируемый и самый культовый.
Известно, что Хичкок скупил столько экземпляров романа, на котором основан фильм, сколько смог, чтобы зрители раньше времени не узнали главный сюжетный поворот "Психо". Картина с успехом прошла в прокате и получила три продолжения, к которым Альфред Хичкок не имеет никакого отношения, однако во всех трёх фильмах снялся Энтони Перкинс, сыгравший главную мужскую роль в оригинале. В 1998 году Гас Ван Сент снял покадровый ремейк "Психо".
1960-е - начало 1970-х - период великих голливудских киномюзиклов. Это "Моя прекрасная леди", "Звуки музыки", "Скрипач на крыше", "Холлоу, Долли", "Сешная девчонка" и, конечно же, "Вестсайдская история". Все эти фильмы - киноадаптация бродвейских мюзиклов. "Вестсайдская история" - это "Ромео и Джульетта", но только действие перенесено в Нью-Йорк середины XX века, а вместо враждующих семейств Капулетти и Монтекки враждующие уличные банды "Джеты" и "Акулы". Роль пуэрториканки Марии сыграла уроженка Владивостока Натали Вуд (настоящее имя Наталья Захаренко). В 2021 году вышел ремейк мюзикла, снятый Стивеном Спилбергом.
Экранизация истории Трумэна Капоте о девушке с противоречивым характером Холли Голайтли стала знаковой для Одри Хепберн. В гардеробе героини, одетой Юбером де Живанши (одним из ближайших друзей Одри в реальной жизни), есть драгоценности, шляпы, балетки из кожи аллигатора с острым носком и это культовое маленькое черное платье. "Завтрак у Тиффани" — безостановочный праздник моды, от начала перед магазином Тиффани на Пятой авеню до идеальной финальной сцены.
Кстати, Капоте поставил студии условие, что главную роль должна играть только Мерилин Монро. Но Монро запретила её наставница по актёрскому мастерству сниматься в роли девушки лёгкого поведения (которой по книге и была Холли). Трумэн Капоте назвал утверждение Хепберн на роль худшим кастингом в истории кино.
Фильм рассказывает о легендарном герое Первой мировой войны - английском разведчике Т.Э. Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и возглавившем их в походе против турок. Картине скоро стукнет 60 лет, но его так качественно отреставрировали, что кажется, будто "Лоуренса" сняли совсем недавно. В главных ролях ведущие актёры 1960-х - Питер О’Тул, Алек Гиннесс, Энтони Куинн, Омар Шариф (он ещё сыграет в Дэвида Лина главную роль в "Докторе Живаго"). Фильм идёт 3,5 часа и лишь однажды за всё это время в кадре появляется женщина.
В основе сюжета — актуальная в то время (и не только) проблема взаимоотношений между двумя сверхдержавами — СССР и США. Обе страны обзавелись коллекцией ядерных ракет и только и ждут со стороны противника повода, агрессии, неверно сказанного слова. Нервы на пределе. Под милую мелодию песни "We`ll Meet Again", лирическую и торжественную одновременно, этот мир накрывает ядерная катастрофа. Английский комик Питер Селлерс, наиболее известный по роли инспектора Клузо в "Розовой пантере", сыграл в картине три роли: полковника, президента США и доктора Стрейнджлава.
Любопытный факт: американский режиссёр Оливер Стоун выбрал этот фильм для совместного просмотра с Владимиром Путиным.
Заглавный герой хоррора Романа Полански становится ключевым персонажем фильма задолго до того, как появляется на свет. Розмари подозревает, что была изнасилована демоном и что ее нерожденный ребенок может быть потусторонним существом. Это первый американский фильм Романа Полански.
Автор романа "Крёстный отец" знал о жизни гангстеров только со слов работников казино, обслуживающих бандитов. Режиссёр Френсис Форд Коппола ничего не знал о гангстерах и фильмы про них не любил. Сами мафиози всячески препятствовали созданию картины. Продюсеры считали Аль Пачино плохим актёром. Короче говоря, фильм не должен бы вообще состояться. Но получился такой шедевр, что мафия стала ему подражать. Более подробно историю создания картины читайте по ссылке.
Мел Брукс поиздевался (конечно же, с любовью и уважением) над главными жанрами американского кино: над вестерном ("Сверкающие сёдла"), над немым кино ("Немое кино"), над фильмами Хичкока ("Боязнь высоты"), над историческими эпопеями ("Всемирная история. Часть 1"), над фантастикой ("Космобольцы"). Классчиеские фильмы ужасов он препарировал в "Молодом Франкенштейне" (в 1990-х от Брукса достанется и Дракуле в фильме "Дракула: Мёртвый и довольный"). Идея картины принадлежала Джину Уайльдеру, сотрудничество которого с Бруксом началось с "Продюсеров". Сценарий актёр и режиссёр писали вместе. Поставить чёрно-белую комедию в середине 1970-х было довольно смелым решением со стороны Мела Брукса, студии отказывали ему, узнав, что фильм будет чёрно-белым. Однако ему удалось пробить свою идею. "Молодой Франкенштейн" стал одним из самых кассовых фильмов Мела Брукса и вошёл в спискок лучших американских комедий.
Писатели часто не любят экранизации своих произведений. Вот и Кен Кизи счиал, что фильм Милоша Формана не имеет ничего общего с тем, что он написал. Говорят, что он осудил картину, даже не посмотрев её. А ещё есть легенда, что однажды он смотрел телевизор и попал на "Пролетая над гнездом кукушки", с интересом посмотрел несколько минут, а потом понял, что это за кино, и с отвращением переключил канал. Читайте историю создания фильма по ссылке.
Первый в истории летний блокбастер, заработавший в США $260 млн долларов.
Вуди Аллен обожает русскую литературу, о чём многократно признавался в своих фильмах. "Любовь и смерть" - это пародия на всех русских классиков сразу. В главных ролях Вуди Аллен и его частая парнтёрша по экрану Дайан Китон. Наверное, если выбирать один фильм Аллена, то в список лучше включить "Энни Холл" или "Манхэттен", но "Любовь и смерть" однозначно смешнее.
Роберт де Ниро играет социопатичного ветерана Вьетнамской войны, который медленно сходит с ума, работая таксистом в Нью-Йорке. Фильм снят по сценарию известного кинокритика Пола Шредера, который основан на переработке классического вестерна "Искатели", который уже упоминался в нашем списке, и насыщен автобиографическими элементами. Среди литературных источников, от которых он отталкивался, сценарист называет работы Федора Михайловича Достоевского ("Записки из подполья") и Жан-Поль Сартра ("Тошнота").
Этот фильм стал прорывным дебютом для Сильвестра Сталлоне. Никому не известный сценарист с сотней долларов в кармане отказался продавать свой сценарий за $350 000. Зато продал его за доллар с условием, что сыграет главную роль. "Рокки" стал кассовым хитом и обладателем "Оскара" за лучший фильм. Сталлоне тоже получил номинации как лучший актёр и лучший сценарист. "Рокки" получил 7 продолжений.
Майкл, Стивен и Ник – закадычные друзья. Они работают на одном заводе, после трудового дня веселятся в местных пабах, встречаются с красивыми девчонками, ходят на охоту, а вскоре приятели отправятся вместе воевать во Вьетнам. Однако сначала нужно обязательно хорошо погулять, а повод имеется: Стивен женится на своей подруге Анджеле. Шумные и весёлые проводы из родного городка меняются на жестокие картины войны во Вьетнаме. На долю парней выпадут трудные испытания. Кого-то они закалят и сделают только сильнее, кого-то лишат души и утянут на самое дно. Вернуться домой не все, и будут они уже не те, что раньше.
В этом фильме Мерил Стрип сыграла свою первую роль в большом кино (до этого была лишь роль на ТВ), и в последний раз появился на экране Джон Казале (две части "Крёстного отца", "Собачий полдень").
Изначально фильм должен был снимать Джордж Лукас, причем дело было, когда война во Вьетнаме была ещё в разгаре. Первоначальный план состоял в том, чтобы снимать картину непосредственно во Вьетнаме, на партизанский манер. Однако компания Уорнер Бразерс отказалась финансировать такой проект, так как сомневалась в коммерческом успехе фильма. К тому же риск в том, что создатели фильма пострадают при съёмках в зоне боевых действий, был немалый. Френсис Форд Коппола снял фильм целиком на собственные средства, используя деньги, заработанные на съёмке двух "Крёстных отцов". Картину делали долго и тяжело, но результат оправдал все ожидания.
Пародия на фильмы-катастрофы, открывашя миру комедийный талант Лесли Нилсьена. Читайте по ссылке интервью с режиссёром "Аэроплана" Дэвидом Цукером.
Ридли Скотт показал нам электрические джунгли Лос-Анджелеса 2019 года. Созданный им образ оказался настолько мощным, что многие не поняли, что увидели. А это, вероятно, худшее, что может случиться с фильмом. После выхода критики растоптали кино, а публика его проигнорировала. Но это был не конец, а лишь начало. Подобно фениксу, "Бегущий по лезвию" восстал из пепла ядерного костра и со временем занял первые строчки в списках лучших фантастических фильмов. В 2017 году картина обзавелась продолжением, где снова сыграл Харрисон Форд.
Лучший фильм про перемещения во времени. Любопытно, что в первой версии сценария герои путешествовали между 1985 и 1955 в холодильнике, который получал энергию от ядерного взрыва.
Про Вьетнам в Голливуде снято множество замечательных фильмов. "Взвод" - один из лучших. Поставил картину Оливер Стоун, на своей шкуре испытавший тяготы Вьетнамской войны. Перед началом съёмок исполнителей главных ролей (Чарли Шин, Уильям Дефо) отправили на две недели во вьетнамские джунгли, где они под присмотров ветеранов Вьетнама и без связи с внешним миром проходили курс молодого бойца. В эпизоде в картине появляется Джонни Депп.
Идеальная гангстерская сага Мартина Скорсезе, основанная на реальных событиях. Джо Пеши и Роберт Де Ниро ещё появятся сыграют гангстеров у Скорсезе в "Казино" и "Ирландце".
Цитаты, которые с каменным лицом произносит Арнольд Шварценеггер, разлетелись по всему свету. "Я вернусь", "Идём со мной, если хочешь жить" и "Аста ла виста, бейби" прочно вошли в обиход тысяч людей, не знающих о том, что используют весьма дорогие слова. Гонорар Шварценеггера за этот фильм составил примерно 15 миллионов долларов, а в кадре он произнес 700 слов. Одно слово стоило $ 21,429, а выражение "Hasta la vista, baby" — целых $ 85,716.
Клинт Иствуд прочно ассоциируется с вестерном. От "Долларовой трилогии" Серджио Леоне (1964-66) до картины "Непрощенный" (1992) - Иствуд всегда был совершенно органичен в роли немногословного ковбоя с сигарой в зубах и старом пончо, героя, который всегда выступает за справедливость. Клинт Иствуд сам поставил "Непрощённого" и сыграл в нём главную роль. Фильм он посвятил памяти режиссёров Серджио Леоне и Дона Сигела, в фильмах которых прославился.
Экранизация классической пьесы Дэвида Мэмета "Гленгарри Глен Росс", более известная у нас под названием "Американцы", – едкая сатира, высмеивающая "оскал капитализма", в котором человек человеку волк. Пперед предстаёт сборище акул, щук, пираний бизнеса, впивающихся в глотки клиентам, расталкивающих друг друга локтями и ставящих подножки конкурентам, неудивительно, что счастье, успех и достаток в здравом понимании этих слов не ждут никого из героев фильма. Актёрский ансамбль в фильме безупречный: Джек Леммон, Алек Болдуин, Кевин Спейси, Аль Пачино, Эд Харрис, Джонатан Прайс, Алан Аркин.
В домашнем прокате лента собрала рекордные для артхаусной картины 108 млн. долларов. До "Криминального чтива" ни одному независимому низкобюджетному фильму не удавалось заработать в США больше 100 млн. долларов. В мире картина собрала почти в два раза больше - 214 млн. долларов. Ожидания Тарантино были превышены больше чем в 10 раз, создатель в лучшем случае надеялся на тридцатимиллионные сборы. В 2013 году "Криминальное чтиво" было признано фильмом, имеющим культурное, историческое и эстетическое значение и внесено в Национальный реестр фильмов США.
Главные посыл большинства фильмов Стивена Спилберга - надо оставаться человеком в любых условиях. В "Спасти рядового Райана" герои всё время действуют нелогично с точки зрения логики ведения войны, но по-человечески. И им всё время это выходит боком. Однако герой Тома Хэнкса всё же остаётся человеком, а рядового Райна спасают.
"Матрица", вдохновлённая книгами и комиксами, которыми увлекались Вачовски в молодости, началась с простой идеи о том, что все окружающие нас предметы ненастоящие: это лишь образы, созданные машинами. На разработку сценария у Вачовски ушло пять с половиной лет, за это время они проделали титаническую исследовательскую работу и написали 14 версий сценария.
Источник:
- Лучшие комедийные фильмы 2020-2021
- Интересные фильмы про любовь
- 11 самых смешных фильмов последних лет
- Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой
- 25 актеров, которые шли на безумные меры, чтобы вжиться в роль
Понравилось33