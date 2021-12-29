Десятка отличных остросюжетных фильмов

В этих фильмах такие острые сюжетные повороты, что можно о них порезаться.
В основе картины лежит полицейское расследование серии кровавых убийств, совершенных маньяком. Каждое убийство "наказывает" жертву за определенные смертные грехи. В Библии описано семь таких грехов, и остановить страшную цепь убийств под силу только ветерану нью - йоркской полиции и его энергичному молодому напарнику. Захватывающий сюжет, яркая актерская игра, подчеркнутый натурализм фильма - все это держит зрителя в напряжении вплоть до последнего кадра.
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"Семь" сделала Дэвида Финчера самым ярким открытием Голливуда середины девяностых. Своё следующие творение, которое искушенный киномир ждал с нетерпением, — фильм "Игра" с Майклом Дугласом в главной роли, Финчер выпустил в 1997 году. Картине была присуща финчеровская угнетавшая атмосфера, изумительный стиль и блестящий технический уровень, чувство отчаяния и безысходности и, конечно же, неожиданная концовка. К сожалению, кассового успеха "Семи" фильм не повторил.
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Полная головоломок картина Кристофера Нолана, в которой персонажи проникают в разум, чтобы украсть идею.
Режиссёр объяснял в интервью, что каждый член команды по проникновению в голову выполняет роль, которая имеет аналог в съемочном процессе. Кобб (Ди Каприо) – режиссёр, Артур (Гордон-Левитт) – продюсер, Эймс (Том Харди) – кинозвезда, Ариадна (Эллен Пейдж, которая теперь Эллиот Пейдж) – художник-постановщик, Саито (Кэн Ватанабэ) – руководитель студии, и наконец, не в последнюю очередь, Фишер (Киллиан Мёрфи) — зритель.
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Слевин (Джош Хартнетт) переезжает в Нью-Йорк, так как в родном городе у него не сложилось ни с личной жизнью, ни с работой. Главный герой решает попробовать свои силы в мегаполисе. Временное пристанище он находит у друга Ника. Большое яблоко встречает гостя не очень приветливо. Сразу же после прилёта Слевина грабят и разбивают нос.
Своего друга Ника он в квартире не обнаруживает, но в жилище активно наведываются мутные субъекты, которые принимают Слевина за хозяина и напоминают ему, что он в долгах как в шелках, но есть возможность от них избавиться. Для этого нужно просто убить неугодного мафии человека. Помимо прочего, вокруг Слевина мелькает целый калейдоскоп лиц, включая деятельную соседку, загадочного наёмника и дотошного детектива. Кажется, всему Нью-Йорку есть до дело до главного героя, и унести ноги отсюда вряд ли получится.
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Герой Райана Рейнольдса просыпается в гробу. У него есть только зажигалка и мобильный телефон. Пока в зарытом в землю ящике не закончился воздух, главному герою надо выяснить, кто его зарыл, и как ему выбраться на свободу.
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Четвёртый совместный проект Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Снят фильм по одноименному роману Денниса Лихэйна и под завязку набит характерными артистами: здесь вам и Макс фон Сюдов, и Бен Кингсли, и даже Джеки Эрл Хейли (Роршах из "Хранителей") – представьте их вместе, и вам уже станет не по себе. Тем, кто по каким-то причинам пропустил «Остров проклятых», этой информацией, пожалуй, следует ограничиться. Добавим лишь, что концовка дает простор для воображения — будет что обсудить с друзьями.
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Джеймс Макэвой играет Кевина Крамба, страдающего психическим расстройством: в его голове проживает 23 личности с совершенно разным темпераментом и поведением. События фильма разворачиваются во вселенной другого фильма М. Найт Шьямалана "Неуязвимый" (2000). У картин есть общее продолжение "Стекло" (2019).
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Главный герой картины Кристиан Вульф работает бухгалтером (собственно так фильм и называется – The Accountant) в небольшой конторе на окраине Чикаго. Еще он аутист и испытывает большие проблемы в общении с людьми. Зато специалист хороший. Кристиан Вульф не просто бухгалтер, а гений расчетов. По совету одного старого знакомого в исполнении Джеффри Тэмбора он использует свои "почти паранормальные" способности, разгребая черную бухгалтерию и сводя дебет с кредитом для главарей мафии, проворовавшихся финансовых воротил и прочих могущественных злодеев. И за это, а также за молчание, они щедро ему платят (например, оригиналом картины Джексона Поллока).
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В оригинале фильм называется Limitless, что значит "безграничный". По сюжету находящийся в творческом кризисе писатель (Брэдли Купер) принимает секретные таблетки, позволяющие использовать мозг на 100%. Препарат даёт писателю невероятные способности, но побочные эффекты от них будут страшными.
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Это испанский детектив с неожиданным сюжетным поворотом так всем понравился, что в 2018 году свою версию "Гостя" сняли в Италии, назвав его "Невидимым свидетелем", и дважды пересняли в Индии на разных языках под названиями "Месть" и "Кто".
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Понравилось38
От себя выделил бы "Счастливой число Слевина" - потрясающий сюжет.
Недавно пересмотрел хороший фильм "Без права на ошибку" 1975 года выпуска.
Вот там точно хорошая остросюжетная линия и т.н. флэшбэки и временная флуктуация.