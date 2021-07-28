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LongFishki Как мафия возненавидела, а потом полюбила "Крёстного отца": история создания главного гангстерского фильма

Как мафия возненавидела, а потом полюбила "Крёстного отца": история создания главного гангстерского фильма (11 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 17:13
Сообщество : Кино
Метки: longfishki   Коппола   брандо   гангстеры   кино   крёстный отец   мафия   пачино   
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Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу поставить мне лайк, а до тех пор примите этот пост как подарок в день свадьбы моей дочери.

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Метки: longfishki   Коппола   брандо   гангстеры   кино   крёстный отец   мафия   пачино   
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14k
Dobryi_KOT Час назад
И книга, и фильм замечательные.
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Дмитрий Полчаса назад
Спасибо за шикарную тему, пост просто великолепный! Я очень сильно люблю этот фильм, но совершенно не был знаком с этой историей.
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