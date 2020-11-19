Премьера культового фильма Милоша Формана состоялась 19 ноября 1975 года в Чикаго. Предлагаем в честь юбилея пересмотреть картину и узнать любопытные факты о её создании.
Христос и аферист
Роман Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" был впервые опубликован в 1962 году. Актёр Кирк Дуглас ("Спартак", "Тропы славы") захотел приобрести права на книгу, как только прочитал роман. Он соскучился по живому зрительному залу и загорелся идеей вернуться после долгого отсутствия на Бродвей в роли Макмёрфи. Он договорился с драматургом Дейлом Вассерманом (автором либретто знаменитого мюзикла "Человек из Ламанчи"), что тот сделает инсценировку и будет владеть правами на театральную версию книги, а Дуглас получит права на экранизацию. Права на постановку книги и экранизацию Кен Кизи продал за $47 000.
Спектакль вышел в 1963 году. Публика встретила возвращение Дугласа на театральную сцену без особого энтузиазма. Критики называли спектакль дурновкусным, а Макмёрфи бесстыдным персонажем. Тем не менее инсценировка Вассермана с Дугласом в главной роли продержалась на Бродвее пять месяцев. Вассерман назвал получившийся спектакль ужасным из-за неправильного подхода Кирка Дугласа к своему персонажу. Драматург вспоминал о той постановке: "Возвращение на сцену так напугало Дугласа, что от страха он старался нравиться публике каждую секунду. Его герой наполовину Христос, а наполовину аферист, и он не должен быть милым и всем нравиться".
Спектакль вышел в 1963 году. Публика встретила возвращение Дугласа на театральную сцену без особого энтузиазма. Критики называли спектакль дурновкусным, а Макмёрфи бесстыдным персонажем. Тем не менее инсценировка Вассермана с Дугласом в главной роли продержалась на Бродвее пять месяцев. Вассерман назвал получившийся спектакль ужасным из-за неправильного подхода Кирка Дугласа к своему персонажу. Драматург вспоминал о той постановке: "Возвращение на сцену так напугало Дугласа, что от страха он старался нравиться публике каждую секунду. Его герой наполовину Христос, а наполовину аферист, и он не должен быть милым и всем нравиться".
Первая попытка экранизации
Именно Кирк Дуглас договорился с чешским режиссёром Милошем Форманом об экранизации романа. В 1964 году Дуглас был в Чехословакии, где и познакомился с Форманом. Он разрекламировал ему роман и пообещал прислать книжку по почте. Форман не получил посылку, так как её конфисковали на чехословацкой границе, и обиделся на Дугласа за то, что тот не сдержал обещание. Дуглас же обиделся на Формана за то, что тот не поделился своим впечатлением от романа и даже не поблагодарил за книгу. Несколько лет актёр и режиссёр дулись друг на друга, пока сын Дугласа Майкл не разобрался в ситуации, когда сам захотел экранизировать роман и связался с Милошем Форманом.
Выше карикатура на Кирка Дугласа в бродвейской постановке "Пролетая над гнездом кукушки".
Выше карикатура на Кирка Дугласа в бродвейской постановке "Пролетая над гнездом кукушки".
Семейное дело Дугласов
Кирк Дуглас долго пытался перенести кингу на экран. Несмотря на колоссальный успех книги (к моменту выхода фильма в 1975-м книга получила 20 переизданий в США), студии не хотели связываться с фильмом про душевнобольных, сюжет фильма они считали экономически невыгодным. В конце 1960-х Майкл Дуглас, тоже большой поклонник произведения Кена Кизи, попросил отца передать права ему.
В 1967 году он посмотрел фильм Милоша Формана "Бал пожарных" и решил, что "Пролетая над гнездом кукушки" должен непременно снимать Форман. Дугласу-младшему и его напарнику продюсеру Солу Заентцу понравилось, что на первой же встрече с режиссёром в Калифорнии он подробно прошёлся с ними по сценарию и рассказал про каждую сцену, как он её видит и как будет её снимать.
С кинокомпаниями Майклу Дугласу тоже пришлось повозиться, они по-прежнему отказывались спонсировать фильм про душевнобольных. Дала добро на производство только студия "20-й век Фокс", но с одним условием - надо переписать сценарий так, чтобы Николсон в финале не умирал. Дуглас и Заентц отказались приделывать хэппи-энд. К счастью, затем их проект подобрала студия United Artists без всяких дурацких условий.
В 1967 году он посмотрел фильм Милоша Формана "Бал пожарных" и решил, что "Пролетая над гнездом кукушки" должен непременно снимать Форман. Дугласу-младшему и его напарнику продюсеру Солу Заентцу понравилось, что на первой же встрече с режиссёром в Калифорнии он подробно прошёлся с ними по сценарию и рассказал про каждую сцену, как он её видит и как будет её снимать.
С кинокомпаниями Майклу Дугласу тоже пришлось повозиться, они по-прежнему отказывались спонсировать фильм про душевнобольных. Дала добро на производство только студия "20-й век Фокс", но с одним условием - надо переписать сценарий так, чтобы Николсон в финале не умирал. Дуглас и Заентц отказались приделывать хэппи-энд. К счастью, затем их проект подобрала студия United Artists без всяких дурацких условий.
Макмёрфи и Мартини
Кирк Дуглас мечтал сыграть Макмёрфи в кино, но к середине 1970-х, когда съёмки картины начались, был уже староват для этой роли. Форман планировал снимать в заглавной роли Джина Хэкмена, Марлона Брандо или Берта Рейнольдса. Джека Николсона Форману посоветовал режиссёр Хэл Эшби, работавший с актёром в картине "Последний наряд". Николсон настолько сильно понравился режиссёру и продюсерам, что съёмки было решено отложить на полгода исключительно из-за занятости Николсона в других проектах.
Кстати, в начале 1970-х в Нью-Йорке снова поставили "Пролетая над гнездом кукушки". Роль Мартини в этом спектакле играл Дэнни ДеВито. Он единственный, кто из первой или второй постановки перешёл в фильм. ДеВито жил с Николсоном на одной улице и с детства знал о его существовании, но познакомился лишь на съёмках "Пролетая над гнездом кукушки". С Майклом Дугласом ДеВито жил крепко дружил с давних пор, жил с ним в университетской общаге. Обратите внимание, когда будете пересматривать фильм, что Мартини всегда сидит на стуле с ногами. Он был военным лётчиком, его самолёт подбили, он упал в море и стал тонуть, вода постепенно заливала кабину пилота. Мартини удалось спастись, но с тех пор, когда ему тревожно, ему кажется, что он снова в той кабине, а холодная вода всё прибывает и прибывает, поэтому он и поднимает ноги на стул.
Кстати, в начале 1970-х в Нью-Йорке снова поставили "Пролетая над гнездом кукушки". Роль Мартини в этом спектакле играл Дэнни ДеВито. Он единственный, кто из первой или второй постановки перешёл в фильм. ДеВито жил с Николсоном на одной улице и с детства знал о его существовании, но познакомился лишь на съёмках "Пролетая над гнездом кукушки". С Майклом Дугласом ДеВито жил крепко дружил с давних пор, жил с ним в университетской общаге. Обратите внимание, когда будете пересматривать фильм, что Мартини всегда сидит на стуле с ногами. Он был военным лётчиком, его самолёт подбили, он упал в море и стал тонуть, вода постепенно заливала кабину пилота. Мартини удалось спастись, но с тех пор, когда ему тревожно, ему кажется, что он снова в той кабине, а холодная вода всё прибывает и прибывает, поэтому он и поднимает ноги на стул.
Рэтчед
Луиза Флетчер, исполнительница роли сестры Рэтчед, была утверждена на роль после того, как объяснила Форману своё видение персонажа. Режиссёр считал, что Рэтчед должна быть настоящей садисткой. Но Флетчер была другого мнения. Её Рэтчед не понимает, что она зло, она верит в то, что помогает людям. Форману такая трактовка показалась более правдивой и подходящей картине.
Луиза Флетчер не общалась с другими актёрами вне съёмочной площадки. Так распорядился Форман, чтобы дружеские отношения актёров не повредили отношениям их персонажей. Флетчер ничего не оставалось делать как с грустью наблюдать со стороны, как Николсон, ДеВито, Ллойд и компания веселятся после окончания рабочего дня. Да и на съёмках они тоже веселились, пока она строго глядела на них из сестринской стеклянной будки. В конце съёмок строгая Рэтчед решила сделать своим пациентам сюрприз. Она попросила оператора снять её в одних трусах (это были семейки Макмёрфи, которые он носил в одной сцене, не вошедшей в картину) в духе пинап-постеров 1940-х. Затем распечатала фотографию и раздала всем членам съёмочной группы с подписью "Милдред". Кстати, имя медсестре Луиза Флетчер придумала сама.
Оператор Хаскелл Уэкслер как-то сказал осветителю по поводу внешности Луизы Флетчер: "Что мы будем делать с её сраным лицом. Он же плоское". На следующий день Флетчер увидела, как оператор с недовольным лицом пристраивается к камере и сказала: "Что, Уэкслер, не знаешь, как снимать моё сраное плоское лицо?" Уэкслер был озадачен: неужели осветитель растрепал? Но актриса объяснила, что умеет читать по губам, потому что воспитывалась глухонемыми родителями. Зрители узнали об этой способности актрисы, когда её вручали "Оскар". Она поблагодарила своих родителей на языке жестов.
Луиза Флетчер не общалась с другими актёрами вне съёмочной площадки. Так распорядился Форман, чтобы дружеские отношения актёров не повредили отношениям их персонажей. Флетчер ничего не оставалось делать как с грустью наблюдать со стороны, как Николсон, ДеВито, Ллойд и компания веселятся после окончания рабочего дня. Да и на съёмках они тоже веселились, пока она строго глядела на них из сестринской стеклянной будки. В конце съёмок строгая Рэтчед решила сделать своим пациентам сюрприз. Она попросила оператора снять её в одних трусах (это были семейки Макмёрфи, которые он носил в одной сцене, не вошедшей в картину) в духе пинап-постеров 1940-х. Затем распечатала фотографию и раздала всем членам съёмочной группы с подписью "Милдред". Кстати, имя медсестре Луиза Флетчер придумала сама.
Оператор Хаскелл Уэкслер как-то сказал осветителю по поводу внешности Луизы Флетчер: "Что мы будем делать с её сраным лицом. Он же плоское". На следующий день Флетчер увидела, как оператор с недовольным лицом пристраивается к камере и сказала: "Что, Уэкслер, не знаешь, как снимать моё сраное плоское лицо?" Уэкслер был озадачен: неужели осветитель растрепал? Но актриса объяснила, что умеет читать по губам, потому что воспитывалась глухонемыми родителями. Зрители узнали об этой способности актрисы, когда её вручали "Оскар". Она поблагодарила своих родителей на языке жестов.
Вождь
Актёра на роль вождя Майкл Дуглас нашёл через случайного знакомого, с которым разговорился в самолёте. Он продавал подержанные машины и рассказал, что к ним часто заходят индейцы из местной резервации. Дуглас на всякий случай дал свой телефон и попросил позвонить, если к ним зайдёт самый большой индеец, которого этот продавец машин только видел в своей жизни. Через несколько месяцев раздался звонок, так Уилл Сэмпсон попал в картину. Вообще Сэмпсон был художником, в кино сниматься не собирался, но после такого успешного дебюта, он снялся ещё в десяти картинах. Он скончался через 12 лет после выхода "Пролетая над гнездом кукушки".
Импровизации и разногласия
Фильм снимался в орегонской психиатрической больнице почти в хронологическом порядке. Только сцену рыбалки снимали не в больнице и в самом конце съёмок (на съёмки этой сцены ушла неделя, так как у всех актёров, кроме Николсона, была морская болезнь). Актёры спали в палатах, общались с пациентами. Некоторые пациенты даже снялись в картине, а кто-то помогал художникам и осветителям. На вовлечении пациентов в съёмочный процесс настоял доктор Дин Брукс, глава орегонской больницы. Он же, собственно говоря, и дал добро на съёмки. Доктор Брукс сыграл в картине роль доктора Спивета, который принимает пациента Макмёрфи и проводит с ним беседу в самом начале картины. Сцена с Бруксом была почти полной импровизацией.
Сеансы групповой терапии, которые проводит сестра Рэтчед, тоже были импровизацией. На этом настоял режиссёр, чтобы добавить картине реализма. Сцены снимались с трёх камер, и актёры не знали, в какой момент их снимают.
Николсон и Форман конфликтовали на съёмках. Во-первых, Джеку Николсону не нравилось, что Форман принципиально не показывает актёрам отснятый материал. Во-вторых, он спорил с Форманом по поводу поведения пациентов до и после прихода Макмёрфи. Форман считал, что и до появления главного героя они должны противостоять начальству, а Николсон утверждал, что этому их должен научить Макмёрфи. Спор дошёл до того, что Николсон отказался общаться с Форманом. Посредником между двумя упрямцами был оператор Билл Батлер (Уэкслера к тому времени уже уволили, потому что он лез в режиссуру). Судя по получившейся картине, Форман всё же согласился с Николсоном.
Сеансы групповой терапии, которые проводит сестра Рэтчед, тоже были импровизацией. На этом настоял режиссёр, чтобы добавить картине реализма. Сцены снимались с трёх камер, и актёры не знали, в какой момент их снимают.
Николсон и Форман конфликтовали на съёмках. Во-первых, Джеку Николсону не нравилось, что Форман принципиально не показывает актёрам отснятый материал. Во-вторых, он спорил с Форманом по поводу поведения пациентов до и после прихода Макмёрфи. Форман считал, что и до появления главного героя они должны противостоять начальству, а Николсон утверждал, что этому их должен научить Макмёрфи. Спор дошёл до того, что Николсон отказался общаться с Форманом. Посредником между двумя упрямцами был оператор Билл Батлер (Уэкслера к тому времени уже уволили, потому что он лез в режиссуру). Судя по получившейся картине, Форман всё же согласился с Николсоном.
Фильм и книга
Фильм ждал громадный успех. При бюджете в $3 млн картина заработала в США $108 миллионов. Джек Николсон, кстати, работал почти за минимальную актёрскую ставку, но зато договорился получить процент со сборов, так что успех картины напрямую отразился на его кошельке. Картина получила "Оскар" и "Золотой глобус" в пяти основных номинациях (лучший фильм, лучший актёр, лучшая актриса, лучший режиссёр, лучший сценарий). Критики и зрители были в восторге. Не понравилась картина лишь автору романа Кену Кизи. Хотя он даже и не смотрел фильм. Есть легенда, что однажды Кен Кизи переключал каналы и остановился на "Пролетая над гнездом кукушки", сам того не подозревая. Несколько минут он с интересом смотрел фильм, пока не осознал, что это экранизация его романа. Дальше он принципиально смотреть не стал.
Те, кто читал книгу, знают, что в романе повествование ведётся от лица вождя. Но в фильме Формана на первый план выведен Макмёрфи. Это очень не понравилось Кену Кизи. Николсон ему тоже не понравился. Кизи сказал, что фильм по его книге должен походить на "Кабинет доктора Калигари" (прим.: немецкий фильм 1920 года, где главный герой пытается разоблачить директора психушки, а в финале оказывается, что всё это время он бредил и сам является пациентом Калигари), а Форман снял "Героев Хогана" (прим.: американский ситком про американских военнопленных в немецком лагере).
Те, кто читал книгу, знают, что в романе повествование ведётся от лица вождя. Но в фильме Формана на первый план выведен Макмёрфи. Это очень не понравилось Кену Кизи. Николсон ему тоже не понравился. Кизи сказал, что фильм по его книге должен походить на "Кабинет доктора Калигари" (прим.: немецкий фильм 1920 года, где главный герой пытается разоблачить директора психушки, а в финале оказывается, что всё это время он бредил и сам является пациентом Калигари), а Форман снял "Героев Хогана" (прим.: американский ситком про американских военнопленных в немецком лагере).
Лично мне по-своему нравится и фильм, и книга. А вам?
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Возможно в силу сюжета, а возможно Форман тому причина.
На мой взгляд Николсон раскрылся больше в Сиянии.
И вообще, он достаточно узкого понимания актер.
Не везде он гармоничен
Никого не хочу оскорбить, но я не понимаю, как может нравиться "творчество", описывающее быт жителей психушек, помоек, наркопритонов или быдлятников. Бывает, что люди не по собственной воле оказываются в куче навоза, но смаковать подробности такой жизни - это не нормально. И адекватных людей это должно либо вообще не цеплять, либо должно вызывать у них рвотные позывы и желание "выключить эту неприятную дрянь, чтоб глаза не видели" / "закрыть книгу и больше не открывать".