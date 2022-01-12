Жителям Троицка удалось отказаться от размещения в их городе исправительного центра на 600 зеков

Похоже, что все-таки «смогли» и их услышали. Вот что сообщает депутат Валерий Головченко:

«Первые дни рабочего года посвятил главному вопросу округа — размещению исправительного центра в Троицке. Удалось провести ряд удачных рабочих совещаний. Сегодня также прошла встреча главы Троицка Владимира Дудочкина с начальником Управления ФСИНа по Москве. По результатам нашей работы было принято решение не размещать исправительный центр в Троицке».

С чем мы и поздравляем всех местных жителей. Они все правильно сделали: результата можно добиться, только если поднять массовую бучу, иначе никак.