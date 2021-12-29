Десятка отличных остросюжетных фильмов

Слевин (Джош Хартнетт) переезжает в Нью-Йорк, так как в родном городе у него не сложилось ни с личной жизнью, ни с работой. Главный герой решает попробовать свои силы в мегаполисе. Временное пристанище он находит у друга Ника. Большое яблоко встречает гостя не очень приветливо. Сразу же после прилёта Слевина грабят и разбивают нос.

Своего друга Ника он в квартире не обнаруживает, но в жилище активно наведываются мутные субъекты, которые принимают Слевина за хозяина и напоминают ему, что он в долгах как в шелках, но есть возможность от них избавиться. Для этого нужно просто убить неугодного мафии человека. Помимо прочего, вокруг Слевина мелькает целый калейдоскоп лиц, включая деятельную соседку, загадочного наёмника и дотошного детектива. Кажется, всему Нью-Йорку есть до дело до главного героя, и унести ноги отсюда вряд ли получится.