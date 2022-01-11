10 фильмов с захватывающим сюжетом

Есть картины, которые сжимают время. Вроде бы фильм идёт два часа, а кажется, что всего минут тридцать прошло. Вот насколько интересно наблюдать за сюжетом.
Фильм Мартина Макдоны, знаменитого ирландского драматурга, сценариста и режиссёра, сочинившего и поставившего такие хиты, как "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В главных ролях лучшие актёры мирового кино: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон, Том Уэйтс.
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Хитрый и расчётливый аукционист Олдман (Джеффри Раш) собрал с помощью махинаций огромную подпольную коллекцию картин. Однажды он получает предложение оценить антикварные вещи, доставшиеся в наследство молодой таинственной женщине Клэр (Сильвия Хукс). Она страдает боязнью открытых пространств, не покидает своей комнаты и на многочисленные просьбы встретиться с Олдманом отвечает отказом. Заинтригованный её странным поведением немолодой мужчина, проводя день за днём среди бесценных вещей, постепенно влюбляется в клиентку. Игра в невидимку рано или поздно завершится, но в финале зрителя ждёт сюрприз. Фильм Джузеппе Торнаторе ("Малена", "Легенда о пианисте").
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Труппа фокусников под предводительством харизматичного Атласа (Джесси Айзенберг) даёт несколько высокотехнологичных шоу. Сперва прямо на глазах у изумленных зрителей они грабят парижский банк, находясь при этом в Лас-Вегасе, затем разоблачают финансового афериста, направив его миллионы на банковские счета зрителей. Власти ошарашены их тщательно спланированными операциями, однако агент ФБР Дилан Родс (Марк Руффало) намерен заставить иллюзионистов расплатиться за свои преступления и остановить их. В 2016 году вышло продолжение, в котором фокусники противостоят персонажу Дэниела Редклиффа.
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Экранизация фантастической драмы Кристофера Приста, сюжет которой был сильно видоизменён Кристофером Ноланом и его братом Джонатаном. Фильм повествует о противостоянии двух фокусников Бордена (Кристиан Бейл) и Энжиера (Хью Джекман), которые используют жёсткие методы конкуренции после того, как их поссорил несчастный случай, ставший причиной смерти жены Энжиера. Чтобы удивить публику новым трюком, который никто никогда не видел и вряд ли будет кем-либо повторён, фокусники готовы пойти на всё. И они оба поражают друг друга (и зрителя) тем, насколько многим они готовы пожертвовать, чтобы стать лучшими в своём ремесле. В роли Николы Теслы в картине снялся Дэвид Боуи.
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Восемь кандидатов дошли до финального испытания в борьбе за высокую должность в престижной компании. Им осталось сдать экзамен, который для многих из них станет буквально последним в жизни.
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Яркий представитель южнокорейского кино. Картина Пак Чхан Ука ("Сочувствие господину Месть", "Слжанка") рассказывает о мужчине, который 15 лет провел в частной тюрьме, так и не узнав, почему его схватили и заперли за решетку. Все эти годы герой обдумывал месть и готовил себя к побегу и расправе над теми, кто виновен в его бедах. Но когда герой оказывается на свободе, он обнаруживает, что многолетнее заключение было лишь первым этапом изощренных издевательств, которые ему предстоит пережить. В 2013 году вышел американский ремейк с Джошом Бролином в главной роли.
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В некогда популярный и всегда до отказа заполненный отель, а ныне просто глухое местечко на границе двух штатов под названием "Эль Рояль", приезжает одновременно целых четыре постояльца: священник, продавец бытовых товаров, темнокожая дама и девушка-хиппи. Единственным сотрудником гостиницы является консьерж Майлз. Получив ключи, гости расходятся по комнатам. Все они приехали туда не случайно, а до утра доживут далеко не все.
В фильме блестящий актёрский состав: Джон Хэмм (сериал "Безумцы"), Крис Хемсворт ("Тор"), Дакота Джонсон ("50 оттенков серого"), Джефф Бриджес ("Большой Лебовски"). Кстати, после этой картины Джефф Бриджес на время ушёл из кино, чтобы вылечиться от рака. Известно, что Бриджес уже идёт на поправку и планирует в ближайшее время вернуться в строй.
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Детективная комедия про супружескую пару, чья увлечённость настольными играми зашла слишком далеко. В главных ролях Джейсон Бейтман ("Несносные босс") и Рейчел Макадамс ("Дневник памяти").
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На пятую годовщину своей свадьбы жена Ника (Бен Аффлек) Эми Дюнн (Розамунд Пайк) исчезает. Расследуют исчезновение девушки пара детективов и все улики, которые они находят, оборачиваются против ее мужа Ника. Режиссёр Дэвид Финчер рассказывал в интервью, что взял Аффлека на главную роль благодаря его нелепой улыбке на одном из фото. Именно так, по мнению режиссёра, должен был улыбаться телекамерам муж исчезнувшей.
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В этом фильме состоялся блестящий актёрский дебют Эдварда Нортона, принёсший ему номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Он предстал юношей, который страдает от раздвоения личности и попадает под обвинение в убийстве уважаемого епископа. Ключевая фигура триллера – герой Ричарда Гира, прославленный адвокат, который планирует выиграть дело любой ценой. Финал невероятен.
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