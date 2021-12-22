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Лучшие комедийные фильмы 2020-2021

Лучшие комедийные фильмы 2020-2021 (11 фото + 10 видео)

Автор:
22 декабря 2021 21:30
Сообщество : Кино
Метки: Бурунов   Вуди Аллен   Галь Гадот   голливуд   кино   комедии   скала   фильмы   
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Современное кино не очень-то богато на хорошие комедии, но кое-что, над чем вполне можно посмеяться, откопать удалось.

Типичная европейская романтическая комедия позднего Вуди Аллена. На сей раз ветеран Голливуда выбрал местом действия испанский город Сан-Себастьян, где проходит знаменитый кинофестиваль.

Фильм о том, как три абсолютно разные семьи вынуждены провести отпуск под одной крышей. В главных ролях итальянские комики Альдо, Джованни и Джакомо.

Борат Сагдиев спустя 14 лет возвращается в АсАшАй с новым заданием - вручить вице-президенту Майку Пенсу секс-мартышку, исполняющую обязанности министра культуры.

Этот фильм должен был быть ситкомом, но стал полнометражным фильмом. Хотя в итоге из него всё же сделали сериал под названием "Батя. Полная версия". А по сюжету Макс (Стас Старовойтов) едет поздравить отца с юбилеем и по дороге вспоминает о том, как его воспитывал батя (Владимир Вдовиченков) в начале 1990-х.

Тоже в какой-то степени фильм про отца. Характер главного героя картины режиссёр и сценарист Евгений Шелякин списал с характера своего папы. А начинается "Хэппи-энд" с того, что дед просыпается в Таиланде, но не помнит кто он и как туда попал. Заканчивается всё, как и понятно из названия, хэппи-эндом. В главной роли сын Арчила Гомиашвили (Остап Бендер в "12 стульях" Гайдая) Михаил Гомиашвили.

"Бывшая с того света" - это если бы "Привидение" было английской комедией, действие которой происходит в 1930-х.

Роуд-муви про то, как смертельно больной отец семейства (Сергей Бурунов) отправляется на Грушинский фестиваль, что осуществить давнюю мечту и спеть там песню собственного сочинения (эту песню про оладушки для фильма написал Игорь Матвиенко). Попутно он помирится с отцом (Сергей Шакуров) и своей семьёй (Ирина Пегова, Монеточка, Семён Трескунов, Никита Павленко).

Упражнение на тему "Назад в будущее" с замечательными российскими актёрами Марией Ароновой и Сергеем Буруновым от режиссёра Алексея Нужного (короткометражка "Конверт" с Кевином Спейси, "Я худею", "Огонь").

Муж и жена, прожившие вместе 15 лет, живут, как в пьесе "Кто боится Вирджинии Вульф?", то есть постоянно язвят и подкалывают друг друга, периодически скандаля. Особенно их раздражают соседи сверху (и эта нелюбовь к соседям объединяет супругов), у которых, судя по стонам, всё хорошо. Однажды соседи снизу приходят в гости к соседям сверху в гости с заманчивым предложением.

Максимально тупой и максимально зрелищный боевик со Скалой, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадом, установивший рекорд по просмотрам на Netflix.

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Метки: Бурунов   Вуди Аллен   Галь Гадот   голливуд   кино   комедии   скала   фильмы   
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635
ЛикБез 2 часа назад
Кроме пары фильмов сплошное дерьмо.
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10k
zlopisec Час назад
Сплошной шлак....
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552
Влад 2 часа назад
Галь Гадом....
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Батю рекомендую всем, чьё детство пришлось на то время. Я несколько раз чуть не прослезился, настолько всё знакомо.
А вот Хэппи Энд наверное тоже посмотрю.
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