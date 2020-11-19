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LongFishki История создания "Пролетая над гнездом кукушки" к 45-летнему юбилею фильма

История создания "Пролетая над гнездом кукушки" к 45-летнему юбилею фильма (8 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 18:09
Сообщество : Кино
Метки: longfishki   Форман   девито   дуглас   кизи   кино   макмёрфи   николсон   
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Премьера культового фильма Милоша Формана состоялась 19 ноября 1975 года в Чикаго. Предлагаем в честь юбилея пересмотреть картину и узнать любопытные факты о её создании.

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Метки: longfishki   Форман   девито   дуглас   кизи   кино   макмёрфи   николсон   
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4  комментария
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48k
smakido 8 минут назад
После просмотра фильма в молодости я ,как говорится, не ел,не спал!Игра Джека Николсона просто поразила! И,конечно, основной посыл фильма - не смотря ни на что будь свободным!
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8k
KOSTELLO 11 минут назад
Фильм очень неплохой, но крайне тяжелый.
Возможно в силу сюжета, а возможно Форман тому причина.
На мой взгляд Николсон раскрылся больше в Сиянии.
И вообще, он достаточно узкого понимания актер.
Не везде он гармоничен
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124k
Алексей 20 минут назад
У каждого свои вкусы. Лично мне фильм не понравился. Ни сценарием, ни скрытым смыслом.. да вообще ничем не понравился.

Никого не хочу оскорбить, но я не понимаю, как может нравиться "творчество", описывающее быт жителей психушек, помоек, наркопритонов или быдлятников. Бывает, что люди не по собственной воле оказываются в куче навоза, но смаковать подробности такой жизни - это не нормально. И адекватных людей это должно либо вообще не цеплять, либо должно вызывать у них рвотные позывы и желание "выключить эту неприятную дрянь, чтоб глаза не видели" / "закрыть книгу и больше не открывать".
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7k
Cornho Алексей 2 минуты назад
Я тут недавно "Список Шиндлера" впервые посмотрел, хотел бы услышать ваше мнение.
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