Лучшие комедийные фильмы 2020-2021

Тоже в какой-то степени фильм про отца. Характер главного героя картины режиссёр и сценарист Евгений Шелякин списал с характера своего папы. А начинается "Хэппи-энд" с того, что дед просыпается в Таиланде, но не помнит кто он и как туда попал. Заканчивается всё, как и понятно из названия, хэппи-эндом. В главной роли сын Арчила Гомиашвили (Остап Бендер в "12 стульях" Гайдая) Михаил Гомиашвили.