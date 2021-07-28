



Выписывая образ Вито Корлеоне, Марио Пьюзо представлял себе только Марлона Брандо. Коппола был с ним согласен. Брандо нравился роман, он тоже разглядел в нём нечто большее, чем историю преступлений. Вот как он описывал в интервью свои впечатления о книге: "Мафия - это так по-американски! В романе каждое убийство - это всегда политика. "Ничего личного, это всего лишь бизнес", — вот ключевая фраза "Крёстного отца". Когда я его читал, у меня перед глазами вставали Роберт Макнамара, Линдон Джонсон, Дэвид Раск ". (примечание: министр обороны Макнамара, президент Джонсон и вице-президент Раск развязали Вьетнамскую войну). А продюсеры снова были против. В начале 1970-х Брандо, которому тогда было под 50, уже не гарантировал картине финансовый успех. Единственное, что он гарантировал, так это капризы на съёмочной площадке и перерасход бюджета.

Коппола опять решил не доказывать, а показывать. Вместе с оператором он пришёл к Брандо домой и снял пробы. Марлон Брандо вышел к киношникам в кимоно и стал преображаться на глазах. Длинные волосы он собрал в пучок, поднял ворот рубашки, скомкал несколько салфеток и затолкал их за щеки. Немного откинув голову назад и выпятив челюсть, он тихим и хриплым голосом стал объяснять постановщику, что когда-то Корлеоне ранили, пуля попала в горло, поэтому он так разговаривает, а тихо он говорит, потому что человеку, облечённому настоящей властью, незачем повышать голос. Продюсеры были впечатлены преображением артиста и его трактовкой образа и рискнули взять скандальную звезду в картину.