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Жители Троицка массово выступили против размещения в их городе центра для работы 600 зеков

Жители Троицка массово выступили против размещения в их городе центра для работы 600 зеков (2 фото)

Автор:
05 января 2022 18:04
Сообщество : Жить в России
Метки: ФСИН   жители   здание   зеки   троицк   эксперимент   
817
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По задумке ФСИН, центр должен работать практически без охраны и колючей проволоки. По сути - зекам никто не помешает оттуда спокойно уйти. Вот только местные жители с этим не согласны.

Федеральная служба исполнения наказаний решила провести эксперимент: арендовала 6-этажное здание в Троицке и запланировала там центр для работы заключенных.

Это не СИЗО, а обычное гражданское строение. Никаких вышек, колючей проволоки, усиленной охраны и собак. Минимальные средства защиты - вроде решеток на окнах первых этажей и всё.

Рядом находятся жилые дома, образовательные и научные учреждения. Но никого это особенно не смущает. Никого, кроме местных жителей.

Депутаты их городского совета уже собирают подписи против такого «эксперимента». Вот что говорит одна из них, Юлия Шарова:

«Для всех троичан новость о возможном размещении службы исполнения наказаний стала шоком. Каждый день ко мне обращаются жители Троицка с желанием отдать подпись против исправительного центра. Вместе со мной подписи собирает на лыжной базе «Лесная» депутат Максим Пушков. К тем, у кого нет возможности дойти до спортивной базы (пожилые люди, инвалиды, мамы с детьми) я приезжаю сама. Особую взволнованность высказывают родители детей, которые учатся в начальной школе. Некоторые хотят сами собирать подписи среди знакомых и родных и просят дать им подписные листы. Сбор подписей продлится до 10 января включительно».

Ну что же, волнение родителей можно понять. Да и всех остальных тоже. Такое соседство мало кого обрадует. Понятно, почему все эти «эксперименты» решили проводить в обычном городе - логистика налажена, всё удобно.

Но местным жителям от этого не легче.

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Метки: ФСИН   жители   здание   зеки   троицк   эксперимент   
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17  комментариев
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28k
Мойша Час назад
На Сахалине у нас было две зоны. Зеков гоняли на работу под автоматами, на закрытые предприятия (ДОК - деревообрабатывающий комбинат). И то в год до двух побегов случалось, несмотря на то - а) Сахалин - остров. б) Охрана не смущалась пристрелить беглеца.
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68
Tupen 14 минут назад
Ещё бы! Как только видишь, что человек хоть раз оступился, так нужно как можно дальше загнать его в темноту...
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5k
Sanar 24 минуты назад
П.л.ять раздули качелю, это расконвоированные которые бзднуть боятся без команды, лучше же конечно мигрантов стадо завести, это да. Как то заехали, мужика днём в городе не увидишь, одни бабы с детьми и старики, все на заработках в Москве, а так легче несколько часов отсидеться в электроне или автобусе, сменку кроссворды гадать и всё удобно, зачем работать в своём городе и так живёт всё ближайшее замкадье.
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47k
Albert GER Полчаса назад
Если это Троицк Челябинской области, так там и так каждый второй судимый. А другой второй их охранял. Кто там возмущается то???
Чушь какая-то.
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13k
Владислав Грецов Полчаса назад
не самые приятные соседи...
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1k
poбт Полчаса назад
афтар
"По задумке ФСИН" заключенные уже несколько лет работают на гражданских предприятиях, включая крупные и очень серьёзные...
и да, без надзирателей, включая отпуск домой
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−12
PILOT 41 минуту назад
Я согласен с жителями Троицка. А может им (зэкам) ещё и бесплатное питание, и компот? А властям пох(всё равно). Ведь совершенно нормально, когда сиделец сам зарабатывает себе на пропитание, или, искупая вину перед обществом, работает на государство. Я не согласен с режимом сталина, однако зэки построили и БАМ, и Беломор канал, и робу шить, и т.д. К стати, при совсоюзе зэки работали на урановых рудах. Не знаю как сейчас.
Однако тех, кого нужно оградить от общества, государство обратно их возвращает.
Нонсенс, ёбта!
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−56
Никита Казанцев 45 минут назад
Депилы пля Навезут рецедивистов и весь Троицк разбежится потому как с биомусором нормальные жить не хочут !
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1k
Yus Час назад
Пи(з)деж. Пруфы в студию, что зэка будут без контроля и перемещаться, как угодно.
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34k
Опаньки Час назад
в Варкуте закончились земли пригодные для этой задачи?
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459
Киса Кацман Опаньки 42 минуты назад
пиши грамотно, вАркутянин ...
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