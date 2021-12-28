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10 хороших и добрых фильмов на ночь

10 хороших и добрых фильмов на ночь (11 фото + 10 видео)

Автор:
28 декабря 2021 13:20
Сообщество : Кино
Метки: билл мюррей   голливуд   джек Николсон   кино   фильмы   
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Истории о дружбе, любви и смысле жизни, которые приятно посмотреть перед сном.

Фильм про дружбу ворчливого, пьющего, но доброго деда с 12-летним мальчиком, с которым его попросила посидеть соседка, не вылезающая с работы мать-одиночка. В главной роли Билл Мюррей. Джейден Мартелл, сыгравший малолетнего друга "святого Винсента", наиболее известен по роли Билла Денбро в "Оно".

Джек, у которого две сестры, очень хочет брата. И вот брат появляется, и родители говорят, что у него есть "особенность". Эта особенность - синдром Дауна, но Джек придумывает, что его брат обладает суперспособностью. Когда же у Джека появится девушка, он испугается рассказать о своём особенном брате и будет врать, что брат умер.

Эта подростковая мелодрама основана на бестселлере итальянского писателя Джакомо Маццариолы, в котором он рассказал историю своей семьи.

Душевное кино о семейных ценностях. Внуки приезжают на лето к деду, которого никогда не видели (всему виной старая семейная ссора) и считают его странным. В роли деда Жан Рено.

Этот фильм — торжество понимания и сердечности. Удивительно, как актёры (основная часть которых дети) смогли прочувствовать свои образы и передать их на экране. Добра так много, что едва ли у кого-то хватит иронии и цинизма устоять перед его напором.

"Хористы" основан на французском фильме "Клетка для соловья" (1945). А ещё в 2014 году была снята похожая голливудская картина "Голос" с Дастином Хоффманом в главной роли.

Немецкая картина а-ля "Достучаться до небес", в которой тоже играет Тиль Швайгер.

Лёгкий, забавный и стильный фильм про неудачливую сваху Эмму Вудхаус (Аня Тейлор-Джой). Экранизация одноимённого романа Джейн Остин.

История про пожилого одинокого ворчуна Уве в 2012 году стала бестселлером в Швеции. Уве был также успешен в шведских театрах. И в прокате "Жизнь Уве" тоже стала хитом.

Известно, что Голливуд готовит ремейк фильма с Томом Хэнксом в главной роли.

Трагикомедия от создателя "Рассказов" (2012) и "Глубже" (2020) Михаила Сегала про одинокого старика Алексеева, который вдруг на старости лет узнал, что он оказывается знаменит. За исполнение главной роли в этой картине Александр Збруев получил "Золотого орла".

Лёгкая и остроумная комедия Вуди Аллена про иллюзиониста (Колин Ферт), пытающегося разоблачить аферистку-спиритуалистку (Эмма Стоун). Однако вместо сеанса разоблачения происходит признание в любви.

Трагикомедия Александра Пейна ("На обочине", "Потомки") про путешествие на свадьбу дочери новоиспечённого пенсионера Уоррена Шмидта. Настоящий бенефис великого Джека Николсона.

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Метки: билл мюррей   голливуд   джек Николсон   кино   фильмы   
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Sterling Malory Archer Час назад
С джеком беда (((
https://www.topnews.ru/news_id_466028.htmlhttps://www.topnews.ru/news_id_466028.html
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vandergur 37 минут назад
Про Алексеева полное гавно
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Бритва Час назад
щас вот бузову выключу и начну это смотреть
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