Кому в колонии жить хорошо: какие тюрьмы и касты заключенных существуют в России

Если бы ИК-14 стала "красной", это бы сильно усложнило жизнь находящихся на свободе блатных, которые осуществляют порядок в "черных" зонах. В таких колониях царит криминальная идеология и живут там по так называемым "понятиям". Воры в законе ставят в тюрьмах своих подручных - "смотрящих" или "положенцев". Те собирают у заключенных деньги на общак и следят, чтобы у сидельцев в ШИЗО (штрафной изолятор) и бараках усиленного режима всегда были сигареты и чай.





Администрация в "черных" зонах смотрит на все происходящее сквозь пальцы. Потому что, блатные сами обеспечивают порядок и при этом могут привлечь деньги в колонию. Нередки случаи, когда на общаковские деньги делали ремонт в лагере и заправляли автотранспорт. Считается, что в таких зонах зэкам гораздо легче жить - там можно раздобыть все, что угодно - от алкоголя и наркотиков до мобильных телефонов. Основная причина существования "черных" зон, как нетрудно догадаться, это коррупция, которой повязана вся администрация колонии.