10 хороших и добрых фильмов на ночь

Истории о дружбе, любви и смысле жизни, которые приятно посмотреть перед сном.
Фильм про дружбу ворчливого, пьющего, но доброго деда с 12-летним мальчиком, с которым его попросила посидеть соседка, не вылезающая с работы мать-одиночка. В главной роли Билл Мюррей. Джейден Мартелл, сыгравший малолетнего друга "святого Винсента", наиболее известен по роли Билла Денбро в "Оно".
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Джек, у которого две сестры, очень хочет брата. И вот брат появляется, и родители говорят, что у него есть "особенность". Эта особенность - синдром Дауна, но Джек придумывает, что его брат обладает суперспособностью. Когда же у Джека появится девушка, он испугается рассказать о своём особенном брате и будет врать, что брат умер.
Эта подростковая мелодрама основана на бестселлере итальянского писателя Джакомо Маццариолы, в котором он рассказал историю своей семьи.
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Душевное кино о семейных ценностях. Внуки приезжают на лето к деду, которого никогда не видели (всему виной старая семейная ссора) и считают его странным. В роли деда Жан Рено.
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Этот фильм — торжество понимания и сердечности. Удивительно, как актёры (основная часть которых дети) смогли прочувствовать свои образы и передать их на экране. Добра так много, что едва ли у кого-то хватит иронии и цинизма устоять перед его напором.
"Хористы" основан на французском фильме "Клетка для соловья" (1945). А ещё в 2014 году была снята похожая голливудская картина "Голос" с Дастином Хоффманом в главной роли.
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Немецкая картина а-ля "Достучаться до небес", в которой тоже играет Тиль Швайгер.
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Лёгкий, забавный и стильный фильм про неудачливую сваху Эмму Вудхаус (Аня Тейлор-Джой). Экранизация одноимённого романа Джейн Остин.
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История про пожилого одинокого ворчуна Уве в 2012 году стала бестселлером в Швеции. Уве был также успешен в шведских театрах. И в прокате "Жизнь Уве" тоже стала хитом.
Известно, что Голливуд готовит ремейк фильма с Томом Хэнксом в главной роли.
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Трагикомедия от создателя "Рассказов" (2012) и "Глубже" (2020) Михаила Сегала про одинокого старика Алексеева, который вдруг на старости лет узнал, что он оказывается знаменит. За исполнение главной роли в этой картине Александр Збруев получил "Золотого орла".
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Лёгкая и остроумная комедия Вуди Аллена про иллюзиониста (Колин Ферт), пытающегося разоблачить аферистку-спиритуалистку (Эмма Стоун). Однако вместо сеанса разоблачения происходит признание в любви.
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Трагикомедия Александра Пейна ("На обочине", "Потомки") про путешествие на свадьбу дочери новоиспечённого пенсионера Уоррена Шмидта. Настоящий бенефис великого Джека Николсона.
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