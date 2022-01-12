Жителям Троицка удалось отказаться от размещения в их городе исправительного центра на 600 зеков

Для этого потребовалось собирать подписи у местных и даже встречаться с главой управления ФСИН по Москве.
ФСИН планировало арендовать в Троицке 6-этажное здание и создать исправительный центр. Хотели разместить там 600 уголовников, при этом - никаких усиленных мер безопасности.
Только разум, доброта и надежда на дисциплинированность зеков.
И местные жители «встали на дыбы». Их можно понять: рядом со зданием находятся школа и жилые дома…
Поэтому началась долгая и упорная борьба за отказ от создания такого «центра». Собирали подписи, обивали пороги депутатов, собирались писать чуть ли не в администрацию президента.
Похоже, что все-таки «смогли» и их услышали. Вот что сообщает депутат Валерий Головченко:
«Первые дни рабочего года посвятил главному вопросу округа — размещению исправительного центра в Троицке. Удалось провести ряд удачных рабочих совещаний. Сегодня также прошла встреча главы Троицка Владимира Дудочкина с начальником Управления ФСИНа по Москве. По результатам нашей работы было принято решение не размещать исправительный центр в Троицке».
С чем мы и поздравляем всех местных жителей. Они все правильно сделали: результата можно добиться, только если поднять массовую бучу, иначе никак.
Источник:
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Туда не планировалось направлять урок-уголовников, это должен был быть исправительный центр для [мат] по большей части. Для людей, которые зашли по пьяни в магазин, спёрли бутылку водки и разнесли в процессе весь вино-водочный отдел, потому что "весело", а потом протрезвели и охренели от содеяного. Или для тех, кто на машине не справился с управлением и устроил аварию крупную. Или вон недавно пост был, водитель не увидел девочку перебегавшую дорогу и сбил её. Он сразу остановился, вызвал врачей и не убегал, он понимал что натворил.
Это не для закоренелых пресиупников учереждение.
Ладно, некоторые не знают в силу своей молодости.
Это кучка отбывающих под надзором.
Не, мля, лучше гастарбайтеров...