Кому в колонии жить хорошо: какие тюрьмы и касты заключенных существуют в России

О "красных" и "черных" зонах все наслышаны. Но сегодня появилась новая угроза - "зеленые" исправительные учреждения, где власть над заключенными-мусульманами находится в руках религиозных экстремистов.
Три дня назад в ИК-14 под Амурском произошел спланированный бунт, в ходе которого погиб так называемый "положенец" Сергей Муравьёв (Муравей) и его правая рука Артем Ефин. Заключенным, защищавших "криминальных боссов", поломали руки
и головы. В общей сложности в тяжелом состоянии были госпитализированы 5 человек.
Как сообщают близкие к следствию источники, бунт произошел из-за передела власти между "красными" и "черными". Криминальные авторитеты из Комсомольска-на-Амуре узнали, что их ставленник Муравей сотрудничает с администрацией колонии. Блатные решили, что это попытка сделать зону "красной" и приговорили Муравья к смерти.
Погибший Артем Ефин был осужден за вымогательство и разбой. До того как пойти по кривой дорожке работал фитнес-тренером
Как известно, в любой колонии присутствуют свои порядки и неформальные отношения. По-другому управлять пенитенциарным учреждением крайне сложно - невозможно приставить к каждому заключенному по индивидуальному надсмотрщику. И именно по организации этого порядка зоны и делятся на "красные" и "черные".
Если бы ИК-14 стала "красной", это бы сильно усложнило жизнь находящихся на свободе блатных, которые осуществляют порядок в "черных" зонах. В таких колониях царит криминальная идеология и живут там по так называемым "понятиям". Воры в законе ставят в тюрьмах своих подручных - "смотрящих" или "положенцев". Те собирают у заключенных деньги на общак и следят, чтобы у сидельцев в ШИЗО (штрафной изолятор) и бараках усиленного режима всегда были сигареты и чай.
Администрация в "черных" зонах смотрит на все происходящее сквозь пальцы. Потому что, блатные сами обеспечивают порядок и при этом могут привлечь деньги в колонию. Нередки случаи, когда на общаковские деньги делали ремонт в лагере и заправляли автотранспорт. Считается, что в таких зонах зэкам гораздо легче жить - там можно раздобыть все, что угодно - от алкоголя и наркотиков до мобильных телефонов. Основная причина существования "черных" зон, как нетрудно догадаться, это коррупция, которой повязана вся администрация колонии.
К счастью, "черных" зон в России становится все меньше. ФСИН ведет успешную борьбу и искореняет в тюрьмах "воровской ход" - жизнь по "воровским законам". В этом помогает недавно принятые статьи о запрете движения АУЕ и закон против воров в законе, которые могут получить срок только за свое "высокое положение в криминальной иерархии". Из-за последнего, им становится проблематично ставить в колониях "смотрящих" и собирать общак. И если еще 10 лет назад "черных" зон в России было как грязи, то сегодня их можно пересчитать по пальцам одной руки. И это хорошо.
В "красных" же зонах за порядком следят
и доносят осужденные, которые открыто сотрудничают с администрацией лагеря. Делают это они не просто так, многие надеются получить поблажки по режиму, выйти по УДО с хорошей характеристикой и т.д. Зэки, придерживающиеся "воровских законов" называют таких сидельцев "шерстяными", "козлами" и "вязаными". Раньше это была самая презираемая каста криминального мира. Но сейчас, поскольку за "черных" крепко взялись, отношение к сотрудничающими с начальством колонии сильно изменилось.
Сегодня, к примеру, "козлами" называют только тех зэков, что встречают этапы и выбивают из прибывших заключенных явки с повинной. Это, кстати, еще одна из "функций" "красных" зон - ломать приверженцев воровской идеологии. Довольно часто с молчаливого согласия администрации "красные" избивают "черных" и всячески над ними издеваются. Таким образом "козлы" перевоспитывают "авторитетов", зарабатывая себе бонусы для УДО.
Сотрудничающие с администрацией "активисты" могут еще во время карантина замучить и заставить прибывших "воров" написать заявление, чтобы вступить в секцию правопорядка, становясь завхозами, библиотекарями и дневальными. До недавнего времени подобная работа для сторонников воровской идеологии была смертельным унижением, такие люди сразу же лишались своего положения в криминальном мире. Но условия поменялись - теперь в криминальном мире признают вынужденное сотрудничество. Сегодня "авторитет" вполне может занимать какую-либо должность в колонии и ему ничего за это не будет.
Пока ФСИН разбирается с "черными" на горизонте появилась новая угроза - "зеленые" зоны. Количество осужденных мигрантов-мусульман уже огромно и власть в таких лагерях контролируют люди, осужденные за религиозный экстремизм. Зэки-мусульмане создают в колониях джамааты и игнорируют как воровские понятия, так и сотрудничество с администрацией.
В этом и кроется главная проблема - мусульмане "варятся в собственном религиозном соку", а их "авторитеты", не отказавшиеся от экстремизма, вовлекают новых членов в свою "священную войну". И что самое страшное, в отличии от "красный" и "черных" зон с их запретами, кастами и противостоянием, в джамааты принимаются любые заключенные - достаточно стать мусульманином.
«Разумеется, сосредоточение большого контингента осуждённых, пропагандирующих криминальную субкультуру, не остаётся без последствий. Ещё одной проблемой стало создание тюремных джамаатов. В таких "зелёных" зонах осуществляется вербовка граждан, пропаганда ценностей незарегистрированных или запрещённых на территории РФ религиозных объединений. Пропаганда идеологии экстремизма и терроризма. Особенно остро мы отмечаем эту проблему в Сибири», - рассказала председатель центрального штаба по координационным вопросам ОНК Ольга Дружинина.
По словам Дружининой, чтобы избавиться от "красных", "черных" и "зеленых" зон ФСИН следует более плотно взаимодействовать как с религиозными организациями, так и с общественными наблюдательными комиссиями.
Источник:
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Надо держать по 2 зека в камере, утром завтрак, днём прогулка 1 час + обед и в камеру до утра.
Пьяный руль надо сажать к ворам, убийц к педофилам, наркоманов к блатным, а еду должны разносить насильники.
Камеру должны убирать все, а те кто не убирал, день не убрал, день незачёт. За драку, по строгости закона, фингал + 3 месяца, выбитый зуб + 1 год.
Никакой воровской идеологии не будет ни у кого. Это конечно дорого, но эффективно, а если ещё денег добавить, на курсы всякие и образование, + трудоустройство после срока, то тюрьму можно будет назвать "исправительное учреждение".
А пока этого нету, тюрьма в России это кузница преступников, идиотов, убийц и самоубийц.
В зоне порядок ФСИН. Или служба прогнила насквозь? С моим дядькой (двоюродный, как его по-русски назвать) авторитеты криминальные на воле здоровались с уважнием за то, что он ментом честным был и не скурвился. А когда выпить приглашали, то прямо говорил им, что с уркой пить не будет, ибо он - мент и нечего ему в грязь вступать.
Можно подумать раньше по другому было. Всегда и везде в таких заведений бабло рулит и на свободе так же.
Выдворять этих мракобесов на их историческую родину, пусть там сидят!
И не впускать к нам этих потенциальных преступников.
А красные с черными сами разрулят.