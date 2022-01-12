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Зачем японцы стучали гранатой по каске перед броском?

Зачем японцы стучали гранатой по каске перед броском? (6 фото)

Автор:
12 января 2022 09:51
Сообщество : Факты
Метки: граната   интересно   каска   познавательно   факты   фото   
1961
6

Общеизвестно, что с гранами нужно обращаться исключительно осторожно. Но есть случаи, которые свидетельствуют об обратном.

Например, раньше японские солдаты перед тем, как бросить гранатный снаряд, стучали им по своей каске. С самими японцами при этом ничего не случалось — они оставались вполне живыми и здоровыми. Зачем же такой солдатский «ритуал» существовал?


Как действует «обычная» граната?

Очевидно, что такие манипуляции были необходимы из-за того, что японские гранаты определённых типов имели достаточно необычные технические характеристики. Из-за того, что механизм их действия отличался от механизма привычных гранат с кольцом, для их активации необходимы были иные действия.

Как же работает граната с чекой? Внутри такой обычной гранаты находится пружинный механизм. Чека, то самое кольцо, сдерживает этот пружинный запал. Когда же солдат избавляется от чеки, выдергивая её, пружинный механизм выпрямляется и ударяет по алюминиевой капсуле, в которой находится заряд.

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Заряд возгорается в течение 4-9 секунд. Именно за этот временной промежуток нужно избавиться от гранаты, потому что как-то её обезвредить уже не получится. Когда верхняя капсула догорает, то взрывается уже основной зарядный материал — тринитротолуол. Стенки гранаты разрушаются на кусочки от сильного взрыва. Именно поэтому можно получить серьезные раны, находясь даже относительно далеко от взорвавшегося снаряда — осколки гранатного материала летят очень быстро и далеко.


Механизм работы японских гранат

Японские гранаты действуют иначе, потому что у них иной механизм. Они не имели кольца, зато в верхней части снаряда можно было обнаружить крышку с отверстием. Механизм запала блокировался предохранительной вилкой, которую необходимо было выдернуть за верёвку, привязанную к вилке.

Следующие инструкции заключались в том, что гранату нужно было ударить о какой-либо твёрдый предмет. В боевых условиях таким предметом являлась солдатская каска японца. Давление от удара разжимает пружинный механизм, и капсула с зарядом начинает нагреваться. Дальше же, собственно говоря, следует взрыв.

Стоит отметить, что осколочные гранаты данного типа делались из чугуна, поэтому ударять по каске приходилось неслабо.


Почему такой непростой механизм?

Такие японские гранаты являлись не только ручными. Их можно — и нужно было — использовать при стрельбе из, так называемого, «коленного миномёта». В этом случае ударять о каску, разумеется, не приходилось, потому что законы физики всё делали за солдата.

В момент непосредственного выстрела в результате инерции капсюль с зарядом нагревался, и следовал сильный взрыв. Использование такого миномёта было довольно эффективным в условиях боевых действий.

К слову, японские гранаты использовались не только исключительно японцами. Другие государства тоже изготавливали и применяли их при вооруженных конфликтах. Однако именно в Японии эти гранатные снаряды производились в больших количествах и активно применялись.


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Метки: граната   интересно   каска   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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29k
Игорь 2 часа назад
Чека, то самое кольцо, сдерживает этот пружинный запал. Когда же солдат избавляется от чеки, выдергивая её, пружинный механизм выпрямляется и ударяет
================
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93
Vladimir Tolkunov 22 минуты назад
На первой фотке - боец с гранатой очень похож на Виктора Цоя.
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−3
Дмитрий Полчаса назад
Главное не переусердствовать и после удара сознание не потерять... А то даже обидно не успеет побыть))
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315
Шурман Час назад
Стучали , стучали , получили что получили , теперь хоть куем стучи о землю , американцев не прогнать , а самое главное им еще и отчисления делают и за свой счет им дома строят :) парадокс .
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60k
Андрей Час назад
Теперь надо рассказать, зачем американские пехотинцы во время WWII стучали по своим каскам обоймами для Гаранда перед зарядкой.
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