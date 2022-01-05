Жители Троицка массово выступили против размещения в их городе центра для работы 600 зеков

По задумке ФСИН, центр должен работать практически без охраны и колючей проволоки. По сути - зекам никто не помешает оттуда спокойно уйти. Вот только местные жители с этим не согласны.
Федеральная служба исполнения наказаний решила провести эксперимент: арендовала 6-этажное здание в Троицке и запланировала там центр для работы заключенных.
Это не СИЗО, а обычное гражданское строение. Никаких вышек, колючей проволоки, усиленной охраны и собак. Минимальные средства защиты - вроде решеток на окнах первых этажей и всё.
Рядом находятся жилые дома, образовательные и научные учреждения. Но никого это особенно не смущает. Никого, кроме местных жителей.
Депутаты их городского совета уже собирают подписи против такого «эксперимента». Вот что говорит одна из них, Юлия Шарова:
«Для всех троичан новость о возможном размещении службы исполнения наказаний стала шоком. Каждый день ко мне обращаются жители Троицка с желанием отдать подпись против исправительного центра. Вместе со мной подписи собирает на лыжной базе «Лесная» депутат Максим Пушков. К тем, у кого нет возможности дойти до спортивной базы (пожилые люди, инвалиды, мамы с детьми) я приезжаю сама. Особую взволнованность высказывают родители детей, которые учатся в начальной школе. Некоторые хотят сами собирать подписи среди знакомых и родных и просят дать им подписные листы. Сбор подписей продлится до 10 января включительно».
Ну что же, волнение родителей можно понять. Да и всех остальных тоже. Такое соседство мало кого обрадует. Понятно, почему все эти «эксперименты» решили проводить в обычном городе - логистика налажена, всё удобно.
Но местным жителям от этого не легче.
Источник:
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Чушь какая-то.
и да, без надзирателей, включая отпуск домой
Однако тех, кого нужно оградить от общества, государство обратно их возвращает.
Нонсенс, ёбта!