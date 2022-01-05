Жители Троицка массово выступили против размещения в их городе центра для работы 600 зеков

Депутаты их городского совета уже собирают подписи против такого «эксперимента». Вот что говорит одна из них, Юлия Шарова:

«Для всех троичан новость о возможном размещении службы исполнения наказаний стала шоком. Каждый день ко мне обращаются жители Троицка с желанием отдать подпись против исправительного центра. Вместе со мной подписи собирает на лыжной базе «Лесная» депутат Максим Пушков. К тем, у кого нет возможности дойти до спортивной базы (пожилые люди, инвалиды, мамы с детьми) я приезжаю сама. Особую взволнованность высказывают родители детей, которые учатся в начальной школе. Некоторые хотят сами собирать подписи среди знакомых и родных и просят дать им подписные листы. Сбор подписей продлится до 10 января включительно».

Ну что же, волнение родителей можно понять. Да и всех остальных тоже. Такое соседство мало кого обрадует. Понятно, почему все эти «эксперименты» решили проводить в обычном городе - логистика налажена, всё удобно.

Но местным жителям от этого не легче.