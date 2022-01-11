10 фильмов с захватывающим сюжетом

В некогда популярный и всегда до отказа заполненный отель, а ныне просто глухое местечко на границе двух штатов под названием "Эль Рояль", приезжает одновременно целых четыре постояльца: священник, продавец бытовых товаров, темнокожая дама и девушка-хиппи. Единственным сотрудником гостиницы является консьерж Майлз. Получив ключи, гости расходятся по комнатам. Все они приехали туда не случайно, а до утра доживут далеко не все.

В фильме блестящий актёрский состав: Джон Хэмм (сериал "Безумцы"), Крис Хемсворт ("Тор"), Дакота Джонсон ("50 оттенков серого"), Джефф Бриджес ("Большой Лебовски"). Кстати, после этой картины Джефф Бриджес на время ушёл из кино, чтобы вылечиться от рака. Известно, что Бриджес уже идёт на поправку и планирует в ближайшее время вернуться в строй.