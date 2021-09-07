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Кому в колонии жить хорошо: какие тюрьмы и касты заключенных существуют в России

Кому в колонии жить хорошо: какие тюрьмы и касты заключенных существуют в России (9 фото)

Автор:
07 сентября 2021 17:40
Сообщество : Криминал
Метки: ФСИН   касты   колонии   мусульмане   преступники   
3894
9

О "красных" и "черных" зонах все наслышаны. Но сегодня появилась новая угроза - "зеленые" исправительные учреждения, где власть над заключенными-мусульманами находится в руках религиозных экстремистов.

Три дня назад в ИК-14 под Амурском произошел спланированный бунт, в ходе которого погиб так называемый "положенец" Сергей Муравьёв (Муравей) и его правая рука Артем Ефин. Заключенным, защищавших "криминальных боссов", поломали руки и головы. В общей сложности в тяжелом состоянии были госпитализированы 5 человек.


Как сообщают близкие к следствию источники, бунт произошел из-за передела власти между "красными" и "черными". Криминальные авторитеты из Комсомольска-на-Амуре узнали, что их ставленник Муравей сотрудничает с администрацией колонии. Блатные решили, что это попытка сделать зону "красной" и приговорили Муравья к смерти.

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Как известно, в любой колонии присутствуют свои порядки и неформальные отношения. По-другому управлять пенитенциарным учреждением крайне сложно - невозможно приставить к каждому заключенному по индивидуальному надсмотрщику. И именно по организации этого порядка зоны и делятся на "красные" и "черные".

Если бы ИК-14 стала "красной", это бы сильно усложнило жизнь находящихся на свободе блатных, которые осуществляют порядок в "черных" зонах. В таких колониях царит криминальная идеология и живут там по так называемым "понятиям". Воры в законе ставят в тюрьмах своих подручных - "смотрящих" или "положенцев". Те собирают у заключенных деньги на общак и следят, чтобы у сидельцев в ШИЗО (штрафной изолятор) и бараках усиленного режима всегда были сигареты и чай.


Администрация в "черных" зонах смотрит на все происходящее сквозь пальцы. Потому что, блатные сами обеспечивают порядок и при этом могут привлечь деньги в колонию. Нередки случаи, когда на общаковские деньги делали ремонт в лагере и заправляли автотранспорт. Считается, что в таких зонах зэкам гораздо легче жить - там можно раздобыть все, что угодно - от алкоголя и наркотиков до мобильных телефонов. Основная причина существования "черных" зон, как нетрудно догадаться, это коррупция, которой повязана вся администрация колонии.

К счастью, "черных" зон в России становится все меньше. ФСИН ведет успешную борьбу и искореняет в тюрьмах "воровской ход" - жизнь по "воровским законам". В этом помогает недавно принятые статьи о запрете движения АУЕ и закон против воров в законе, которые могут получить срок только за свое "высокое положение в криминальной иерархии". Из-за последнего, им становится проблематично ставить в колониях "смотрящих" и собирать общак. И если еще 10 лет назад "черных" зон в России было как грязи, то сегодня их можно пересчитать по пальцам одной руки. И это хорошо.

В "красных" же зонах за порядком следят и доносят осужденные, которые открыто сотрудничают с администрацией лагеря. Делают это они не просто так, многие надеются получить поблажки по режиму, выйти по УДО с хорошей характеристикой и т.д. Зэки, придерживающиеся "воровских законов" называют таких сидельцев "шерстяными", "козлами" и "вязаными". Раньше это была самая презираемая каста криминального мира. Но сейчас, поскольку за "черных" крепко взялись, отношение к сотрудничающими с начальством колонии сильно изменилось.


Сегодня, к примеру, "козлами" называют только тех зэков, что встречают этапы и выбивают из прибывших заключенных явки с повинной. Это, кстати, еще одна из "функций" "красных" зон - ломать приверженцев воровской идеологии. Довольно часто с молчаливого согласия администрации "красные" избивают "черных" и всячески над ними издеваются. Таким образом "козлы" перевоспитывают "авторитетов", зарабатывая себе бонусы для УДО.

Сотрудничающие с администрацией "активисты" могут еще во время карантина замучить и заставить прибывших "воров" написать заявление, чтобы вступить в секцию правопорядка, становясь завхозами, библиотекарями и дневальными. До недавнего времени подобная работа для сторонников воровской идеологии была смертельным унижением, такие люди сразу же лишались своего положения в криминальном мире. Но условия поменялись - теперь в криминальном мире признают вынужденное сотрудничество. Сегодня "авторитет" вполне может занимать какую-либо должность в колонии и ему ничего за это не будет.

Пока ФСИН разбирается с "черными" на горизонте появилась новая угроза - "зеленые" зоны. Количество осужденных мигрантов-мусульман уже огромно и власть в таких лагерях контролируют люди, осужденные за религиозный экстремизм. Зэки-мусульмане создают в колониях джамааты и игнорируют как воровские понятия, так и сотрудничество с администрацией.

В этом и кроется главная проблема - мусульмане "варятся в собственном религиозном соку", а их "авторитеты", не отказавшиеся от экстремизма, вовлекают новых членов в свою "священную войну". И что самое страшное, в отличии от "красный" и "черных" зон с их запретами, кастами и противостоянием, в джамааты принимаются любые заключенные - достаточно стать мусульманином.

«Разумеется, сосредоточение большого контингента осуждённых, пропагандирующих криминальную субкультуру, не остаётся без последствий. Ещё одной проблемой стало создание тюремных джамаатов. В таких "зелёных" зонах осуществляется вербовка граждан, пропаганда ценностей незарегистрированных или запрещённых на территории РФ религиозных объединений. Пропаганда идеологии экстремизма и терроризма. Особенно остро мы отмечаем эту проблему в Сибири», - рассказала председатель центрального штаба по координационным вопросам ОНК Ольга Дружинина.


По словам Дружининой, чтобы избавиться от "красных", "черных" и "зеленых" зон ФСИН следует более плотно взаимодействовать как с религиозными организациями, так и с общественными наблюдательными комиссиями.

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Метки: ФСИН   касты   колонии   мусульмане   преступники   
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор
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35k
Alex 14 минут назад
ЗК раньше для вида крестились, теперь в ислам кинулись. А после отсидки **уй положат на аллаха
Просто им это выгодно на какое-то время
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67k
Пётровыч 24 минуты назад
Пока в тюрьмах будут сидеть по 5,10 или 20 человек в камере, ничего не поменяется.
Надо держать по 2 зека в камере, утром завтрак, днём прогулка 1 час + обед и в камеру до утра.
Пьяный руль надо сажать к ворам, убийц к педофилам, наркоманов к блатным, а еду должны разносить насильники.
Камеру должны убирать все, а те кто не убирал, день не убрал, день незачёт. За драку, по строгости закона, фингал + 3 месяца, выбитый зуб + 1 год.
Никакой воровской идеологии не будет ни у кого. Это конечно дорого, но эффективно, а если ещё денег добавить, на курсы всякие и образование, + трудоустройство после срока, то тюрьму можно будет назвать "исправительное учреждение".
А пока этого нету, тюрьма в России это кузница преступников, идиотов, убийц и самоубийц.
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1
Nick Petrenko Пётровыч 6 минут назад
А может для начала стоит по правильному разобрать ук рф и перестать делать из людей преступников ?
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вечер в хату! Насколько же слаба власть, если не может навести в этом вопросе и пресечь эту дичь. Складывается впечатление, что 20 лет взращивали АУЕ для продления этих "традиций".
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231
Andiks Полчаса назад
Что это за постановка вопроса вообще?!
В зоне порядок ФСИН. Или служба прогнила насквозь? С моим дядькой (двоюродный, как его по-русски назвать) авторитеты криминальные на воле здоровались с уважнием за то, что он ментом честным был и не скурвился. А когда выпить приглашали, то прямо говорил им, что с уркой пить не будет, ибо он - мент и нечего ему в грязь вступать.
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2k
leto2016 Полчаса назад
Работать отправить всех чтоб на сон жратву и посрать силы оставались. Самых ярых заставить гравий дробить и стрелять при попытки бегства/бунта. Ссучью-администрацию лишить пенсий и посадить. За тяжкие и особотяжкие сажать пожизненно, лидеров опс и маньяков стрелять. Активных членов банд колоть галопередолом. Или пусть решают проблемы или тогда пусть не ноют что у них во фсин что-то не так.
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28k
Ed 36 минут назад
минус за тему. жизнь биомусора неинтересна
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3k
Александр 48 минут назад
Если кто то думает что в "красных" зонах коррупции меньше то он глубоко ошибается. Вообще в лагерях сейчас бабло рулит,если у тебя есть деньги то неважно в какой зоне (крытая не в счет) и по какой статье ты сидишь.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Зеленые зоны.... ну это жесть.
Выдворять этих мракобесов на их историческую родину, пусть там сидят!
И не впускать к нам этих потенциальных преступников.
А красные с черными сами разрулят.
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454
MerryGoRound Час назад
Зон в России предостаточно. Достаточно распределить мусульман по всем зонам где они будут в меньшинстве, дать наводку смотрящим там "немусульманам" их всячески третировать и не давать создавать эти ячейки, а всех провинившихся сильно наказывать, администрации тюрем, позволяющие создавание "зеленых" зон нах уволить и заменить теми кто подобное не приемлет и будет нагибать всех этих фанатиков, и все эти "зеленые" зоны исчезнут за очень краткий период времени. Нужно просто захотеть.
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Немного желания администрации и зелёные зоны исчезнут за год. Достаточно кормить их свининой каждый день.
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9k
kaboza 2 часа назад
оху...еть, эти обмудки сначала грабят, и все такое, а потом их сук кормить надо за счет ограбленных? к стене уродов.
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50
Besporoka kaboza Час назад
и апельсинов, на дорожку.
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