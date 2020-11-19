Луиза Флетчер, исполнительница роли сестры Рэтчед, была утверждена на роль после того, как объяснила Форману своё видение персонажа. Режиссёр считал, что Рэтчед должна быть настоящей садисткой. Но Флетчер была другого мнения. Её Рэтчед не понимает, что она зло, она верит в то, что помогает людям. Форману такая трактовка показалась более правдивой и подходящей картине.

Луиза Флетчер не общалась с другими актёрами вне съёмочной площадки. Так распорядился Форман, чтобы дружеские отношения актёров не повредили отношениям их персонажей. Флетчер ничего не оставалось делать как с грустью наблюдать со стороны, как Николсон, ДеВито, Ллойд и компания веселятся после окончания рабочего дня. Да и на съёмках они тоже веселились, пока она строго глядела на них из сестринской стеклянной будки. В конце съёмок строгая Рэтчед решила сделать своим пациентам сюрприз. Она попросила оператора снять её в одних трусах (это были семейки Макмёрфи, которые он носил в одной сцене, не вошедшей в картину) в духе пинап-постеров 1940-х. Затем распечатала фотографию и раздала всем членам съёмочной группы с подписью "Милдред". Кстати, имя медсестре Луиза Флетчер придумала сама.

Оператор Хаскелл Уэкслер как-то сказал осветителю по поводу внешности Луизы Флетчер: "Что мы будем делать с её сраным лицом. Он же плоское". На следующий день Флетчер увидела, как оператор с недовольным лицом пристраивается к камере и сказала: "Что, Уэкслер, не знаешь, как снимать моё сраное плоское лицо?" Уэкслер был озадачен: неужели осветитель растрепал? Но актриса объяснила, что умеет читать по губам, потому что воспитывалась глухонемыми родителями. Зрители узнали об этой способности актрисы, когда её вручали "Оскар". Она поблагодарила своих родителей на языке жестов.