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Кто и когда придумал повесить фотоаппараты на голубей – и что из этого вышло

Кто и когда придумал повесить фотоаппараты на голубей – и что из этого вышло (7 фото)

Автор:
12 января 2022 10:21
Сообщество : Факты
Метки: Голубь с фотоаппаратом   голубь   интересно   познавательно   факты   фото   
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Голуби с фотоаппаратами вполне тянут на прототип современного квадрокоптера со встроенной камерой. Конечно, до нынешнего качества картинки технологиям начала 20-го века было далеко, но всё же использование птиц позволяло делать снимки, которые нельзя было сделать никаким другим образом.

"Голубиная камера" была запатентована в 1908-м году неким Юлиусом Нойброннером, немцем, фотографом-любителем и аптекарем – это важно, поскольку он использовал голубей в своей основной работе, для доставки лекарств. Тогда же он опытным путём выяснил максимальный вес, который "осилит" голубь – 75 грамм.

Интересно, что патент ему сначала не давали, поскольку комиссия была уверена, что никакой голубь не сможет летать с фотоаппаратом. Так что его "Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху" был принят всерьёз не сразу – только после предоставления доказательств.

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Забавным можно назвать и то, что вдохновило Нойброннера на его изобретение: у него пропал один из голубей, но вернулся через 4 дня, причём здоровый и сытый. Аптекарю стало интересно, где это птица так удачно смогла "отобедать" – отсюда и возникла идея.

"Презентация" изобретения была устроена на нескольких международных выставках в Дрездене, Франкфурте и Париже – шоу заключалось в том, что зрители наблюдали, как прилетают голуби, а сделанные птицами фотографии тут же проявлялись и печатались. Ну и продавались в качестве памятных открыток, конечно.

Такие фотографии были довольно популярным - всё же получить снимок с такого ракурса другим путём было невозможно. Некоторые "голубиные" снимки даже показывали в кинотеатрах – и они пользовались успехом. Говорят, одним из самых известных снимков стал вид на замок "Фридрихсхоф" в Кронберге – в кадр попали крылья "фотографа", что делало снимок даже несколько сюрреалистичным.

Юлиус Нойброннер продолжал усовершенствовать своё изобретение сразу по двум направлениям – делать новые виды фотокамер и дрессировать голубей.

Первое понятно – ставилась цель уменьшить вес и размер камер, а также увеличить количество делаемых на один полёт снимков.

А вот что касается второго – это отдельная история. Своё изобретение Юлиус Нойброннер хотел применять для военных целей, казалось, что голуби с фотокамерой – отличный способ ведения разведки. После ряда "тестов" оказалось, что к военным голубям придётся применять особые требования: они должны уметь возвращаться в свои клетки в ситуации, когда клетки эти перевезены в новое место (условия войны всё же). Приходилось учить этому голубей отдельно.

Но в итоге Юлиус Нойброннер всё же продал государству свои наработки и те даже использовались во время ряда битв – голуби не подвели. Военные придумывали ещё и новые способы доставки голубей в тыл врага, дрессируя специальных собак. Те умели уносить корзины с голубями и выпускать их – возвращаясь к дому, голуби снимали на плёнку тыловые позиции противника.

Впрочем, считается, что военные стали чаще использовать голубей более традиционно – для доставки почты. А Нойброннеру армейские представители заявили, что не нуждаются в его услугах.

Но, конечно, сама идея использовалась для военных целей и дальше – и во время Второй мировой, и даже позже, причём не только немцами, но и в других странах тоже.

Если подумать, при современном развитии технологий и возможности повесить на голубя видеокамеры с повышенным разрешением и выходом в Интернет, эта идея вполне ещё может пригодиться (и пригождается). Как минимум, голубя невозможно "заглушить" как тот же квадрокоптер, да и подозрений летающая в округе птица не вызывает – так что сможет снять секретный объект сравнительно незаметно.

Ну и к тому же "разведовательные цели" могут быть не только военными – исследователи уже давно крепят камеры к животным для изучения их жизни, считая это стандартным и действенным методом. А ведь придумал это делать впервые именно немецкий аптекарь Юлиус Нойброннер, повесив на грудь голубю миниатюрную фотокамеру.


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Метки: Голубь с фотоаппаратом   голубь   интересно   познавательно   факты   фото   
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1  комментарий
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avix Полчаса назад
Экшн камеры сейчас часто на более крупных птиц вешают. К примеру вот полёт орла от первого лица.
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