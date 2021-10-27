В прошлом году мы отмечали 40-летний юбилей фильма “Аэроплан!”, который я придумал и поставил вместе с моим братом Джерри и нашим другом Джимом Абрахамсом. Незадолго до пандемии на специальном показе фильма в Egyptian Theatre в Лос-Анджелесе мне задали вопрос, который раньше никогда не задавали: “Смогли бы вы снять “Аэроплан!” сегодня?” Я ответил: “Смогли бы. Только без шуток”.





Несмотря на то, что “Аэроплан!” регулярно включается в списки лучших комедий, на студии Paramount подумывали о том, чтобы перед повторным прокатом убрать сцену, которая может оскорбить современного зрителя. Я говорю о сцене, в которой двое чернокожих разговаривают на джайве (примечание: слэнг гарлемских негров), речь их трудно разобрать, поэтому на экране появляются субтитры. Мне не устают повторять: “Сегодня ты такую сцену не снимешь”. Но почему нет? Ведь этот гэг высмеивает и белых людей. Мы были беспристрастны и высмеивали обе точки зрения, поэтому никого та сцена не обидела, всем она понравилась. Но если сегодня я буду предлагать продюсерам комедию, в которой пожилая белая женщина переводит разговор двух негров; где восьмилетняя девочка говорит: “Я люблю, когда кофе черный, как мой мужчина”; где пилот спрашивает маленького мальчика: “Джоуи, ты когда-нибудь видел взрослого мужика голым?”, то мне откажут на продюсерском языке примерно так: “Это просто фантастика! Мы вам перезвоним”.





В 1979 году Майкл Айзнер, президент Paramount, напротив, дал нам полную свободу, не был цензором и не критиковал шутки, которые не понимает. Он подсознательно понимал, что создатели комедии должны экспериментировать, чтобы, так сказать, попасть в ноты, сделать так, чтобы шутка, осветив неудобную тему, позволила нам посмеяться над ней.





