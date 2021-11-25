Путин уволил директора ФСИН генерала Александра Калашникова

Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерала Александра Калашникова, который занимал этот пост с октября 2019 года. Соответствующий указ под подписью главы государства опубликован на сайте Кремля.





Новым главой ведомства Путин назначил замминистра внутренних дел генерала-полковника полиции Аркадия Гостева, занимавшего эту должность с июня 2012 года.