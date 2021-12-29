FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5900 постов • 1140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Десятка отличных остросюжетных фильмов

Десятка отличных остросюжетных фильмов (11 фото + 10 видео)

Автор:
29 декабря 2021 11:47
Сообщество : Кино
Метки: Бен Аффлек   Дэвид Финчер   брэд питт   брюс уиллис   голливуд   кино   триллеры   фильмы   
2246
11
10

В этих фильмах такие острые сюжетные повороты, что можно о них порезаться.

В основе картины лежит полицейское расследование серии кровавых убийств, совершенных маньяком. Каждое убийство "наказывает" жертву за определенные смертные грехи. В Библии описано семь таких грехов, и остановить страшную цепь убийств под силу только ветерану нью - йоркской полиции и его энергичному молодому напарнику. Захватывающий сюжет, яркая актерская игра, подчеркнутый натурализм фильма - все это держит зрителя в напряжении вплоть до последнего кадра.

"Семь" сделала Дэвида Финчера самым ярким открытием Голливуда середины девяностых. Своё следующие творение, которое искушенный киномир ждал с нетерпением, — фильм "Игра" с Майклом Дугласом в главной роли, Финчер выпустил в 1997 году. Картине была присуща финчеровская угнетавшая атмосфера, изумительный стиль и блестящий технический уровень, чувство отчаяния и безысходности и, конечно же, неожиданная концовка. К сожалению, кассового успеха "Семи" фильм не повторил.

Полная головоломок картина Кристофера Нолана, в которой персонажи проникают в разум, чтобы украсть идею.


Режиссёр объяснял в интервью, что каждый член команды по проникновению в голову выполняет роль, которая имеет аналог в съемочном процессе. Кобб (Ди Каприо) – режиссёр, Артур (Гордон-Левитт) – продюсер, Эймс (Том Харди) – кинозвезда, Ариадна (Эллен Пейдж, которая теперь Эллиот Пейдж) – художник-постановщик, Саито (Кэн Ватанабэ) – руководитель студии, и наконец, не в последнюю очередь, Фишер (Киллиан Мёрфи) — зритель.

Слевин (Джош Хартнетт) переезжает в Нью-Йорк, так как в родном городе у него не сложилось ни с личной жизнью, ни с работой. Главный герой решает попробовать свои силы в мегаполисе. Временное пристанище он находит у друга Ника. Большое яблоко встречает гостя не очень приветливо. Сразу же после прилёта Слевина грабят и разбивают нос.


Своего друга Ника он в квартире не обнаруживает, но в жилище активно наведываются мутные субъекты, которые принимают Слевина за хозяина и напоминают ему, что он в долгах как в шелках, но есть возможность от них избавиться. Для этого нужно просто убить неугодного мафии человека. Помимо прочего, вокруг Слевина мелькает целый калейдоскоп лиц, включая деятельную соседку, загадочного наёмника и дотошного детектива. Кажется, всему Нью-Йорку есть до дело до главного героя, и унести ноги отсюда вряд ли получится.

Герой Райана Рейнольдса просыпается в гробу. У него есть только зажигалка и мобильный телефон. Пока в зарытом в землю ящике не закончился воздух, главному герою надо выяснить, кто его зарыл, и как ему выбраться на свободу.

Четвёртый совместный проект Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Снят фильм по одноименному роману Денниса Лихэйна и под завязку набит характерными артистами: здесь вам и Макс фон Сюдов, и Бен Кингсли, и даже Джеки Эрл Хейли (Роршах из "Хранителей") – представьте их вместе, и вам уже станет не по себе. Тем, кто по каким-то причинам пропустил «Остров проклятых», этой информацией, пожалуй, следует ограничиться. Добавим лишь, что концовка дает простор для воображения — будет что обсудить с друзьями.

Джеймс Макэвой играет Кевина Крамба, страдающего психическим расстройством: в его голове проживает 23 личности с совершенно разным темпераментом и поведением. События фильма разворачиваются во вселенной другого фильма М. Найт Шьямалана "Неуязвимый" (2000). У картин есть общее продолжение "Стекло" (2019).

Главный герой картины Кристиан Вульф работает бухгалтером (собственно так фильм и называется – The Accountant) в небольшой конторе на окраине Чикаго. Еще он аутист и испытывает большие проблемы в общении с людьми. Зато специалист хороший. Кристиан Вульф не просто бухгалтер, а гений расчетов. По совету одного старого знакомого в исполнении Джеффри Тэмбора он использует свои "почти паранормальные" способности, разгребая черную бухгалтерию и сводя дебет с кредитом для главарей мафии, проворовавшихся финансовых воротил и прочих могущественных злодеев. И за это, а также за молчание, они щедро ему платят (например, оригиналом картины Джексона Поллока).



В оригинале фильм называется Limitless, что значит "безграничный". По сюжету находящийся в творческом кризисе писатель (Брэдли Купер) принимает секретные таблетки, позволяющие использовать мозг на 100%. Препарат даёт писателю невероятные способности, но побочные эффекты от них будут страшными.

Это испанский детектив с неожиданным сюжетным поворотом так всем понравился, что в 2018 году свою версию "Гостя" сняли в Италии, назвав его "Невидимым свидетелем", и дважды пересняли в Индии на разных языках под названиями "Месть" и "Кто".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Бен Аффлек   Дэвид Финчер   брэд питт   брюс уиллис   голливуд   кино   триллеры   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
onebibis Час назад
Большинство из этих фильмов смотрел. С ТСом согласен, отличная подборка.
От себя выделил бы "Счастливой число Слевина" - потрясающий сюжет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 13 минут назад
на редкость годная подборка. а nzt-48 таки бы хряпнул)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan Полчаса назад
Оставить надо коммент, чтоб не пролюбить пост. Пару фильмов не смотрел, а те, что смотрел-одобряю! Кроме острова проклятых. Его я не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Крайт 2 часа назад
Хоть и не в тему, но скажу своё мнение.
Недавно пересмотрел хороший фильм "Без права на ошибку" 1975 года выпуска.
Вот там точно хорошая остросюжетная линия и т.н. флэшбэки и временная флуктуация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Лучшие комедийные фильмы 2020-2021 Лучшие комедийные фильмы 2020-2021 Интересные фильмы про любовь Интересные фильмы про любовь 25 актеров, которые шли на безумные меры, чтобы вжиться в роль 25 актеров, которые шли на безумные меры, чтобы вжиться в роль Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10765



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
405
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
1
105
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
Набирающие популярность в сообществах
Маска - это удобно, полезно и практично!
1
18
Маска - это удобно, полезно и практично!
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
0
14
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#Ynews#новый год#приколы#в мире#картинки#актеры#СССР
#Юмор#кино#животные#прикол#подборка#Россия#полиция#позитив#общество#суд
#интересно#история#факты#интересное#сша#фильм#автомобили#автомир#смешные#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться