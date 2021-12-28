10 хороших и добрых фильмов на ночь

Джек, у которого две сестры, очень хочет брата. И вот брат появляется, и родители говорят, что у него есть "особенность". Эта особенность - синдром Дауна, но Джек придумывает, что его брат обладает суперспособностью. Когда же у Джека появится девушка, он испугается рассказать о своём особенном брате и будет врать, что брат умер.



Эта подростковая мелодрама основана на бестселлере итальянского писателя Джакомо Маццариолы, в котором он рассказал историю своей семьи.