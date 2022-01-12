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Жителям Троицка удалось отказаться от размещения в их городе исправительного центра на 600 зеков

Жителям Троицка удалось отказаться от размещения в их городе исправительного центра на 600 зеков (3 фото)

Автор:
12 января 2022 10:24
Сообщество : Жить в России
Метки: ФСИН   зеки   местные жители   троицк   уголовники   центр   
975
3

Для этого потребовалось собирать подписи у местных и даже встречаться с главой управления ФСИН по Москве.

ФСИН планировало арендовать в Троицке 6-этажное здание и создать исправительный центр. Хотели разместить там 600 уголовников, при этом - никаких усиленных мер безопасности.

Только разум, доброта и надежда на дисциплинированность зеков.

И местные жители «встали на дыбы». Их можно понять: рядом со зданием находятся школа и жилые дома…

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Поэтому началась долгая и упорная борьба за отказ от создания такого «центра». Собирали подписи, обивали пороги депутатов, собирались писать чуть ли не в администрацию президента.

Похоже, что все-таки «смогли» и их услышали. Вот что сообщает депутат Валерий Головченко:

«Первые дни рабочего года посвятил главному вопросу округа — размещению исправительного центра в Троицке. Удалось провести ряд удачных рабочих совещаний. Сегодня также прошла встреча главы Троицка Владимира Дудочкина с начальником Управления ФСИНа по Москве. По результатам нашей работы было принято решение не размещать исправительный центр в Троицке».

С чем мы и поздравляем всех местных жителей. Они все правильно сделали: результата можно добиться, только если поднять массовую бучу, иначе никак.

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Метки: ФСИН   зеки   местные жители   троицк   уголовники   центр   
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16  комментариев
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25k
Владимир 2 часа назад
Каких блин зэков? Это для таких же "колонистов" про которых байки ходят "идут заключеные с работы, четверо несут упившишуюся в хлам охрану, а самый ответственный несёт их оружие".

Туда не планировалось направлять урок-уголовников, это должен был быть исправительный центр для [мат] по большей части. Для людей, которые зашли по пьяни в магазин, спёрли бутылку водки и разнесли в процессе весь вино-водочный отдел, потому что "весело", а потом протрезвели и охренели от содеяного. Или для тех, кто на машине не справился с управлением и устроил аварию крупную. Или вон недавно пост был, водитель не увидел девочку перебегавшую дорогу и сбил её. Он сразу остановился, вызвал врачей и не убегал, он понимал что натворил.

Это не для закоренелых пресиупников учереждение.
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1k
Anton Chigurh Час назад
молодцы, отстояли, печально что мы живем в таком обществе что если не поднять кипишь - не будешь услышан(((
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33
refis Час назад
Молодцы, что отбили. Такие центры должны располагаться на удаленном расстоянии от жилого сектора, а тем более учебных заведений. Тот спец.контингент способен на многие непредсказуемые вещи.
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−3
Дмитрий 2 часа назад
Зря сопротивлялись... Этож не просто учреждение с некими элементами, а целая инфраструктура... Храм бы рядом поставили через год другой, магазины для посетителей, рабочие места в конце концов! (Сарказм, если что)
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