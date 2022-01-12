Зачем японцы стучали гранатой по каске перед броском?

Например, раньше японские солдаты перед тем, как бросить гранатный снаряд, стучали им по своей каске. С самими японцами при этом ничего не случалось — они оставались вполне живыми и здоровыми. Зачем же такой солдатский «ритуал» существовал?

Как действует «обычная» граната?

Очевидно, что такие манипуляции были необходимы из-за того, что японские гранаты определённых типов имели достаточно необычные технические характеристики. Из-за того, что механизм их действия отличался от механизма привычных гранат с кольцом, для их активации необходимы были иные действия.

Как же работает граната с чекой? Внутри такой обычной гранаты находится пружинный механизм. Чека, то самое кольцо, сдерживает этот пружинный запал. Когда же солдат избавляется от чеки, выдергивая её, пружинный механизм выпрямляется и ударяет по алюминиевой капсуле, в которой находится заряд.