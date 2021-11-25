Путин уволил директора ФСИН генерала Александра Калашникова

Новым главой проблемного ведомства станет замглавы МВД Аркадий Гостев.
Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерала Александра Калашникова, который занимал этот пост с октября 2019 года. Соответствующий указ под подписью главы государства опубликован на сайте Кремля.
Новым главой ведомства Путин назначил замминистра внутренних дел генерала-полковника полиции Аркадия Гостева, занимавшего эту должность с июня 2012 года.
Причины увольнения Калашникова не называются, но нетрудно догадаться, что они связаны с публикацией правозащитниками роликов с пытками заключенных. Сегодня стало известно, что в центральном аппарате ФСИН к ответственности привлекли 15 сотрудников ведомства, еще двоих уволили.
С начала октября правозащитники из проекта Gulagy.net опубликовали серию роликов с пытками и изнасилованиями заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутском СИЗО № 1.
Ролики из секретного архива ФСИН вызвали широкий общественный резонанс. 10 ноября руководство саратовского УФСИН всем составом ушло в отставку, еще 18 нижестоящих сотрудников были уволены. На сегодняшний день известно о 16 уголовных делах, 12 из которых приходятся на Саратовскую область. Сотрудники ФСИН подозреваются в превышении должностных полномочий и насильственных действиях сексуального характера.
Архив с 40 гигабайтами записей и документами, подтверждающими жестокие издевательства над заключенными российских колоний, правозащитникам передал Сергей Савельев, который находясь в местах не столь отдалённых, имел доступ к компьютерам сотрудников колонии, "подрабатывая" их починкой. 23 октября Савельева объявили в федеральных розыск из-за нарушения условий УДО (он уехал во Францию) и в неправомерном доступе к компьютерной информации. Сергею грозило до 4 лет лишения свободы, однако уже спустя две недели с него сняли обвинения и первый кассационный суд Саратова отменил заочный арест.
Отставной полковник ФСИН Василий Макиенко считает, что на руководящие должности ведомства назначают людей неопытных, которые кроме пыток не знают других методов воспитания заключенных.
«Они некомпетентны и не разбираются в тонкостях работы, поэтому, кроме как издеваться над заключенными, по-другому работать не умеют. Раньше же сотрудники видели зэков как рентген, бить их не приходилось», - считает Макиенко.
Источник:
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Я не верю в перевоспитание преступника. Практика показывает, что это единичные случаи и чаще "перевоспитывается" тот, кто совершил неумышленное преступление. Но и изоляция должна быть человечной. Нельзя уподобляться даже тем зверям, что совершают тяжкие преступления.
https://www.gazeta.ru/social/2021/11/12/14195179.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2021/11/12/14195179.shtml
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Всё правильно. Что это за руководитель,который допустил такую утечку :-)