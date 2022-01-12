Кто и когда придумал повесить фотоаппараты на голубей – и что из этого вышло

"Голубиная камера" была запатентована в 1908-м году неким Юлиусом Нойброннером, немцем, фотографом-любителем и аптекарем – это важно, поскольку он использовал голубей в своей основной работе, для доставки лекарств. Тогда же он опытным путём выяснил максимальный вес, который "осилит" голубь – 75 грамм.

Интересно, что патент ему сначала не давали, поскольку комиссия была уверена, что никакой голубь не сможет летать с фотоаппаратом. Так что его "Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху" был принят всерьёз не сразу – только после предоставления доказательств.