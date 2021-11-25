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Путин уволил директора ФСИН генерала Александра Калашникова

Путин уволил директора ФСИН генерала Александра Калашникова (4 фото)

Автор:
25 ноября 2021 13:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ФСИН   политика   путин   пытки   расследование   тюрьмы   увольнение   указ   
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Новым главой проблемного ведомства станет замглавы МВД Аркадий Гостев.

Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерала Александра Калашникова, который занимал этот пост с октября 2019 года. Соответствующий указ под подписью главы государства опубликован на сайте Кремля.


Новым главой ведомства Путин назначил замминистра внутренних дел генерала-полковника полиции Аркадия Гостева, занимавшего эту должность с июня 2012 года.

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Причины увольнения Калашникова не называются, но нетрудно догадаться, что они связаны с публикацией правозащитниками роликов с пытками заключенных. Сегодня стало известно, что в центральном аппарате ФСИН к ответственности привлекли 15 сотрудников ведомства, еще двоих уволили.

С начала октября правозащитники из проекта Gulagy.net опубликовали серию роликов с пытками и изнасилованиями заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутском СИЗО № 1.


Ролики из секретного архива ФСИН вызвали широкий общественный резонанс. 10 ноября руководство саратовского УФСИН всем составом ушло в отставку, еще 18 нижестоящих сотрудников были уволены. На сегодняшний день известно о 16 уголовных делах, 12 из которых приходятся на Саратовскую область. Сотрудники ФСИН подозреваются в превышении должностных полномочий и насильственных действиях сексуального характера.

Архив с 40 гигабайтами записей и документами, подтверждающими жестокие издевательства над заключенными российских колоний, правозащитникам передал Сергей Савельев, который находясь в местах не столь отдалённых, имел доступ к компьютерам сотрудников колонии, "подрабатывая" их починкой. 23 октября Савельева объявили в федеральных розыск из-за нарушения условий УДО (он уехал во Францию) и в неправомерном доступе к компьютерной информации. Сергею грозило до 4 лет лишения свободы, однако уже спустя две недели с него сняли обвинения и первый кассационный суд Саратова отменил заочный арест.

Отставной полковник ФСИН Василий Макиенко считает, что на руководящие должности ведомства назначают людей неопытных, которые кроме пыток не знают других методов воспитания заключенных.


«Они некомпетентны и не разбираются в тонкостях работы, поэтому, кроме как издеваться над заключенными, по-другому работать не умеют. Раньше же сотрудники видели зэков как рентген, бить их не приходилось», - считает Макиенко.

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Метки: ФСИН   политика   путин   пытки   расследование   тюрьмы   увольнение   указ   
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9  комментариев
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Алксандр Шевченко Час назад
Нужно на эти же зоны отправить их, чтоб прочувствовали народную любофь.
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Hairy. 18 минут назад
Компетентность обнулку и не нужна, главное качество-лояльность.
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5k
Максим 22 минуты назад
Все таки увольнение не наказание. Найдет себе другую хлебную должность и продолжит работать как умеет.
Я не верю в перевоспитание преступника. Практика показывает, что это единичные случаи и чаще "перевоспитывается" тот, кто совершил неумышленное преступление. Но и изоляция должна быть человечной. Нельзя уподобляться даже тем зверям, что совершают тяжкие преступления.
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816
Карл Такойто Полчаса назад
Ну учитывая то что на основателя портала Gulagu.net заведено дело после публикации этих материалов. Директора ФСИН сняли не за сам факт пыток,а за то что это предано огласке

https://www.gazeta.ru/social/2021/11/12/14195179.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2021/11/12/14195179.shtml
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593
Олег Шишкин Полчаса назад
Уволил. Но не посадил. То есть ему всё сошло с рук.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 42 минуты назад
>> они связаны с публикацией правозащитниками роликов с пытками заключенных.
--
Всё правильно. Что это за руководитель,который допустил такую утечку :-)
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12k
Евгений Час назад
Е*альник у нового ещё более лютый.
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118
Vladimir Vladimirovich Putin Час назад
Генерал-полковник Аркадий Гостев в 2018 году задекларировал самый большой доход среди сотрудников российской полиции, он заработал 38 миллионов рублей, большая часть из которых была единовременной социальной выплатой на приобретение жилья, это в десять раз больше, чем зарплата генерала за 2017 год
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